ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് കൂടുതല്‍ വിദേശവാക്സീനുകള്‍ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം. ഫൈസര്‍, ജോണ്‍സണ്‍ ആന്‍ഡ് ജോണ്‍സണ്‍, മൊഡേണ എന്നീ കമ്പനികളുമായി ചര്‍ച്ച പുരോഗമിക്കുകയാണ്. വാക്സീനുകള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്നതും ചര്‍ച്ച ചെയ്തെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യത്ത് ഒരു തദ്ദേശ വാക്സീന്‍ കൂടി ഉടന്‍ ലഭ്യമാക്കും. ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ബയോളജിക്കല്‍ ഇ–യുടെ വാക്സീന്‍ വിതരണത്തിന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ കരാര്‍ ഒപ്പിട്ടു. വാക്സീന്‍റെ മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണം നടക്കുകയാണ്. ആദ്യ രണ്ടുഘട്ട പരീക്ഷണങ്ങളിലെ ഫലം മികച്ചതാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

വാക്സീനായി 1500 കോടി രൂപ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ മുന്‍കൂറായി നല്‍കും. ഒാഗസ്റ്റ് മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ 30 കോടി ഡോസ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സംഭരിക്കും. ഭാരത്ബയോടെക്കിന്‍റെ കോവാക്സീനാണ് ആദ്യ തദ്ദേശീയ വാക്സീന്‍.

English Summary: India to get more foreign vaccines