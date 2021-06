അമൃത്‌സർ∙ എം‌എൽ‌എ നവജ്യോത് സിങ് സിദ്ദുവിനെ കാണാനില്ലെന്ന് കാണിച്ച് അമൃത്‌സർ ഈസ്റ്റ് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ മതിലുകളിൽ പോസ്റ്റർ. ‘ധൻ ധൻ ബാബ ദീപ് സിങ് ജി’ എന്ന സർക്കാരിതര സംഘടനയാണ് പോസ്റ്ററുകൾ പതിച്ചത്. ‘കോൺഗ്രസ് എം‌എൽ‌എ നവജ്യോത് സിങ് സിദ്ദുവിനെ കാണാനില്ലെ’ന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്ററുകളിൽ, കണ്ടെത്തുന്നയാൾക്ക് 50,000 രൂപ പാരിതോഷികവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.



നവജ്യോത് സിങ് സിദ്ദുവിനെ കാണാനില്ലെന്ന പോസ്റ്ററുകൾ പതിക്കുന്നവർ (Photo: NARINDER NANU / AFP)

മണ്ഡലത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി നവജ്യോത് സിങ്ങും ഭാര്യയും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് സംഘടനാ പ്രതിനിധി അനിൽ കുമാർ വിഷിസ്റ്റ് ബണ്ടി ആരോപിച്ചു. പ്രദേശത്തുടനീളം വികസനത്തിന്റെ അഭാവമുണ്ടെന്നും റോഡുകളിൽ മാലിന്യങ്ങളാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സിദ്ദുവിനെതിരെ ‘മിസിങ്’ പോസ്റ്ററുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. പത്ത് വർഷം മുൻപ് അദ്ദേഹം ബിജെപി എംപിയായിരിക്കുമ്പോഴും പോസ്റ്ററുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലറായിരുന്ന രാമൻ ബക്ഷിയാണ് അന്ന് പോസ്റ്ററുകൾ പതിച്ചത്.

English Summary: 'Missing' Posters of Navjot Singh Sidhu on Amritsar Roads again After 10 years