മൂന്നു കുട്ടികൾ വരെയാകാം എന്ന ചൈനയുടെ പുതിയ നയപ്രഖ്യാപനം ചൈനാസമൂഹത്തിൽ ഉയർത്തിയതു വൻ ചർച്ചകൾ. ചൈനയുടെ സമൂഹ മാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ വെ‌യ്ബോയിൽ #Here-comes-the-three-child-policy എന്ന ഹാഷ് ടാഗ് മിനിറ്റുകൾക്കകം തരംഗമായി. തീരുമാനം വൈകിപ്പോയോ എന്ന സംശയമാണു ഏറെപ്പേരുമുന്നയിച്ചത്.

ജനനനിരക്കു കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞതായി കഴിഞ്ഞ വർഷം നടത്തിയ സെൻസസ് വെളിപ്പെടുത്തിയതോടെയാണു രണ്ടു കുട്ടികൾ വരെ എന്ന നിലവിലെ നയത്തിൽ ചൈനീസ് സർക്കാർ ഇളവിനു തീരുമാനിച്ചത്. തൊഴിലെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനു യുവാക്കളില്ലെന്ന പ്രശ്നം നേരിടുന്ന ചൈന, വിരമിക്കൽ പ്രായം ഉയർത്തിയതായും കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ബെയ്‌ജിങ്ങിൽനിന്നുള്ള 2013ലെ കാഴ്ച. ഫയൽ ചിത്രം: WANG ZHAO / AFP

മൂന്നു കുട്ടി വരെ ആകാമെന്ന പുതിയ നയം നിലവിൽ വരുന്നതോടെ, പോയകാലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ദമ്പതികൾ നേരിട്ട പീഡനങ്ങൾക്കു നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ടതല്ലേ എന്ന ചോദ്യവും സമൂഹമാധ്യമ ചർച്ചകളിൽ വ്യാപകമായി ഉയർന്നു. 1979ലാണ് ചൈന ‘ഒരു കുട്ടി മാത്രം’ എന്ന കർശന നയം കൊണ്ടുവന്നത്. 35 വർഷം ഇതു തുടർന്നു. നിയമലംഘനത്തിനു കനത്ത പിഴയായിരുന്നു ശിക്ഷ. ചിലർക്കു ജോലി നഷ്ടമായി. മറ്റു ചില കേസുകളിൽ നിർബന്ധിത ഗർഭഛിദ്രവും നടന്നു. ഒരു കുട്ടി നയം ചൈനയിൽ പെൺശിശുനിരക്കു കുറച്ചുവെന്നും ആക്ഷേപമുയർന്നു. അതേസമയം ഒരു കുട്ടി നയം സമ്പൂർണമായി ചൈനയിലെങ്ങും നടപ്പിലാക്കി എന്നു കരുതുന്നതും ശരിയല്ല.പല തരം ഇളവുകൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ വിവിധ കാലങ്ങളിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. 2015ൽ രണ്ടു കുട്ടികൾ ആവാമെന്ന നയം സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ജനനനിരക്കിൽ വളർച്ച ഉണ്ടായില്ലെന്നാണു കണക്കുകൾ.

കുളത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾ...!

കർശന ജനനനിയന്ത്രണമുണ്ടാക്കിയ സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ചെറുതല്ല. കുടുംബങ്ങൾ അനുഭവിച്ച കടുത്ത മാനസികവ്യഥകളും പീഡനങ്ങളും സംബന്ധിച്ച ഒട്ടേറെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണു പുതിയ പ്രഖ്യാപനത്തിനു പിന്നാലെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നത്. രണ്ടാം കുഞ്ഞിനെ ഗർഭം ധരിച്ച ഫെങ് ജാംമേ, താൻ ഏഴാം മാസം നിർബന്ധിത ഗർഭഛിദ്രത്തിനു വിധേയയായ സംഭവം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ചു. രണ്ടാം ഗർഭത്തിനു പിഴത്തുക അടയ്ക്കാനില്ലാതെ വന്നതോടെയാണിത്.

