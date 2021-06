സാറ്റലൈറ്റ് ഫോണിലൂടെ ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് വധഭീഷണി; പിന്നിൽ ‘ഡോൺ’ രവി പൂജാരി?

കൊച്ചി∙ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരിക്കെ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കും കുടുംബാംഗത്തിനും എതിരെ വധഭീഷണി മുഴക്കിയതും അധോലോക കുറ്റവാളി രവി പൂജാരി തന്നെയാണോ? 2016 ഒക്ടോബർ 24നാണു തനിക്കും കുടുംബത്തിനും രവി പൂജാരിയെന്നു പരിചയപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിയുടെ വധഭീഷണിയുണ്ടെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനു നേരിട്ടു ചെന്നിത്തല പരാതി നൽകിയത്. കടവന്ത്ര ബ്യൂട്ടി പാർലർ വെടിവയ്പു കേസിൽ രവി പൂജാരിയെ കേരളാ പൊലീസിന്റെ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡ് കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന കേസിലും വ്യക്തമായ ഉത്തരം കിട്ടും.

തൃശൂരിലെ വ്യാപാര സമുച്ചയത്തിലെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനായിരുന്ന ചന്ദ്രബോസിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതി എം.നിഷാമിനെതിരെ മോശമായി സംസാരിച്ചാൽ രമേശിനെയും കുടുംബാംഗത്തിനെയും കൊലപ്പെടുത്തുമെന്നായിരുന്നു ഭീഷണി. സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ വഴിയാണു ‘ഡോൺ രവി പൂജാരി’യെന്നു പരിചയപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത്. തുടർന്ന് ‘Don’t talk rubbish about Mohommed Nisham or I will kill you or one of your family member-Don Ravi Pujari’ എന്നൊരു സന്ദേശവും ചെന്നിത്തലയ്ക്കു ലഭിച്ചു.



ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതു രവി പൂജാരിയാണെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞാൽ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ജയിലിലായിരുന്ന നിഷാമിനു വേണ്ടിയെന്ന മട്ടിൽ രമേശിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയതാരാണെന്ന ചോദ്യം ഉയരും. ബെംഗളൂരുവിലും ബിസിനസ് ബന്ധങ്ങളുള്ള പ്രമുഖ വ്യവസായിയായ നിഷാമിനു എന്തെങ്കിലും അടുപ്പം രവി പൂജാരിയുമായുണ്ടോയെന്നു പൊലീസ് നേരത്തെ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു.



രവി പൂജാരിയെ (ചുവപ്പ് ടിഷർട്ട്) കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ. ചിത്രം: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ∙മനോരമ

പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലെ രാജ്യമായ സെനഗലിൽ അറസ്റ്റിലായ രവി പൂജാരിയെ ബെംഗളൂരു പരപ്പന സെൻട്രൽ ജയിലിലാണു റിമാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത്. കേരളാ പൊലീസിനു വേണ്ടി ഡിജിപി ടോമിൻ ജെ.തച്ചങ്കരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജയിലിനുള്ളിൽ രവി പൂജാരിയുടെ മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതു സംബന്ധിച്ചു രവി പൂജാരി നൽകിയ മൊഴികൾ ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.



തുണ്ടു പേപ്പറിൽ തിരിഞ്ഞ കേസന്വേഷണം



വെടിവയ്പു നടന്ന കടവന്ത്രയിലെ ‘നെയിൽ ആർട്ടിസ്ട്രി’ ബ്യൂട്ടി സലൂണിൽ പ്രതികളായ വിപിനും ബിലാലും ഉപേക്ഷിച്ച കടലാസു കഷണം പൊലീസിനു ലഭിച്ചതോടെയാണു കേസന്വേഷണത്തിന്റെ ദിശമാറിയത്. കടലാസിന്റെ 2 പുറത്തും ‘രവി പൂജാരി’ എന്ന് ഹിന്ദിയിൽ എഴുതിയിരുന്നു. വെടിവയ്പു നടന്ന 2018 ഡിസംബർ 15നു തന്നെ ഈ കടലാസു കഷ്ണം പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അതിന്റെ രഹസ്യ സ്വഭാവം പുറത്തുവിട്ടതു പൊലീസായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് രവി പൂജാരിതന്നെയാണ്.



4 ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം മലയാളം വാർത്താചാനലുകളുടെ നമ്പറുകളിലേക്കു നേരിട്ടു വിളിച്ച രവി പൂജാരി കൊച്ചിയിൽ വെടിവയ്പു നടത്തിയതു താനാണെന്ന അവകാശവാദം ഉയർത്തി. നടി ലീന മരിയാ പോളിനോട് 25 കോടി രൂപയാണു രവി പൂജാരി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. പണം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ കൊല്ലുമെന്നായിരുന്നു ഭീഷണി. ലീന നൽകുന്ന 25 കോടി രൂപ അതിന്റെ യഥാർഥ ഉടമയ്ക്കു തന്നെ നൽകുമെന്നും രവി പൂജാരി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ആരാണ് രവി പൂജാരി?

