പട്ടാളം വരെയിറങ്ങിയ പ്രതിഷേധം; ലക്ഷദ്വീപ് കണ്ട ആലിരാജയുടെ കപ്പൽപ്പോരാട്ടങ്ങളും

കോഴിക്കോട്∙ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളും പ്രതിഷേധ സമരങ്ങളുമായി വാർത്തകളിൽ ലക്ഷദ്വീപ് നിറഞ്ഞുനിൽക്കുകയാണ്. ദ്വീപുജനതയെപ്പോലെ വൻകരയിലെ ജനങ്ങളും സമരങ്ങളുമായി സജീവമാണ്. എന്താണ് മലബാർ തീരത്തിന് ലക്ഷദ്വീപുമായുള്ള ആത്മബന്ധം? അഞ്ചാറു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറത്തുനിന്നുള്ള ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്നു തിരിഞ്ഞുനോക്കൂ. ഇന്നു കേരളം ഭരിക്കുന്നത് ധർമടത്തുനിന്നുള്ള ജനപ്രതിനിധിയാണ്. എന്നാൽ ഒരുകാലത്ത് ലക്ഷദ്വീപ് ഭരിച്ചിരുന്നത് ഇന്ന് ധർമടമെന്നറിയപ്പെടുന്ന അന്നത്തെ ധർമപട്ടണത്തിൽനിന്നുള്ള രാജവംശമായിരുന്നു.

സിംഹാസനവും കൊടിയും രാജകീയമുദ്രകളുമായി രാജ്യം അടക്കിവാണിരുന്ന അറയ്ക്കൽ രാജവംശം. ധർമപട്ടണമെന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ധർമടത്തിരുന്ന് ഏഴിമല മുതൽ ധർമടം വരെയുള്ള കണ്ണൂർ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജവംശം. കേരളത്തിലെ ഏക മുസ്‌ലിം രാജവംശമായ അറയ്ക്കൽ രാജാക്കൻമാരുടെ ഭരണത്തിനു കീഴിലായിരുന്നു കണ്ണൂർ. ‘കേരളോൽപ്പത്തി’യിൽ ചേരമാൻപെരുമാളുമായി അറയ്ക്കൽ രാജവംശത്തിനു ബന്ധമുണ്ടെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതല്ല, കോലത്തുനാട് രാജാവുമായാണ് ബന്ധമെന്ന് ചില ചരിത്രകാരൻമാർ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. കോലത്തിരിയുടെ മന്ത്രിയായിരുന്ന മുസ്‌ലിം വശജനുമായി പ്രണയത്തിലായ മകൾക്ക് ധർമടത്തുകൊട്ടാരം പണിതു സ്ത്രീധനമായി രാജ്യം നൽകുകയായിരുന്നുവെന്നൊരു കഥയും പലരും പറയാറുണ്ട്.



കണ്ണൂരിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അറയ്ക്കൽ മ്യൂസിയം. ചിത്രം: മനോരമ.

എന്നാൽ അറയ്ക്കൽ രാജവംശത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ച് എ.ശ്രീധരമേനോൻ മുതൽ കെ.കെ.എൻ.കുറുപ്പ് വരെയുള്ള വിവിധ ചരിത്രകാരൻമാർ കൃത്യമായ നിഗമനത്തിലെത്തിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം. കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന അംഗം സ്ത്രീയായാലും പുരുഷനായാലും ഭരണമേൽക്കുക എന്ന പ്രത്യേകത അറയ്ക്കൽ രാജവംശത്തിനു മാത്രമുള്ളതാണ്. പുരുഷന്മാരെ ആലി രാജയെന്നും സ്ത്രീകളെ അറയ്ക്കൽ ബീവിയെന്നുമാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്.വില്യം ലോഗന്റെ മലബാർ മാനുവലിൽ 29 രാജാക്കന്മാരുടെ പേരുകളടങ്ങുന്ന പട്ടികയിൽ മമ്മാലി, അലീമുണ്ണി, കുഞ്ഞിമൂസ, ഹുസൈൻഅലി, ആലിമൂസ എന്നിവരെ പരാമർ‍ശിക്കുന്നുണ്ട്. ആലിമൂസ 1183 കാലഘട്ടത്തിൽ മാലിദ്വീപ് കീഴടക്കിയതായും പറയുന്നു.