കുടുംബാസൂത്രണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വരുമ്പോൾ രണ്ടാം കുട്ടിയായ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ കുളത്തിൽ ഒളിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്നായിരുന്നു ജിയാ ഷുവായിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. പിഴ അടയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വീടൊഴിപ്പിച്ചുള്ള ജപ്തിയായിരുന്നു അക്കാലത്തു ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ശിക്ഷാനടപടിയെന്നും ഷുവായ് പറഞ്ഞു. ഒരു കുട്ടി നയം ലംഘിച്ചതിനു പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്രകാരൻ ഷാങ് ഈമോയും ഭാര്യയും 12 ലക്ഷം ഡോളറാണു പിഴയടയ്ക്കേണ്ടിവന്നത്. ജനനനിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചൈനയുടെ മുൻനയങ്ങൾ ലൈംഗിക, പ്രത്യുൽപാദന അവകാശ ലംഘനമായിരുന്നുവെന്നു മനുഷ്യവകാശ സംഘടനകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

വേണ്ട മുന്നാമത്തെ കുട്ടി!

നയമാറ്റം ചൈനയിൽ ജനനനിരക്ക് ഉയർത്തില്ലെന്ന വാദവും ഉയരുന്നുണ്ട്. പല തലമുറകളായി സഹോദരങ്ങളില്ലാതെ ജീവിച്ചുശീലമായവരാണു ചൈനയിലെ ജനങ്ങൾ. ഒരു കുട്ടി ജീവിതം സാമൂഹിക ശീലമായി മാറിയതിനാൽ പുതിയ തലമുറ വലിയ കുടുംബത്തിനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നാണു നിരീക്ഷണം. കൂടുതൽ കുട്ടികളെ വളർത്താനായി വരുമാനം പങ്കിടുന്നതിനേക്കാൾ ഉചിതം ഒരു കുട്ടിയെ ശ്രദ്ധാപൂർവം വളർത്തുന്നതാണെന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണു യുവാക്കൾക്കുള്ളതെന്നു ബിബിസിയുടെ ചൈന കറസ്പോണ്ടന്റ് സ്റ്റീഫൻ മക്ഡോണൽ ബെയ്ജിങ്ങിൽനിന്ന് എഴുതുന്നു.

കിഴക്കൻ ചൈനയിൽനിന്നുള്ള 2010ലെ ഒരു കാഴ്ച. ഫയൽ ചിത്രം: STR / AFP

ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ജനിച്ചവരുടെ തലമുറയാണ് ഇതിനിടെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം കൂടി നേരിടുന്നത്. കൂടുതൽ കുട്ടികൾ വേണമെന്ന് സർക്കാർതന്നെ അവരെ നിർബന്ധിക്കുന്ന സ്ഥിതി ആയിരിക്കുന്നു. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ചിലർക്ക് ഒരു കുട്ടിതന്നെ വേണമെന്നില്ല. മേയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചൈനയുടെ സെൻസസ് പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ വർഷം ജനിച്ചത് 1.2 കോടി കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്-തലേ വർഷങ്ങളേക്കാൾ ഏറ്റവും കുറവാണിത്, 2016ൽ ജനനനിരക്ക് 1.8 കോടിയായിരുന്നു. 1960കൾ മുതലുള്ള കണക്കെടുത്താൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജനനനിരക്കാണു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേത്. വർഷം തോറും 15 ശതമാനം വരെ കുറവ്.

2015ലെ രണ്ടു കുട്ടികളാവാം എന്ന ഇളവും കാര്യമായ പ്രയോജനം ചെയ്തില്ല. പുതിയ നയപ്രഖ്യാപനത്തിനു പിന്നാലെ ചൈനയുടെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താഏജൻസിയായ ഷിൻഹ്വ, സമൂഹമാധ്യമമായ വെയ്ബോയിൽ ചോദ്യമുന്നയിച്ചു- മൂന്നാം കുട്ടിക്കു വേണ്ടി നിങ്ങൾ തയാറാണോ? അരമണിക്കൂറിനകം 30,000 പേരാണു സർവേയിൽ പങ്കെടുത്തത്. 90 ശതമാനം പേരും മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നില്ല എന്ന മറുപടിയാണു നൽകിയത്. ഇതോടെ സർവേതന്നെ നിർത്തിവച്ചു.

