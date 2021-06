ആർടിപിസിആർ നിരക്ക് 500 രൂപ ആക്കിയതിനെതിരെ ലാബ് ഉടമകൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ

കൊച്ചി∙ കോവിഡ് രോഗം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ആർടിപിസിആർ നിരക്ക് 500 രൂപയാക്കിയ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ശരിവച്ച സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിനെതിരെ അപ്പീലുമായി ലാബ് ഉടമകൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ. 1700 രൂപയിൽനിന്ന് 500 രൂപയാക്കി നിരക്കു കുറച്ചു നിശ്ചയിച്ച നടപടി നിയമപരമല്ല എന്ന വാദമാണ് ലാബ് ഉടമകൾ ഉയർത്തുന്നത്. ഹർജിയിൽ സർക്കാരിനും ഐസിഎംആറിനും കോടതി നോട്ടിസ് അയച്ചു. ലാബ് ഉടമകളുടെ നിലപാടിനു മറുപടി നൽകണമെന്നാണ് ആവശ്യം.

ആർടിപിസിആർ നിരക്ക് 500 രൂപയാക്കിയ സർക്കാർ ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ലാബ് ഉടമകളുടെ ആവശ്യം നേരത്തെ ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് തള്ളിയിരുന്നു. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണ് കേരളത്തിൽ ലാബുകൾ ഈടാക്കിയിരുന്നതെന്നും പരിശോധനയ്ക്കുള്ള ചെലവു പരിഗണിച്ചാണ് പുതിയ നിരക്ക് തീരുമാനിച്ചതെന്നുമായിരുന്നു സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. പരിശോധനയ്ക്ക് 135 രൂപ മുതൽ 245 രൂപ വരെ മാത്രമാണ് ചെലവെന്ന് കോടതിക്കു ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്നാണ് സർക്കാർ വാദം അംഗീകരിച്ച് ലാബ് ഉടമകളുടെ ആവശ്യം നിരസിച്ചത്.

രാജ്യത്ത് കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ആർടിപിസിആറിന് ഈടാക്കിയിരുന്നതെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഒഡീഷയിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും പഞ്ചാബിലുമെല്ലാം 500 രൂപയിൽ താഴെ മാത്രം ഈടാക്കുമ്പോഴായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ലാബ് ഉടമകൾ 1700 രൂപ വരെ വാങ്ങിയത്. സംസ്ഥാനത്ത് 65 ലാബുകൾ ഉള്ളതിൽ പത്തു ലാബുകൾ മാത്രമാണ് നിരക്കു കുറച്ചതിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. നിരക്കു നിശ്ചയിക്കുന്നതിനു സർക്കാരിന് അധികാരമുണ്ടെന്നും സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Lab Owners again gave appeal to High court on RT PCR rate