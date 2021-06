വാക്സീൻ സൗജന്യമാക്കണം; ഞാൻ അനുഭവിച്ചത് ആർക്കും വരരുത്: ശശി തരൂർ

ന്യൂഡൽഹി∙ വാക്സീൻ എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമാക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് എംപി ശശി തരൂർ. കോവിഡിൽനിന്നു സുഖംപ്രാപിച്ചുവരുന്ന അദ്ദേഹം രോഗക്കിടക്കയിൽനിന്ന് ഇന്നു രാവിലെയാണ് ട്വീറ്റിലൂടെ കേന്ദ്രത്തിന്റെ വാക്സീൻ നയത്തിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചത്. ഇന്ത്യയെ കോവിഡിൽനിന്നു രക്ഷിക്കണമെന്നും വാക്സീൻ എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമാക്കണമെന്നും രണ്ടു മിനിറ്റു നീളുന്ന വിഡിയോയിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

‘നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണുന്നതുപോലെ ഇപ്പോഴും കിടക്കയിലാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചതിന്റെ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ട്. ഡിസംബർ അവസാനത്തോടെ എല്ലാവരെയും വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യിക്കുമെന്ന സർക്കാരിന്റെ പ്രസ്താവന കണ്ടതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്. നിലവിലെ വാക്സീൻ ക്ഷാമം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ സർക്കാർ എങ്ങനെ അതു നടപ്പാക്കുമെന്ന് അദ്ഭുതപ്പെടുന്നു.’ – തരൂർ വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യയിലെ വാക്സിനേഷൻ ഡ്രൈവ് മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ടുപോകുകയാണെന്നും ഡിസംബറോടെ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യിക്കാനാകുമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവഡേക്കർ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു.

‘ഡിസംബറിനുള്ളിൽ സൗജന്യമായി എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും വാക്സീൻ നൽകാനായി സർക്കാർ നയം മാറ്റണമെന്നുമുള്ള ഇന്ത്യൻ നാഷനൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രചാരണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. സംസ്ഥാനങ്ങളും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളും മറ്റുള്ളവരും വിപണിയിൽനിന്ന് വിവിധ വിലയിൽ വാക്സീൻ വാങ്ങണമെന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. കേന്ദ്രത്തിനുമാത്രം താങ്ങാവുന്ന വിലയിൽ വാക്സീൻ വാങ്ങി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി നൽകുന്ന അവസ്ഥ ഉള്ളപ്പോഴാണിത്.

രാജ്യത്തെ കോവിഡിൽനിന്നു രക്ഷിക്കാൻ സൗജന്യ വാക്സീൻ നയം നടപ്പാക്കണം. ഞാൻ വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു. അതിന്റെ ചെറിയൊരു അംശമോ അതിനേക്കാൾ രൂക്ഷമോ ആരും അനുഭവിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല’ – തരൂർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

