പ്രേംനസീറും ‘സഹായത്തിനെത്തി’; നമ്മൾ ജയിച്ചു, ആനവണ്ടി ഇനി കേരളത്തിനു സ്വന്തം

കൊച്ചി∙ കേരളത്തിന്റെ ആനവണ്ടിക്ക് ആ പേരും കെഎസ്ആർടിസി എന്ന ചുരുക്കെഴുത്തും സ്വന്തമാകാൻ തെളിവു നൽകിയവരിൽ പ്രേംനസീറിന്റെ ‘കണ്ണൂർ ഡീലക്സ്’ സിനിമയും! 2014 മുതലുള്ള നിയമ തർക്കത്തിന് ഒടുവിലാണു രണ്ട് ആനകൾ ചേർന്ന ലോഗോയും കെഎസ്ആർടിസി എന്ന വ്യാപാര നാമവും ആനവണ്ടി എന്ന പേരും ചെന്നൈ ട്രേഡ് മാർക്ക്സ് റജിസ്ട്രി കേരളത്തിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപറേഷന് അനുവദിച്ചു നൽകിയത്. കർണാടക റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപറേഷനു മുൻപു തന്നെ കേരളത്തിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപറേഷൻ നിലവിലുണ്ടെന്നു തെളിയിക്കുകയായിരുന്നു കേസിൽ കെഎസ്ആർടിസിക്കു മുന്നിലുള്ള വലിയ വെല്ലുവിളി.

1965ലാണ് കേരളത്തിൽ കെഎസ്ആർടിസി രൂപീകരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അന്നു രേഖകളിലെങ്ങും കാര്യമായി തെളിവുകളില്ല. കർണാടക ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപറേഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നത് 1970കളിലാണ്. ചെന്നൈ ട്രേഡ് മാർക്ക്സ് റജിസ്ട്രിയിൽ അവരും സമാനമായ പേര് റജിസ്റ്റർ െചയ്തു. കേരളത്തിലെ ഡിപ്പോകളിലും കെഎസ്ആർടിസി സ്റ്റാൻഡുകളിലും കർണാടകയുടെ ബസ് വന്നു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവരും കെഎസ്ആർടിസി എന്ന ബോർഡ് വച്ചപ്പോഴാണ് തർക്കം ഉടലെടുക്കുന്നത്.

എറണാകുളം കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് . ചിത്രം: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ

2014ലാണ് കേസിന്റെ ആരംഭം. അന്നു കർണാടകത്തിലെ ബസുകൾ കെഎസ്ആർടിസി എന്ന പേരിൽ ഓപറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതു സംബന്ധിച്ച് കേരളം ഒരു നോട്ടിസ് അയച്ചിരുന്നു. അതിനെതിരെ കർണാടക ട്രേഡ് മാർക്ക്സ് റജിസ്ട്രിക്കു പരാതി കൊടുത്തു. കാരണം ട്രേഡ് മാർക്ക് റജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളത് കർണാടകയ്ക്കായിരുന്നു. അതിനെതിരെയാണ് കേരളം കേസുമായി മുന്നോട്ടുപോയത്. പലതരം തെളിവുകൾ പരതി. നിയമസഭാംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പതിവു യാത്രയ്ക്ക് ആശ്രയിച്ചിരുന്ന കണ്ണൂർ ഡീലക്സ് ബസിന്റെ പേരിലുള്ള സിനിമയിൽ കണ്ണുടക്കിയത് ആ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗം. പ്രേംനസീർ അഭിനയിച്ച് 1969ൽ ഇറങ്ങിയ ‘കണ്ണൂർ ഡീലക്സി’ന്റെ പല സീനുകളും കെഎസ്ആർടിസി ബസിലും എറണാകുളം സ്റ്റാൻഡിലുമായിരുന്നു ചിത്രീകരിച്ചത്. ഇൗ സിനിമയുടെ കഥ കണ്ണൂർനിന്ന് തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള കണ്ണൂർ ഡീലക്സ് ബസിൽതന്നെയായിരുന്നു.

കെഎസ്‌ആർടിസി ബസ്

ബസിൽവച്ചൊരു കൊലപാതകം നടന്നതും അത് അന്വേഷിക്കാൻ വരുന്ന സിഐഡിയുമാണ് പ്രേംനസീർ. ഇൗ സിനിമയുടെ സിഡിയാണ് കേസിന് കേരളം ഹാജരാക്കിയത്. കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന പ്രേംനസീർ പോലും നമ്മുടെ സാക്ഷിയായി! പഴയ കാലത്ത് ബസുകളിൽ കെഎസ്ആർടിസി എന്ന് എഴുതാറില്ല. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ് എന്നു മാത്രമാണ് അറിയപ്പെട്ടത്. അക്കാലത്തും കെഎസ്ആർടിസി ഉണ്ടെന്നു തെളിയിക്കുന്ന ദൗത്യം സിനിമ ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചു. ബസിനുള്ളിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരങ്ങളിലുമുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾക്കു പുറമേ രണ്ട് ആനകൾ ചേർന്ന ലോഗോയും സിനിമയിൽ എടുത്തു കാണാം.

