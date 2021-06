മെഹുൽ ചോക്സിയെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചയയ്ക്കണം: ഡൊമിനിക്കൻ സർക്കാർ

ന്യൂഡൽഹി∙ വായ്പ്പത്തട്ടിപ്പ് നടത്തി രാജ്യം വിട്ട വജ്രവ്യാപാരി മെഹുൽ ചോക്സിയെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചയയ്ക്കണമെന്ന് ഡൊമിനിക സർക്കാർ കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പഞ്ചാബ് നാഷനൽ ബാങ്കിൽനിന്നും 14000 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയാണ് മെഹുൽ ചോക്സി മുങ്ങിയതെന്നും സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു.

എത്രയും പെട്ടന്ന് മെഹുൽ ചോക്സിയെ വിട്ടുകിട്ടാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ നീക്കം നടത്തുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയയ്ക്കുമെന്ന ഭയന്ന െമഹുൽ ചോക്സി ക്യൂബയിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പിടിയിലായത്. പരുക്കേറ്റ ചോക്സി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

ചോക്സി അറസ്റ്റിലായതിനു പിന്നാലെ ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് എട്ടംഗസംഘം ഡൊമിനിക്കയിൽ എത്തിയെന്നാണു വിവരം. സിബിഐ, എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള 2 വീതം ഉദ്യോഗസ്ഥരും സിആർപിഎഫ് കമാൻഡർമാരും സംഘത്തിലുണ്ട്. മുംബൈ സോണിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വെള്ളിയാഴ്ച ഡൽഹിയിലേക്ക് അടിയന്തരമായി വിളിച്ചുവരുത്തിയാണ് ദൗത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.

ശനിയാഴ്ചയാണ് ഇന്ത്യ അയച്ച സ്വകാര്യ വിമാനം ഡൊമിനിക്കയിലെ ഡഗ്ലസ്–ചാൾസ് വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയത്. നീക്കങ്ങൾ പുറത്താകാതാതിരിക്കാനാണു ഖത്തറിൽനിന്നു ചെറുവിമാനം വാടകയ്ക്കെടുത്തത്. സഹോദരീ പുത്രൻ നീരവ് മോദിയുമായി ചേർന്നു പഞ്ചാബ് നാഷനൽ ബാങ്കിൽനിന്നു 13,500 കോടി രൂപയുടെ വായ്പത്തട്ടിപ്പു നടത്തിയ കേസിന്റെ രേഖകൾ ഇന്ത്യൻ സംഘം ഡൊമിനിക്കൻ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർക്കു കൈമാറിയിരുന്നു. ‌കോടതിയിൽനിന്ന് അനുകൂല വിധി ലഭിച്ചാൽ എത്രയുംവേഗം ചോക്സിയെ കൊണ്ടുവരാനാണ് സംഘം അവിടെ തങ്ങുന്നത്.

English Summary: Mehul Choksi has to be deported to India: Dominica Government