അറയ്ക്കൽ രാജവംശത്തിന്റെ പ്രധാന നേട്ടം അറബിക്കടലിൽക്കിടക്കുന്ന ദ്വീപസമൂഹങ്ങൾ തങ്ങളുടെ അധീനതയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ്. മാലദ്വീപും ലക്ഷദ്വീപും കോലത്തിരിയിൽനിന്നും അറയ്ക്കൽ രാജാക്കന്മാർ വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയതായിരിക്കാമെന്ന ഊഹം പലരും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷദ്വീപ് സ്ത്രീധനമായി അറയ്ക്കൽവംശത്തിനു കൈമാറിയതാണെന്നും ചിലർ ഊഹിക്കുന്നുണ്ട്.

ലക്ഷദ്വീപിൽ നങ്കൂരമിട്ട കപ്പലുകളിലൊന്ന്. ചിത്രം: മുഹമ്മദ് ഹിദായത്തുള്ള

കപ്പലോട്ടങ്ങളുടെ ചരിത്രം



നാവിക മേധാവിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നവർക്കു മാത്രമേ അറബിക്കടലിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ദ്വീപുകൾ കീഴടക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അറയ്ക്കൽ രാജവംശത്തിന്റെ കപ്പൽപ്പട അത്രമാത്രം കരുത്തരായിരുന്നുവെന്നു വേണം കരുതാൻ. ദ്വീപസമൂഹങ്ങളുടെ മേലുള്ള ഈ മേധാവിത്വം നിലനിർത്തുവാൻ ശക്തമായ നാവികബലംകൂടി ആവശ്യമായിത്തീർന്നതുകൊണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ച അറയ്ക്കൽ രാജാക്കന്മാർക്ക് കടലിന്റെയും ഉടമകളായി വാഴാൻ കഴിഞ്ഞു. അറബിക്കടലിൽ അറയ്ക്കൽ മമ്മാലികുടുംബത്തിന്റെ പത്തേമാരികളും കപ്പലുകളുംകൊണ്ട് നിറഞ്ഞുകിടന്നിരുന്നതായാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത്.



ദ്വീപിന്റെ അധിപർ



അറയ്ക്കൽ മമ്മാലിക്കാർ ഹിജ്റ ഏഴാംനൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽതന്നെ ലക്ഷദ്വീപുകളുടെ അധിപതി ആയതായാണ് സുചന. മിനിക്കോയിയെയും മറ്റു ദ്വീപുകളെയും വേർതിരിക്കുന്ന കടലിടുക്കിനെ മമ്മാലിച്ചാനൽ എന്നാണ് പോർച്ചുഗീസു രേഖകളിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എത്രമാത്രം പരമാധികാരം കടലുകളിൽ ആലി രാജായുടെ നാവികർക്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഇതിൽനിന്നു വ്യക്തമാണ്. ദ്വീപ് സമൂഹത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയെന്ന നിലയിൽ രാജ്യാന്തര വ്യാപാരശൃംഖലയിലെ ശക്തമായ കണ്ണിയായി അറയ്ക്കൽ വംശം മാറി. മധ്യപൂർവേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായി മികച്ച വ്യാപാരബന്ധം സൃഷ്ടിച്ചു.



ലക്ഷദ്വീപിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ച. ചിത്രം: മുഹമ്മദ് ഹിദായത്തുള്ള

ദ്വീപിനു വേണ്ടിയുള്ള പറങ്കിപ്പോരാട്ടങ്ങൾ



പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ വരവോടുകൂടി നാവിക മേധാവിത്വം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു. വിദേശരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള വ്യാപാരക്കുത്തകയും അൽപാൽപം നഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. പുത്തനായി രംഗപ്രവേശം ചെയ്ത ഈ യൂറോപ്യൻ ശക്തിയെ കടലുകളിൽവച്ചുതന്നെ നേരിടുവാൻ ഏറ്റവും ബലവത്തായ നാവികവ്യൂഹം സൃഷ്ടിച്ചതും നൂറ്റാണ്ടിനുമേൽ നീണ്ടുനിന്ന യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തിയതും ആലിരാജായുടെ കുടുംബമായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ വ്യാപാര നിലനിൽപിന് ഏറ്റവും ഹാനികരമായി വർത്തിച്ചിരുന്ന ശക്തി ആലി രാജവംശമാണെന്നു പോർച്ചുഗീസുകാർ മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് സർവശക്തിയും സംഭരിച്ച് ഈ രാജവംശത്തിനെതിരെ അവർ നാവികയുദ്ധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്.



