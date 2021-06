വാക്സീൻ: അഭിഭാഷകരെ മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി∙ വാക്സീൻ വിതരണത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ അഭിഭാഷകരെയും ക്ലർക്കുമാരെയും മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നു സർക്കാരിനു ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശം. ജുഡീഷ്യൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന മുൻ ഉത്തരവു ഭേദഗതി ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.



ജുഡീഷ്യൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംവിധാനത്തിന്റെ അനിവാര്യ ഭാഗമാണെന്നും അവരെക്കൂടാതെ സംവിധാനം ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പുതിയ നിർദേശം. പത്തുദിവസത്തിനകം ഇക്കാര്യത്തിൽ നടപടിയുണ്ടാകണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് മുഹമ്മദ് മുസ്താഖ്, ജസ്റ്റിസ് കൗസർ എടപ്പഗത്ത് എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചു.

English Summary: Lawyers and clerks should be included in the vaccine priority list: High Court