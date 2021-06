തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്തെ എന്‍ജിനീയറിങ് പ്രവേശനത്തിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളില്‍ മാറ്റം വരുത്താന്‍ നീക്കം. പ്ലസ്ടു പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക്‌ പരിഗണിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാന്‍ പ്രവേശന പരീക്ഷ കമ്മിഷണർ ശുപാർശ ചെയ്തു. കീം പരീക്ഷ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവേശനം നടത്തണമെന്നാണ് നിർദേശം. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി മാര്‍ക്ക് കണക്കാക്കുന്നതില്‍ അശാസ്ത്രീയത ഉണ്ടെന്ന് കമ്മിഷണര്‍ അറിയിച്ചു. നിലവില്‍ കീമിനൊപ്പം ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി പരീക്ഷയുടെ മാര്‍ക്കും ചേര്‍ത്താണ് പ്രവേശനം.

English Summary : Kerala Engineering Admission: Entrance Exam commissioner recommends to avoid plus two exam mark