1553-ൽ ലക്ഷദ്വീപിൽനിന്നും ആലി രാജായുടെ നാവികരെ പുറംതള്ളി ദ്വീപ് കൈവശപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ, ഏതാനും വർഷങ്ങൾ മാത്രമേ അവർക്കു ദ്വീപിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞുളളൂ. ആലി രാജായുടെ നാവികസേന പോർച്ചുഗീസുകാരെ തോൽപിച്ച് ദ്വീപ് തിരിച്ചുപിടിച്ചു. പടയാളികളുടെയും നാവികരുടെയും ക്രൂരമായ നരഹത്യ ഷൈഖ് സൈനുദ്ദീൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുഹ്ഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ശല്യം ശമിക്കാതായപ്പോൾ ബിജാപ്പൂരിലെ സുൽത്താൻ ആദിൽഷായോട് ആലി രാജാ സഹായമഭ്യർഥിച്ചു. ബീജാപ്പൂർ-ഈജിപ്ഷ്യൻ നാവികവ്യൂഹങ്ങൾ ആലിരാജായെ സഹായിക്കുവാൻ മുന്നോട്ടുവരികയും അങ്ങനെ പോർച്ചുഗീസു മുന്നേറ്റത്തെ ചെറുത്തുനില്ക്കുവാൻ ആലി രാജായ്ക്കു കഴിയുകയും ചെയ്തു. ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടുകാലം നീണ്ടുനിന്ന ഈ നാവിക സംഘട്ടനങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോയത്.



ലക്ഷദ്വീപിൽനിന്നുള്ള കാഴ്‌ച. ചിത്രം: മുഹമ്മദ് ഹിദായത്തുള്ള

ബ്രിട്ടിഷുകാരുമായി നിയമയുദ്ധങ്ങൾ



1790ൽ ജനറൽ ആബർ ക്രോംബി കണ്ണൂർകോട്ട തകർത്തു. ഡച്ചുകാരിൽനിന്ന് കണ്ണൂർകോട്ട സ്വന്തമാക്കിയതോടെയായിരുന്നു ആലിരാജാവ് കണ്ണൂരിലെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചതെന്ന് ബുക്കാനൻ പറയുന്നുണ്ട്. കണ്ണൂർകോട്ട കൈവിട്ടത് ആലിരാജവംശത്തിനു തിരിച്ചടിയായി. 1790ൽ ആബർക്രോംബിയുടെ പട്ടാളത്തിനു മുന്നിൽ അറയ്ക്കൽ രാജവംശം കീഴടങ്ങി. അറയ്ക്കലെ പട്ടാളക്കാരോട് ബ്രിട്ടിഷുകാർ നടത്തിയ കൊടുംക്രൂരതകൾക്കൊടുവിലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർതന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ കരാർ അനുസരിച്ച് ലക്ഷദ്വീപ് വിട്ടുനൽകാമെന്ന് അറയ്ക്കൽബീവിക്ക് സമ്മതിക്കേണ്ടിവന്നത്്.



1847ൽ ദ്വീപിലുണ്ടായ അതിവിപുലമായ പേമാരിയും വെള്ളപ്പൊക്കവും കൊടുങ്കാറ്റും അറയ്ക്കൽ രാജവംശത്തെ തളർത്തി. 1854ൽ ദ്വീപ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കയ്യടക്കി. പക്ഷേ നിയമയുദ്ധത്തിനൊടുവിൽ 1861ൽ ദ്വീപ് അറയ്ക്കൽ രാജവംശം തിരികെപ്പിടിച്ചു. എന്നാൽ കപ്പമടയ്ക്കാൻ വീഴ്ച വരുത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് 1875ൽ മദിരാശി സർക്കാർ ദ്വീപ് ഭരണം ഏറ്റെടുത്തു. 1903ൽ ഇതിനെതിരെ അറയ്ക്കൽ രാജവംശം നിയമനടപടി തുടങ്ങി. പക്ഷേ വിധി എതിരായിരുന്നു. അങ്ങനെ 1909ൽ പ്രതിവർഷം 23,000 രൂപ മാലിഖാനു പകരമായി അറയ്ക്കൽ രാജവംശത്തിന് ദ്വീപുകൾ കയ്യൊഴിയേണ്ടി വന്നു. അന്നത്തെ അളവനുസരിച്ച് 12.3 ചതുരശ്രമൈൽ ആന്ത്രോതത്ത് ദ്വീപ്, ഒരു ചതുരശ്രമൈൽ കൽപേനി, 11.3 ചതുരശ്രമൈലുള്ള കവരത്തി, 12.3 ചതുരശ്രമൈലുള്ള അഗത്തി, രണ്ട് ചതുരശ്രമൈലുള്ള മിനിക്കോയ് എന്നിവയാണ് വിട്ടുകൊടുത്തത്.



