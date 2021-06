വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചവർക്ക് കോവിഡ് പരിശോധന ഒഴിവാക്കാൻ യുഎസ്

വാഷിങ്ടൻ∙ പൂർണമായി വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്താൽ കോവിഡ് പരിശോധനയും ക്വാറന്റീനും ഒഴിവാക്കാമെന്ന് യുഎസ് സെന്റർസ് ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ (സിഡിസി) ഇറക്കിയ പുതിയ മാർഗരേഖയിൽ പറയുന്നു. കോവിഡ് ബാധിച്ചയാളുമായി സമ്പർക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽപ്പോലും പരിശോധന ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. അതേസമയം, പനി, ചുമ, ക്ഷീണം തുടങ്ങിയ കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധന നടത്തണം.

വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കുന്നവരിൽ ഗുരുതര രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മാർഗരേഖ പുതുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചയാളാണെങ്കിലും കോവിഡ് ബാധിച്ചാൽ അതു മറ്റുള്ളവരിലേക്കു പകരാനും സാധ്യത കുറവാണ്. എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരാൻ സാധ്യത കുറവാണ്.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ച ആളുകൾക്ക് ജോലിസ്ഥലത്തെ പതിവുപരിശോധനകളിൽനിന്ന് ഒഴിവാകാമെന്നാണ് സിഡിസി പറയുന്നത്. എന്നാൽ വീടില്ലാത്തവർ, ജയിലുകളിൽ കഴിയുന്നവർ, ഡോക്ടർമാർ, നഴ്സുമാർ തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ എന്നിവർക്ക് പതിവ് കോവിഡ് പരിശോധനയിൽനിന്ന് ഇളവില്ല. ഓരോ രാജ്യത്തും മാർഗരേഖകൾ മാറിയേക്കാമെന്നും സിസിഡി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

വിദേശത്തുനിന്നു തിരിച്ചെത്തുന്ന യുഎസ് പൗരൻമാർ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കരുതണം. വാക്സിേനഷൻ വർധിച്ചതോടെ കോവിഡ് പരിശോധനയിൽ സിഡിസി കൂടുതൽ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സാധാരണ ജലദോഷത്തിനു പോലും കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കിയേക്കും. ഇടയ്ക്കിടെ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തേണ്ടതില്ലെന്ന് മിനിസോട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡോ. റെബേക്ക വുട്സ് പറഞ്ഞു. വിലക്കുകൾ നീക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഇടയ്ക്കിടെ പുറത്തുപോയി പരിശോധന നടത്തേണ്ടതില്ല. കൈ കഴുകുന്നതിനും വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനും ശ്രദ്ധ നൽകണമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

