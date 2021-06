കേന്ദ്രത്തിലെയും സംസ്ഥാനത്തിലെയും മന്ത്രിമാർ, പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ, സംസ്ഥാന നിയമസഭാംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ ഭരണഘടനയുടെ മൂന്നാം ഷെഡ്യൂളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു വേണം ചുമതലയേൽക്കാൻ. എന്നാൽ സമീപകാലങ്ങളിൽ ബോധപൂർവമല്ലെങ്കിലും സത്യപ്രതിജ്ഞയിലെ വാക്കുകൾ മാറുകയും വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നത് പതിവായിട്ടുണ്ട്. ഭരണഘടനയിൽ ഇംഗ്ലിഷിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വാചകങ്ങൾ മറ്റു പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലേക്കു തർജമ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്.

കേരള നിയമസഭാംഗമായി ദേവികുളം എംഎൽഎ എ.രാജയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ദൈവനാമത്തിലോ ദൃഢപ്രതിജ്ഞയോ അല്ലാതെ പോയത് സത്യപ്രതിജ്ഞകളുടെ ഗൗരവം നഷ്ടമാവുന്നോ എന്ന ചർച്ചകൾ വീണ്ടും സജീവമാക്കുന്നു. തമിഴിലായിരുന്നു രാജയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ. ദൈവനാമത്തിലെന്നോ സഗൗരമെന്നോ പറയാതെയായിരുന്നു സത്യപ്രതിജ്ഞ. ഇതു ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് സ്പീക്കർ നിയമവകുപ്പിൽനിന്ന് റിപ്പോർട്ട് തേടുകയായിരുന്നു. അപാകത കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ജൂൺ രണ്ടിന് രാവിലെ സ്പീക്കറുടെ ചേംബറിൽ രാജ വീണ്ടും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു.

രാജയ്ക്ക് എന്താണു സംഭവിച്ചത്?

തമിഴ് പരിഭാഷയിൽ ദൈവനാമമോ സഗൗരവമോ ഉൾപ്പെടാതെ പോയതാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞയുടെ സാധുതയെപ്പറ്റി നിയമ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തിയത്. വാചകങ്ങളിൽ മാറ്റം വന്നാൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ സാധുവായിരിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇതോടെ ഉയർന്നത്. മന്ത്രിയായി ചുമലതയേറ്റുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിജ്ഞയും (oath of office) രഹസ്യ സ്വഭാവം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാമെന്ന പ്രതിജ്ഞയും (oath of secrecy) എടുത്തു വേണം കേന്ദ്രത്തിലെയും സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മന്ത്രിമാർ അധികാരമേൽക്കാൻ. ഇവരും പാർലമെന്റിലേക്കും നിയമസഭയിലേക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന അംഗങ്ങൾ, സുപ്രീംകോടതി, ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാർ, കംപ്ട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ തുടങ്ങിയവരും നടത്തേണ്ട സത്യപ്രതിജ്ഞ ഭരണഘടനയുടെ മൂന്നാം ഷെഡ്യൂളിൽ പ്രത്യേകമായി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മൂന്നാം ഷെഡ്യൂളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞ കൃത്യമായി എടുത്താലേ നിയമപരമായി സാധുവാകൂ. എന്നാൽ കേന്ദ്രത്തിലും സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പലപ്പോഴും പ്രതിജ്ഞയിൽ മാറ്റവും അർഥവ്യത്യാസവും വരുന്ന സംഭവങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട്. നിയമ വകുപ്പും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരും വേണ്ടത്ര ജാഗ്രത പുലർത്താതെ വരുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുക. ആവേശവും പരിഭ്രമവും കൂടി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നവർക്ക് തെറ്റു വരുന്നതും സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കാറുണ്ട്.

മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ സാധ്യമോ?

