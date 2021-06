ആശ്വസിക്കാൻ സമയമായില്ല, കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗവും ഗുരുതരമാകുമെന്നു റിപ്പോർട്ട്

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് കോവി‍ഡ് മൂന്നാം തരംഗം രണ്ടാം തരംഗത്തിന് സമാനമായി ഗുരുതരമായിരിക്കുമെന്ന് എസ്ബിഐ റിപ്പോർട്ട്. 98 ദിവസം വരെ ഇതു തുടരാമെന്നും എസ്ബിഐ ഇക്കോറാപ് ചൊവ്വാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗവും രണ്ടാം തരംഗത്തിൽനിന്ന് അധികം വ്യത്യാസമൊന്നുമുണ്ടാകില്ല. മികച്ച തയാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിയാൽ മരണനിരക്ക് കുറച്ചുകൊണ്ടുവരാമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

പ്രധാന രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം 98 ദിവസമാണ് മൂന്നാം തരംഗമുണ്ടായത്. രണ്ടാം തരംഗം 108 ദിവസവും. രണ്ടാം തരംഗത്തിൽനിന്ന് 1.8 മടങ്ങ് അധികമായിരുന്നു മൂന്നാമത്തേത്. രണ്ടാം തരംഗമാകട്ടെ ആദ്യത്തേതിൽനിന്ന് 5.2 മടങ്ങ് അധികവും. ഇന്ത്യയിൽ ഇത് 4.2 ആണ്– റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കോവിഡ് പോരാട്ടത്തിൽ മൂന്നാം തരംഗത്തെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യ തയാറെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവരുന്നത്. കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിദിന കേസുകൾ 4.14 ലക്ഷം വരെ ഉയർന്നിരുന്നു. രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ പ്രതിദിന കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുവരികയാണ്.

മേയിൽ ഇന്ത്യയിൽ 90.3 ലക്ഷം കോവിഡ് കേസുകളാണു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു മാസത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗികളിൽ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന സംഖ്യയാണിത്. മേയുടെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറയുകയും ചെയ്തു. ഏപ്രിലിൽ രാജ്യത്ത് 69.4 ലക്ഷം രോഗികളാണു പുതുതായുണ്ടായത്. ഇതിലും 30 ശതമാനം വർധനയാണ് മേയിലുണ്ടായത്. മേയ് മാസത്തിൽ മാത്രം 1.2 ലക്ഷം കോവിഡ് മരണങ്ങളും രാജ്യത്തു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മൂന്നാം തരംഗത്തിൽ ഗുരുതര രോഗികളുടെ എണ്ണം അഞ്ചു ശതമാനത്തില്‍ താഴെയായാൽ മരണം 40,000 ലേക്ക് കുറയ്ക്കാമെന്നാണു റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത്.

ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തിയും വാക്സിനേഷൻ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കിയും ഇതു സാധ്യമാക്കാമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. നിലവിൽ രാജ്യത്ത് 12.3 ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ് ഒന്നാം ഡോസ് വാക്സീനെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 3.27 ശതമാനം പേർ രണ്ടാം ഡോസും എടുത്തുകഴിഞ്ഞു. ജൂലൈ പകുതിയോടെ പ്രതിദിനം വാക്സിനേഷനുകളുടെ എണ്ണം ഒരു കോടിയാക്കി ഉയർത്താനാണു കേന്ദ്രസർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

English Summary: Third Covid wave in India could be as severe as second: Report