കോഴിക്കോട് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് . 2003 ലെ കാഴ്ച.

ഇതുകൂടാതെ 1965 മുതൽ പല സാഹിത്യ രചനകളിലും ലേഖനങ്ങളിലും വന്ന കെഎസ്ആർടിസി ബസിനെ പറ്റിയുള്ള പരാമർശവും കേരളത്തിനു സഹായകരമായി. മുൻ മന്ത്രിമാരായ ലോനപ്പൻ നമ്പാടന്റെയും ആർ.ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെയും പുസ്തകങ്ങളും ഹാജരാക്കി. ഇൗ പുസ്തകങ്ങളിൽ കെഎസ്ആർടിയിൽ യാത്ര ചെയ്തതിന്റെയും മറ്റും ഭാഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.

തെളിവു നിരത്തി കൽഫലകങ്ങളും

പേരു സ്വന്തമാക്കാൻ കെഎസ്ആർടിസി ഹാജരാക്കിയ തെളിവുകൾ ഇവിടെയും തീർന്നില്ല. കെഎസ്ആർടിസി ബസിനെപ്പറ്റി 1965 മുതൽ പല സാഹിത്യ രചനകളിലും ലേഖനങ്ങളിലും വന്ന പരാമർശങ്ങൾ കേസിനു തുണയായി. എറണാകുളം യൂണിറ്റിലെ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ഡിപ്പോകളിൽനിന്നു കിട്ടിയ, 1965 മുതലുള്ള റിട്ടയർമെന്റ് ഫോട്ടോകളും ഹാജരാക്കി. അര നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുള്ള തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കുകയെന്നത് എറണാകുളം ലോ സെക്‌ഷന് ഏറെ ശ്രമകരമായ ദൗത്യമായിരുന്നുവെന്ന് കെഎസ്ആർടിസിയിലെ ചീഫ് ലോ ഓഫിസർ പി. എൻ. ഹേന പറഞ്ഞു.

ഏറ്റുമാനൂർ കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സ്റ്റാൻഡ്. ഒരു പഴയ കാല ചിത്രം

ഡിപ്പോകളിൽനിന്നു പഴയ ഫോട്ടോകൾ പലതും പൊടിതട്ടിയെടുത്തു. പഴയ തീയതികളിലെ കൽഫലകങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകളും ഹാജരാക്കി. മുൻ സോണൽ ഓഫിസർമാർ തുടങ്ങി വിരമിച്ചവരും നിലവിലുള്ളവരുമായ ഓഫിസർമാരും ജീവനക്കാരും ഏറെ സഹായിച്ചു. കേസ് നടക്കുന്ന ചെന്നൈയിൽ തെളിവുകളുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എത്തിച്ചു നൽകുന്നതും ശ്രമകരമായിരുന്നു. അന്നത്തെ സോണൽ ഓഫിസർ ആയിരുന്ന ശശിധരൻ, നോഡൽ ഓഫിസർ സി.ജി.പ്രദീപ് കുമാർ എന്നിവരും നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു.

കെഎസ്ആർടിസിയുടെ പേരിൽ നേരത്തെ പല യുട്യൂബ് ചാനലുകളും ഓൺലൈൻ മീഡിയകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊരു യുട്യൂബ് ചാനലിനെതിരെയും കെഎസ്ആർടിസി കേസ് കൊടുത്തിരുന്നു. ആ ചാനലിൽ കെഎസ്ആർടിസിയെ പറ്റിയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ പതിവായതോടുകൂടി അന്നത്തെ സിഎംഡി ആന്റണി ചാക്കോയുടെ നിർദേശപ്രകാരം ആനവണ്ടി എന്ന പേര് കെഎസ്ആർടിസിക്കു മാത്രമായി ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയും കേസ് കൊടുത്തു.

ആർ.ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള ഗതാഗത മന്ത്രിയായിരിക്കെ കെഎസ്ആർടിസി ബസിന്റെ ഡ്രൈവിങ് സീറ്റിൽ

തർക്കം, ഒത്തുതീർപ്പിനും ശ്രമം

കേസ് മുന്നേറുന്നതിനിടെ ഇരുകൂട്ടരും തമ്മിൽ ഒത്തുതീർപ്പിനും ശ്രമം നടന്നിരുന്നു. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കർണാടക ഗതാഗത മന്ത്രി അന്നത്തെ കേരള ഗതാഗത മന്ത്രിയെ വിളിച്ചും ഒത്തു തീർപ്പിനു ശ്രമിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ കേസിനൊടുവിൽ വിജയം കേരളത്തിനൊപ്പമായിരിക്കുന്നു– കെഎസ്ആർടിസി, ആനവണ്ടി എന്ന പേരുകൾ കേരള ആർടിസിക്കു സ്വന്തമായി. കെഎസ്ആർടിസിയിൽ യാത്രക്കാരുടെ ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ് പോലും കർണാടക ആർടിസിയിലേക്കു പോകുന്ന സ്ഥിതിയായിരുന്നു പലപ്പോഴും. ഇനി അതിനും ഒരു പരിഹാരമാകും.

