'​സി.കെ. ജാനു 10 കോടി ചോദിച്ചു, സുരേന്ദ്രൻ 10 ലക്ഷം തിരുവനന്തപുരത്ത്‌ നൽകി': ഓഡിയോ

കോഴിക്കോട്∙ എന്‍‍ഡിഎയില്‍ ചേരാന്‍ സി.കെ.ജാനു പണം ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് ആരോപണം. ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി (ജെആർപി) ട്രഷറര്‍ പ്രസീത അഴീക്കോട് ശബ്ദരേഖ പുറത്തുവിട്ടു. ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റുമായി ജാനു നടത്തിയ സംഭാഷണമെന്നാണ് ആക്ഷേപം. പത്തുലക്ഷം രൂപയാണ് സുരേന്ദ്രൻ കൈമാറിയത്. എന്നാൽ, ജാനു ആവശ്യപ്പെട്ടത് പത്തുകോടിയാണെന്നും പ്രസീത ആരോപിച്ചു. അതേസമയം, ആരോപണങ്ങള്‍ സി.കെ.ജാനു നിഷേധിച്ചു.

പ്രസീത, കെ.സുരേന്ദ്രൻ, സി.കെ.ജാനു

10 കോടി രൂപയും പാർട്ടിക്ക് 5 നിയമസഭാ സീറ്റും കേന്ദ്രമന്ത്രിസ്ഥാനവുമാണ് സി.കെ. ജാനു ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് പ്രസീത പറയുന്നു. എന്നാൽ കെ. സുരേന്ദ്രൻ ഇത് അംഗീകരിച്ചില്ല. പിന്നീടാണ് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞ് 10 ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇതനുസരിച്ച് പണം കൈമാറാമെന്ന് കെ. സുരേന്ദ്രൻ മറുപടി നൽകി.

തിരുവനന്തപുരത്ത് വച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ പരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപായി ജാനുവിന് സുരേന്ദ്രൻ 10 ലക്ഷം രൂപ കൈമാറിയിരുന്നുവെന്നും പ്രസീത കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



English Summary: CK Janu asked 10 crore of rupees to join in NDA, K Surendran gave 10 Lakhs - Audio Clip