മുംബൈ അധോലോകത്തെ ‘ഭീഷണി വ്യാപാരി’യാണു രവി പൂജാരിയെന്ന കന്നഡക്കാരൻ. ദാവൂദിനും ഛോട്ടാരാജനുമൊപ്പം നിന്ന കാലത്തു പോലും ഒരാൾക്കെതിരെ തോക്കുചൂണ്ടാനുള്ള ത്രാണിയില്ലാതിരുന്ന രവി പൂജാരി എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ അറിയുന്ന ‘ഡോണാ’യത്? 1980കളിൽ ബോംബെ അന്ധേരിയിലെ ചെറിയ ചായക്കടയിലെ ശുചീകരണ തൊഴിലാളിയിൽനിന്നു പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ സെനഗലിലെ ‘നമസ്തേ ഇന്ത്യ’ ഹോട്ടൽ ശൃംഖലയുടെ മുതലാളിയായ രവി പൂജാരിയുടെ ജീവിതകഥ ചിരിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

രവി പൂജാരിയുടെ ജീവിത കഥ മലയാള സിനിമയാക്കിയാൽ നടൻ സലിം കുമാറിനു രസമായി അഭിനയിക്കാൻ കഴിയും വിധമുള്ള സ്വഭാവമാണ് ഈ സ്വയം പ്രഖ്യാപിത ‘ഡോണി’ന്റേത്. ജീവിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ലാതെയാണ് ഉഡുപ്പി ജില്ലയിലെ മാൽപേയെന്ന ചെറുപട്ടണത്തിൽനിന്നു രവി പൂജാരി ജോലി തേടി ബോംബെയിലെത്തിയത്.

ഛോട്ടാ രാജൻ സംഘത്തിലെ ഉന്നം തെറ്റാത്ത വെടിവയ്‌പുകാരനായിരുന്ന രോഹിത് വർമയും കൂട്ടാളി വിനോദ് മണ്ഡറും സ്ഥിരമായി ചായകുടിക്കാൻ വന്നിരുന്നതു രവി പൂജാരി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അന്ധേരിയിലെ കടയിലാണ്. അതാണയാളുടെ ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവായത്.

ഒരിക്കൽ എതിരാളികളുമായി രോഹിത് വർമയും സംഘവും കോർത്തു, അതിക്രമത്തിൽ ബാലഝാട്ടേയെന്ന ഗുണ്ട കൊല്ലപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിനു ശേഷം ചായക്കടയിൽനിന്ന് ആയുധങ്ങളുമായി പുറത്തു കടക്കാൻ രോഹിത് വർമയെ സഹായിച്ചതു രവി പൂജാരിയായിരുന്നു. അന്നു മുതൽ രോഹിത് വർമയുടെ സഹായിയായി പൂജാരി കൂടി. ആ അടുപ്പം ഛോട്ടാ രാജനെയും ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിനെയും നേരിൽ കാണാൻ അവസരമുണ്ടാക്കി. 1990കളുടെ ആദ്യം ഛോട്ടാരാജനും രോഹിത് വർമയും പ്രതികളായ ചില കൊലപാതകങ്ങളിൽ കൂട്ടുപ്രതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ രവി പൂജാരിയുടെ പേരും മുംബൈയിലെ പത്രങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതോടെയാണു മുബൈ അധോലോകത്തു രവി പൂജാരിയുടെ ‘നല്ലകാലം’ തെളിയുന്നത്.

ഒരിക്കൽ പോലും തോക്ക് കൈകൊണ്ടു തൊടാൻ ധൈര്യമില്ലാതിരുന്ന രവി പൂജാരി അയാളുടെ ഗുരു രോഹിത് വർമയുടെ വിലാസത്തിൽ ഉന്നംതെറ്റാത്ത വെടിക്കാരനെന്നു സ്വയം അവതരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. അറസ്റ്റിലായ സമയങ്ങളിൽ പൊലീസിനോടു പോലും ഇത്തരം കള്ളത്തരങ്ങൾ വിളമ്പി. മറ്റുള്ള ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പോലും സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു വാർത്തകളിൽ നിറയുന്നത് ഇയാളുടെ ശീലമാണ്. മുംബൈ സ്ഫോടന പരമ്പരയ്ക്കു ശേഷം ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം ദുബായിലേക്കും പിന്നീട് പാക്കിസ്ഥാനിലേക്കും കൂടുമാറിയതോടെ ഛോട്ടാരാജനും ഇന്ത്യവിട്ടു. ഇവരുടെ സംഘത്തിൽ മുംബൈയിൽ ശേഷിക്കുന്ന ഏക അധോലോക കുറ്റവാളി രവി പൂജാരിയായി. ഈ സന്ദർഭം ഇയാൾ ശരിക്കും മുതലാക്കി.

