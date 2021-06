കോവിഡ് മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ജില്ലാ തലത്തിലാക്കും: നീക്കവുമായി സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡ് മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ജില്ലാ തലത്തിലാക്കാന്‍ ആലോചന. കോവിഡ് മരണങ്ങള്‍ നിലവില്‍ സംസ്ഥാന തലത്തിലാണ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. അതാണ് ജില്ലാ തലത്തിലാക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. ഏത് കാറ്റഗറിയിലുള്ള മരണമാണെന്ന് കൃത്യമായ മാനദണ്ഡം ഡോക്ടര്‍മാര്‍ നിശ്ചയിക്കണമെന്ന് അവലോകന യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.



കോവിഡ് മരണങ്ങള്‍ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിലെ അപാകത ചൂണ്ടികാട്ടി പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി തേടിയിരുന്നു. നിയമസഭയില്‍ വലിയ വാദപ്രതിവാദങ്ങള്‍ക്കും ഇത് വഴിവച്ചിരുന്നു.

മൂന്നാം തരംഗമുണ്ടാവുകയാണെങ്കില്‍ നേരിടാനുള്ള നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചതായും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് വ്യക്തമാക്കി. സാധാരണ നിലയിലുള്ള ജാഗ്രത തുടരണം. ആള്‍ക്കൂട്ടം ഇല്ലാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് വാക്സീൻ വിതരണം ചെയ്യും. ഇവരെ ഇടയ്ക്കിടെ പരിശോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനവും ഒരുക്കും. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്ന പഞ്ചായത്തുകളിലെ മുഴുവന്‍ പേര്‍ക്കും വാക്സീൻ നൽകും. രോഗ ലക്ഷണങ്ങളില്‍ വരുന്ന മാറ്റം നിരീക്ഷിക്കുമെന്നും ജനിതക പഠനം നടത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു.

