ബിഹാറിൽ മെഡിക്കൽ, എൻജിനീയറിങ് കോളജുകളിൽ 33.3% സീറ്റുകൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക്

പട്ന∙ ബിഹാറിലെ മെഡിക്കൽ, എൻജിനീയറിങ് കോളജുകളിൽ 33.3% സീറ്റുകൾ പെൺകുട്ടികൾക്കായി സംവരണം ചെയ്യാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. ഈ അക്കാദമിക വർഷം മുതൽ സംവരണം നടപ്പാക്കുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ അറിയിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ, സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ/എൻജിനീയറിങ് കോളജുകളുടെ ഭരണത്തിനായി ബിഹാർ എൻജിനീയറിങ് യൂണിയവേഴ്സിറ്റി, ബിഹാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ബില്ലുകൾ നിയമസഭയുടെ അടുത്ത സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കും.



ബിഹാറിൽ നിലവിൽ 38 സർക്കാർ എൻജിനീയറിങ് കോളജുകളും 17 സ്വകാര്യ എൻജിനീയറിങ് കോളജുകളുമാണുള്ളത്. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും എൻജിനീയറിങ് കോളജുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്നു നിതീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനത്ത് ഒൻപതു സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജുകളും ആറ് സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളജുകളുമുണ്ട്. പതിനൊന്നു പുതിയ മെഡിക്കൽ കോളജുകളുടെ നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: 33% reservation for girls in engineering and medical colleges of Bihar