ലക്ഷദ്വീപ് തീരം.

അവഗണനയുടെ ചുവപ്പുനാടകൾ



ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കുശേഷം ലക്ഷദ്വീപ് കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശമായി. എന്നാൽ കരാറനുസരിച്ച് പ്രതിവർഷമൂല്യം ഇന്നും അറയ്ക്കൽരാജവംശത്തിനു ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. അണസമ്പ്രദായം നിലനിന്നിരുന്ന 1909ലെ 23,000 രൂപയെന്ന കണക്ക് ഇന്നത്തെ നാണയമൂല്യത്തിനനുസരിച്ച് നവീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഏറെക്കാലമായി കേന്ദ്രസർക്കാരിനുമുന്നിലുണ്ട്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. കേരളത്തിലെ ഏക മുസ്‌ലിം രാജവംശം എന്നതടക്കമുള്ള ചരിത്രപ്രാധാന്യങ്ങളെ കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ വേണ്ട പ്രാധാന്യത്തോടെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതും സംശയമാണ്.



ലക്ഷദ്വീപിലെ ചേനപ്പനും മണിയും!



കേരളത്തിൽ ചേനപ്പൻ ഒരു പേരാണെങ്കിൽ ലക്ഷദ്വീപിൽ അതൊരു തസ്തികയാണ്– കയർ കമ്പനിയിലെ പ്രധാന ചുമതലക്കാരൻ. ദ്വീപിൽ ആദ്യമായി കയർപിരി യന്ത്രം എത്തിച്ച ചേർത്തലക്കാരൻ ചേനപ്പനിൽനിന്നുണ്ടായ സ്ഥാനപ്പേരാണത്. ദ്വീപിലെ ഭരണകേന്ദ്രത്തിനു മണി ഓഫിസ് എന്നൊരു പേര് നാട്ടുകാർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പണ്ടവിടെ ഭരണ ചുമതലയിലുണ്ടായിരുന്ന പാലക്കാട്ടുകാരൻ എസ്.മണി അയ്യരുടെ പേരിൽനിന്നാണ് വരവ്. ദ്വീപിനു കേരളവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലെ കൗതുകങ്ങളിൽ ചിലതു മാത്രമാണിവ. കേരളം പോലെ തെങ്ങ് ധാരാളമുള്ള ലക്ഷദ്വീപിൽ കയർപിരിയും പണ്ടേയുണ്ട്.



ലക്ഷദ്വീപിൽ പിടികൂടിയ നീരാളി. ചിത്രം: മനോരമ.

കൊച്ചി തുറമുഖം വികസിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ആലപ്പുഴയിൽനിന്നായിരുന്നു കപ്പൽ വഴി കയർ ബന്ധം. ദ്വീപിലെ ഏറ്റവും പുരാതന വ്യവസായവും കയർ തന്നെ. പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യയ്ക്കു പിന്നാലെ ലക്ഷദ്വീപിലും എത്തിയതു തന്നെ അവിടത്തെ കയറിൽ കണ്ണു വച്ചാണെന്നു ചരിത്രം. പിന്നെ വർഷങ്ങളോളം ദ്വീപിന്റെ വിഭവങ്ങൾ അവർ ചൂഷണം ചെയ്തു. ദ്വീപിലെ ഗുണനിലവാരമുള്ള കയറാണ് അക്കാലത്ത് കപ്പലുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. 16–ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ നാട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പ് നേരിട്ടാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ അമിനി ദ്വീപിൽ ആദ്യമെത്തിയത്. അധിനിവേശക്കാരിൽ പലരെയും നാട്ടുകാർ‍ അന്നു വിഷം കൊടുത്തു കൊന്നെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയാണ് പോർച്ചുഗീസ് ചൂഷണം അവസാനിച്ചത്.



അനീതിയോടുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ



നീതികേടുകളോടു ദ്വീപിന്റെ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് മുൻപും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അര നൂറ്റാണ്ടിനു മുൻപും അതുണ്ടായിരുന്നു. ദ്വീപ് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ നാട്ടുകാർ അവഗണന നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. ദ്വീപിലെ ആദ്യ ബിരുദധാരികളിൽ ഒരാളായ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി പി.എം.സെയ്ദിനു ഭരണകൂടം ജോലി നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1965ൽ പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ മിനികോയ് ദ്വീപിൽ കപ്പലിൽനിന്നു ചരക്കിറക്കുന്നതിനു തർക്കമുണ്ടായി. സാധനങ്ങൾ ഇറക്കാൻ തൊഴിലാളികൾ വിസമ്മതിച്ചു. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിർദേശ പ്രകാരം കപ്പൽ നീട്ടി സൈറൻ മുഴക്കി. അപകട സൈറൻ എന്നു കരുതി നാട്ടുകാർ ആഘോഷം ഉപേക്ഷിച്ച് കപ്പലിനടുത്തെത്തി.



കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയ തൊഴിൽ മൂപ്പൻമാർ അന്നു പണിമുടക്കാൻ നിർദേശിച്ചു. തൊഴിലാളികൾ പലവിധ പീഡനങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടിവന്നു. കേന്ദ്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ അത് ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധതയാണെന്നായിരുന്നു വ്യാഖ്യാനം. മറ്റൊരിക്കൽ ദ്വീപ് നിവാസികളുടെ പ്രതിഷേധത്തെ കലാപമെന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചു പട്ടാളത്തെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അധികാരികൾ. ഭരണ ചുമതലയുള്ളവർക്കു നാട്ടുകാരോടുള്ള വിരോധമാണു പ്രശ്നത്തിനു കാരണമെന്നു പട്ടാള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു മനസ്സിലായതോടെ അവർ നാട്ടുകാരോട് അനുഭാവം കാട്ടിയാണു മടങ്ങിയത്.



നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധിച്ചാൽ ദേശവിരുദ്ധരായ നക്സലുകൾ എന്നു മുദ്ര കുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉണ്ടായിരുന്നു. 1967ൽ ഇത്തരം പ്രചാരണമുണ്ടായപ്പോൾ നാട്ടുകാർ അന്നത്തെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയെ കണ്ട് അന്വേഷിച്ചു യാഥാർഥ്യം വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. 1978 മാർച്ച് മൂന്നിന് ദ്വീപിൽ വലിയൊരു പോലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ് നടന്നു. തദ്ദേശീയർക്ക് ജോലി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ മാർച്ചിനു നേരെയായിരുന്നു അത്. കവരത്തിയിലെ ജെഎൻ കോളേജ് പരിസരത്ത് നടന്ന സംഭവം പാർലമെന്റിൽ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കി. തദ്ദേശീയരുടെ അവകാശം കവരുന്നത് അന്നും വലിയ ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു.



1956 വരെ മദിരാശി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ദ്വീപുകൾ. ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായ വാർത്ത ഏറെ വൈകിയാണ് ദ്വീപുകാർ അറിഞ്ഞത്. ദ്വീപിലേക്കു റേഡിയോ, കമ്പിത്തപാൽ തുടങ്ങിയ ആശയവിനിമയ മാർഗങ്ങൾ അന്നില്ലായിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യ വാർത്തയറിഞ്ഞ് നാട്ടുകാർ ആഘോഷപൂർവമാണ് ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിയത്. ഇന്ദിര ഗാന്ധിയുടെ ഭരണകാലത്താണ് ദ്വീപിൽ ആദ്യമായി കപ്പൽ അനുവദിച്ചത്.



പി.എം.സെയ്ദ് എംപിയും കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുമാതോടെ കേന്ദ്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അമിത അധികാര പ്രയോഗം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു. ലക്ഷദ്വീപ് സ്വദേശിയും ചരിത്രകാരനുമായ കാസ്മി കോയ കഞ്ഞരനല്ലാല ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ദ്വീപിനെപ്പറ്റി ഡോക്യൂമെന്ററി തയാറാക്കുന്ന സജീദ് ഖാൻ പനവേലിൽ പറയുന്നു. പി.എം.സെയ്ദിനൊപ്പം ഹൈക്കോടതിയിൽ അഭിഭാഷകനായി പ്രവർത്തിച്ച ടി.പി.എം.ഇബ്രാഹിം ഖാന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഡോക്യുമെന്ററി നിർമാണം.