പ്രധാനമന്ത്രിയായോ മുഖ്യമന്ത്രിയായോ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ ഭരണഘടനയിൽ വ്യവസ്ഥയില്ല. മന്ത്രിയായുള്ള സത്യപ്രതിജ്ഞ മാത്രമാണ് മൂന്നാംഷെഡ്യൂളിലുള്ളത്. ആദ്യം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നയാൾ മന്ത്രിമാരിൽ ഒന്നാമനായി ‘പ്രധാന’മന്ത്രിയും ‘മുഖ്യ’മന്ത്രിയുമാകുന്നുവെന്നു മാത്രം. എന്നാൽ 1980ൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ‘പ്രധാനമന്ത്രിയായി’ ആണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. രാഷ്ട്രപതി നീലം സഞ്ജീവറെഡ്ഡി ചൊല്ലിക്കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഇന്ദിരാഗാന്ധി ‘പ്രധാനമന്ത്രി’ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. 1984ൽ രാജീവ്ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയായപ്പോൾ രാഷ്ട്രപതി ഗ്യാനി സെയിൽസിങ് ‘പ്രധാനമന്ത്രി’ എന്നുതന്നെയാണ് പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തത്. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ‘ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി’മാരായിപ്പോലും പലരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. കേരളത്തിൽ 2011ൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും 2016ൽ പിണറായി വിജയനും മന്ത്രിയായാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. ഇത്തവണയാകട്ടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടായിരുന്നു പിണറായിയുടെ പ്രതിജ്ഞ.

ദൈവനാമത്തിൽ (swear in the name of god) അല്ലെങ്കിൽ ദൃഢപ്രതിജ്ഞയാണ് (solemnly affirm ) മൂന്നാം ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദൈവനാമത്തിൽ എന്നല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ വ്യവസ്ഥയില്ല. തർജമ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. മുൻപ് മലയാളത്തിൽ ‘ദൃഢപ്രതിജ്ഞ’ എന്നുതന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും സമീപ കാലത്ത് ‘സഗൗരവം’ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിനെപ്പറ്റിയും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമുണ്ട്. തർജമയിലുണ്ടായ തർക്കമാണ് ഇടക്കാലത്ത് പേരിനോടൊപ്പം ‘ആയ ഞാൻ ’ എന്ന് പ്രയോഗിച്ചിരുന്നത് നിയമസഭയിൽ ‘എന്ന ഞാൻ’ എന്നു മാറ്റാൻ ഇടയാക്കിയത്.

സത്യപ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്ന മന്ത്രിയുടെ പേരൊഴിച്ച് പ്രതിജ്ഞ മുഴുവനായി രാഷ്ട്രപതിമാരും ഗവർണർമാരും ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുകയും മന്ത്രിമാർ ഏറ്റുചൊല്ലുകയുമാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ രാഷ്ട്രപതി ശങ്കർദയാൽ ശർമ മുതൽ പലരും ‘ഞാൻ’ എന്നു മാത്രം ചൊല്ലുകയും മന്ത്രിമാർ പ്രതിജ്ഞ നോക്കി വായിക്കുകയും ചെയ്യുക ശീലമാക്കി. പാർലമെന്റിലോ നിയമസഭയിലോ അംഗമല്ലാത്തയാളിനും മന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാമെങ്കിലും ഭരണഘടനയുടെ അനുഛേദം 164 (4) അനുസരിച്ച് 6 മാസത്തിനകം സഭയിൽ അംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം നഷ്ടമാവും. നിയമസഭാംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടയാൾ ഗവർണറുടെയോ ഗവർണർ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നയാളിന്റെയോ മുൻപാകെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ശേഷമേ സഭയിലിരിക്കാവൂ എന്നാണ് ഭരണഘടന അനുഛേദം 188 അനുശാസിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, നമ്മുടെ നിയമസഭാംഗങ്ങൾ സഭയിലിരുന്ന ശേഷമാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത്.

ഭരണഘടനയുടെ മൂന്നാം ഷെഡ്യൂളിലെ സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ്:

Form of oath of office for a Minister for a State:

‘I, (Name), do swear in the name of God/ solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the State of .......... and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favour, affection or ill-will’.

Form of oath of secrecy for a Minister for a State:—

‘I, (Name)., do swear in the name of God / solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the State of ........ except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister.’

