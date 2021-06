‘ഖുഷ്ബു’വിന്റെ പേരിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാമോ? എന്തുകൊണ്ട് പിഴശിക്ഷ?

ഖുഷ്ബുവിന്റെ നാമത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാമോ? 2001ൽ പതിനൊന്നാം കേരള നിയമസഭയിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരിന്റെ പ്രതിനിധിയായിരുന്ന ഉമേഷ് ചള്ളിയിലിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ അസാധുവാക്കണമെന്ന പൊതു താൽപര്യ ഹർജിയുടെ വാദത്തിനിടെ അന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ ഉയർന്ന ചോദ്യമാണിത്. ദൈവതുല്യരായ വ്യക്തികളുടെ പേരിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്താൽ ദൈവനാമത്തിൽ എന്നു തന്നെ കണക്കാക്കണമെന്ന വാദത്തിന് മറുപടിയായി വാദിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ ശിവൻ മഠത്തിലാണ് ഈ ചോദ്യമുയർത്തിയത്.

തമിഴ്നാട്ടിൽ നടി ഖുഷ്ബുവിന്റെ പേരിൽ ക്ഷേത്രം പണിയുകയും നടിയുടെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുകയും ചെയ്തെന്ന പത്ര വാർത്ത ഹാജരാക്കിയായിരുന്നു അഭിഭാഷകന്റെ വാദം. ഖുഷ്ബുവിനെ ദൈവമായി കരുതുന്ന ഒരാൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കുകയും അയാൾ അവരുടെ നാമത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ഭരണഘടനാപരമായി സാധുവായിരിക്കുമോ എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം.



ഭരണഘടനയുടെ നിഷ്‍കർഷിക്കുന്ന ക്രമപ്രകാരമല്ലാതെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ദേവികുളം എംഎൽഎ എ. രാജ വീണ്ടും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യേണ്ടി വന്നപ്പോൾ 2003ൽ സമാനമായ ഉമേഷ് ചള്ളിയിൽ കേസിലുണ്ടായ ഹൈക്കോടതി വിധിയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ നിയമസഭയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ക്രമപ്രകാരം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാതെ 5 ദിവസം സഭയിലിരുന്ന രാജയിൽനിന്ന് ദിവസം 500 രൂപ വീതം പിഴ ഈടാക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഉമേഷ് ചള്ളിയിലിന്റെ കേസ് ആധാരമാക്കിയാണ്.

എ.രാജ തമിഴിൽ നടത്തിയ ആദ്യ സത്യപ്രതിജ്ഞയിൽ ‘ദൈവനാമത്തിൽ’ എന്നോ ‘ദൃഢപ്രതിജ്ഞ’യെന്നോ ഉണ്ടാവാതിരുന്നതാണ് ചട്ടലംഘനമായതെങ്കിൽ 2001ൽ ഉമേഷ് ചള്ളിയിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ നാമത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതാണ് ഹൈക്കോടതി അസാധുവാക്കിയത്. ശ്രീനാരായണഗുരു സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവും സമാരാധ്യനും ഒട്ടേറെ പേർക്ക് ദൈവതുല്യനുമാണെങ്കിലും ഭരണഘടന നിഷ്‍കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽനിന്ന് മാറി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്താൽ അത് അസാധുവാണെന്നായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി വിധി.

ദൈവനാമത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയോ ദൃഢപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയോ മാത്രമാണ് ഭരണഘടനയുടെ മൂന്നാം ഷെഡ്യൂളിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൂന്നാം ഷെഡ്യൂളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രതി‍‍ജ്​ഞ ചെയ്ത് നിയമസഭാംഗമായാൽ മാത്രമേ സഭയിൽ ഇരിക്കാനാവൂ എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ അനുഛേദം 188 വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയല്ലാതെ സഭയിൽ ഇരിക്കുകയോ വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിദിനം 500 രൂപ വീതം പിഴയടയ്ക്കണം (അനുഛേദം 193).

മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ ഹരിദാസൻ പാലയിലാണ് ഉമേഷ് ചള്ളിയിലിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായതിനാൽ അസാധുവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപെട്ട് പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി നൽകിയത്. ഹർജി അംഗീകരിച്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജെ. എൽ. ഗുപ്തയും ജസ്റ്റിസ് ആർ. ബസന്തും അടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് സത്യപ്രതിജ്ഞ അസാധുവെന്ന് വിധിച്ചു. സഭാംഗമാവാൻ ഉമേഷ്‍ ചള്ളിയിൽ വീണ്ടും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണമെന്നും അതുവരെ സഭയിൽ ഇരുന്ന ഓരോ ദിവസത്തിനും പിഴ ഈടാക്കണമെന്നും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വിധിച്ചു. ഇതനുസരിച്ച് വീണ്ടും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. പിഴയായി 41,000 രൂപയാണ് അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നത്. വിധിക്കെതിരെ ഉമേഷ് ചള്ളിയിൽ അപ്പീൽ നൽകിയെങ്കിലും സുപ്രീം കോടതി കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി ശരിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

പിഴച്ചത് ആർക്ക്?

ഉമേഷ്‍ ചള്ളിയിലിന്റെ കേസിൽ നിയമവകുപ്പ് തയാറാക്കി നൽകിയ സത്യപ്രതിജ്ഞയിൽ അപാകത ഉണ്ടായിരുന്നതല്ല ക്രമവിരുദ്ധമാകാൻ കാരണം. ബോധപൂർവമായി തന്നെ സത്യവാചകം മാറ്റിച്ചൊല്ലുകയായിരുന്നുവെന്ന വാദമാണ് കോടതി സ്വീകരിച്ചത്. പക്ഷേ എ. രാജയുടെ കാര്യത്തിൽ നിയമവകുപ്പ് നൽകിയ തമിഴ് തർജമയിൽ ‘ദൈവനാമത്തിലോ ദൃഢപ്രതിജ്ഞയോ’ ഇല്ലാതെ പോയതിന് എംഎൽഎയോട് പിഴ ഈടാക്കാമോ എന്ന ചോദ്യം ബാക്കി നിൽക്കുന്നു.

ഭരണഘടന – അനുഛേദം 188:

Oath or affirmation by members :

Every member of the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State shall, before taking his seat, make and subscribe before the Governor, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule

അനുഛേദം 193:

Penalty for sitting and voting before making oath or affirmation under Article 188 or when not qualified or when disqualified :

If a person sits or votes as a member of the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State before he has complied with the requirements of Article 188, or when he knows that he is not qualified or that he is disqualified for membership thereof, or that he is prohibited from so doing by the provisions of any law made by Parliament or the legislature of the State, he shall be liable in respect of each day on which he so sits or votes to a penalty of five hundred rupees to be recovered as a debt due to the State