സൽമാൻഖാൻ, ഷാരൂഖ്ഖാൻ, മഹേഷ് ഭട്ട്, കരൺ ജോഹർ, ഋഷികേശ് ദേശ്‌മുഖ്, പ്രീതി സിന്റ... രവി പൂജാരി നേരിട്ടു ഫോണിൽ വിളിച്ചു ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം ആവശ്യപ്പെട്ട സിനിമാപ്രമുഖരുടെ നിര ഇനിയും നീണ്ടതാണ്. ഇത്തരം ഭീഷണികളെല്ലാം വാർത്താ ചാനലുകളോടു സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തി വലിയ വാർത്തകളാക്കി. ഇതിന്റെ മറവിലായിരുന്നു രവി പൂജാരിയുടെ യഥാർഥ ‘ഭീഷണി വ്യവസായം’ തഴച്ചു വളർന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വ്യവസായികളും മറ്റു സമ്പന്നരുമായിരുന്നു ഇയാളുടെ ഇരകൾ. രവി പൂജാരി ശരിക്കും കൊലപ്പെടുത്തുമെന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ചവർ അയാൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പണം നൽകി ‘ജീവൻ രക്ഷിച്ചു’.

ഇതിനിടയിൽ തമ്മിൽ തെറ്റിയ ഛോട്ടാരാജനെ ബാങ്കോക്കിൽ വച്ചു ദാവൂദിന്റെ സംഘം കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. ഛോട്ടാ രാജൻ മുടിനാരിഴയ്ക്കു തടിതപ്പിയെങ്കിലും കൂട്ടാളി രോഹിത് വർമ കൊല്ലപ്പെട്ടു. രോഹിത് വർമ്മയുടെ മരണത്തോടെ ദുർബലമായ രവി പൂജാരി ഡി–കമ്പനിയെ ഭയന്ന് ഇന്ത്യവിട്ടു (ഇതിനിടെ രവി പൂജാരിയാണു ഛോട്ടാ രാജനെ ഡി–കമ്പനിക്ക് ഒറ്റിയതെന്ന കഥയും മുംബൈ അധോലോകത്ത് പ്രചരിച്ചിരുന്നു). 2010നു ശേഷം രവി പൂജാരിയുടെ ഭീഷണി വ്യവസായം മുംബൈയിൽ വിലപ്പോവാതായതോടെയാണു കേരളം അടക്കമുള്ള തെക്കെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും പൂജാരിയുടെ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺവിളികൾ എത്തിയത്.

മഹേഷ് ഭട്ടിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിനു സമീപം രവി പൂജാരിയുടെ സംഘമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട ചിലർ കൈത്തോക്കുമായെത്തി അലക്ഷ്യമായി വെടിവയ്പു നടത്തിയിരുന്നു. പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ രവി പൂജാരിക്ക് അങ്ങനെ സ്വന്തമായി ക്രിമിനൽ സംഘമൊന്നുമില്ലെന്നാണു വ്യക്തമായത്. വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ ഇരുന്നു സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺവഴി ഭീഷണി മുഴക്കുന്ന രവി പൂജാരി ഇരകളെ ഭയപ്പെടുത്താൻ നടത്തുന്ന ഇത്തരം വെടിവയ്പുകൾക്കു ലോക്കൽ ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളുടെ സഹായം തേടുകയാണ് പതിവ്. അതിനായി നക്കാപ്പിച്ച പണവും നൽകും.

കൊച്ചിയിലെ ബ്യൂട്ടി പാർലറിലും സമാന ‘ഓപറേഷനാണ്’ രവി പൂജാരി നടത്തിയത്. അതുവരെ കിട്ടിയ പണത്തി‍ൽ നല്ലൊരു പങ്കും ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും നൽകിയ രവി പൂജാരി അവരെ ഇംഗ്ലണ്ടിലാണു താമസിപ്പിച്ചത്. മക്കൾക്കു മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാനും കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽനിന്ന് അകറ്റി നിർത്താനും ആദ്യം മുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ആന്റണി ഫെർണാണ്ടസ് എന്നു പേരുമാറി വ്യാജ പാസ്പോർട്ടിൽ സെനഗലിലേക്കു കടന്ന് അവിടെ ‘നമസ്തേ ഇന്ത്യ’ ഹോട്ടൽ ശൃംഖല വളർത്തി. ഇതിനിടയിലും പഴയ ശീലം അയാൾ വിട്ടില്ല. എന്തിനു പറയുന്നു നമ്മുടെ മുൻ എംഎൽഎ പി.സി.ജോർജിനെ വരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടിയെടുക്കാൻ പൂജാരി ശ്രമിച്ചിരുന്നു. കേരള പൊലീസിന്റെ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡാണു കേരളത്തിലെ ഇയാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്. കേട്ടതിനപ്പുറം മറ്റെന്തെങ്കിലും യാഥാർഥ്യങ്ങൾ രവി പൂജാരിക്കുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഇനിയും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും.



English Summary: Is the Don that Threatens Congress Leader Ramesh Chennithala is Ravi Pujari?