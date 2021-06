ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾക്കുള്ള ഐടി നിയമം ബാധകമല്ലെന്ന് ഗൂഗിൾ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾക്കായുള്ള പുതിയ ഐടി നിയമങ്ങൾ തങ്ങളുടെ സെർച്ച് എൻജിന് ബാധകമല്ലെന്ന് യുഎസ് ആസ്ഥാനമായ ഗൂഗിള്‍ എൽഎൽസി. ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിലാണ് അവർ നിലപാടറിയിച്ചത്. ഇന്റർനെറ്റിൽനിന്ന് കുറ്റകരമായ ഉള്ളടക്കം നീക്കം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ജഡ്ജിയുടെ ഉത്തരവിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിച്ചതായിരുന്നു അവര്‍.

സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പോണോഗ്രാഫിക്‌ വെബ്സൈറ്റുകളില്‍ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട സംഭവത്തിലാണ് സിംഗിള്‍ ബെഞ്ച് ജഡ്ജ് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നത്. ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൽനിന്ന് പൂര്‍ണമായും നീക്കണമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. തെറ്റായ കക്ഷികൾ ഈ ചിത്രങ്ങൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുകയും മറ്റ് സൈറ്റുകളിലേക്ക് റീഡയറക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നു നിരീക്ഷിച്ചാണ് കോടതി ഇത്തരമൊരു റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടത്.

ഗൂഗിളിന്റെ ഹർജിക്ക് ജൂലൈ 25ന് മുൻപ് മറുപടി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്രം, ഡൽഹി സർക്കാർ, ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഫെയ്സ്ബുക്, പോണോഗ്രാഫിക്‌ സൈറ്റ്, പരാതി നൽകിയ യുവതി എന്നിവർക്ക് കോടതി നോട്ടിസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: New IT Rules Not For Search Engine, Google Tells Court; Centre To Respond