തൊഴിലെടുക്കാൻ ആളില്ല

രാജ്യത്ത് വയോധികരുടെ എണ്ണം കൂടിയതു സാമ്പത്തികവളർച്ചയെ മന്ദീഭവിപ്പിച്ചുവെന്നതാണു ചൈന നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം. തൊഴിലെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് ആളെ കിട്ടാത്ത പ്രശ്നം ചൈനയുടെ ഗ്രാമീണ വ്യവസായമേഖലകളെ ഒരുപോലെ അലട്ടുന്നു. പല തൊഴിൽമേഖലകളിലും ഓവർടൈം ജോലിയോ കൂടുതൽ മണിക്കൂറുകൾ ജോലിയെടുക്കേണ്ട സ്ഥിതിയോ ഉണ്ട്. വനിതകൾ ഉപരിപഠനവും പുറത്തുപോയി ജോലിയും തിരഞ്ഞെടുത്തതോടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു. വിവാഹം കഴിക്കാൻ താൽപര്യമില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരുടെ എണ്ണം ഉയർന്നതായി സമീപകാലത്ത് റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

ചൈനയിൽ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് ക്ലാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ. ചിത്രം: STR / AFP

മറ്റൊരു പ്രധാന സാമൂഹിക പ്രശ്നം പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വന്ന കുറവാണ്. പരമ്പരാഗത സമൂഹം ആൺകുട്ടിക്കു പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നതിനാൽ, ഒരു കുട്ടി നയം നിലവിൽ വന്ന 1970-80കളിൽ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ വ്യാപകമായി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയോ അനാഥാലയത്തിലാക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തു. ലിംഗം നോക്കിയുള്ള ഗർഭഛിദ്രവും പെൺശിശുഹത്യകളും അപൂർവമല്ലായിരുന്നു. പെണ്ണുങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതോടെ കാര്യമായ വരുമാനമില്ലാത്ത പുരുഷന്മാർക്കു വധുവിനെ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യം പല പ്രവിശ്യകളിലുമുണ്ടെന്ന് സിംഗപ്പൂർ സർവകലാശാല സോഷ്യോളജി വിഭാഗത്തിലെ ഡോ. മൂ ഷെങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ജനനനിയന്ത്രണം പൂർണമായി എടുത്തുകളയുകയാണു വേണ്ടതെന്ന വാദവും ഇതിനിടെ ഉയരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പൂർണമായും ഇല്ലാതായാൽ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലാവും ജനസംഖ്യ ഉയരുക. നഗരമേഖലയിലെ സ്ത്രീകൾ പ്രസവം നീട്ടിവയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് നഗരകുടിയേറ്റം വർധിക്കാൻ ഭാവിയിൽ ഇടയാക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലാണുള്ളത്. ഏതാനും വർഷം മുൻപ്, വടക്കുകിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയായ ഹെലോങ്ജിയാങ്ങിൽ മൂന്നു കുട്ടി നയം പരീക്ഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലമുണ്ടായില്ലത്രേ.

ബെയ്ജിങ്ങിൽനിന്നുള്ള 2021 ജൂണിലെ കാഴ്ച. ചിത്രം: Noel Celis / AFP

ലോകത്തിലെ രണ്ടാം സാമ്പത്തികശക്തിയായ ചൈനയിൽ മനുഷ്യശേഷി ലഭ്യതയുടെ കുറവ് വരും വർഷങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കുമെന്ന ആശങ്കയുണ്ട്. അടുത്ത ദശകത്തിൽ ചൈന, യുഎസിനെ മറികടക്കുമെന്ന പ്രവചനം നിലനിൽക്കേ ചൈന അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി തൊഴിൽശക്തിയിലെ ഇടവാണ്. ദശകങ്ങളായി ചൈനയുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായം സ്ത്രീകൾക്ക് 55, പുരുഷന്മാർക്ക് 60 എന്നിങ്ങനെ ആണ്. തിങ്കളാഴ്ചത്തെ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ വിരമിക്കൽ പ്രായം ഉയർത്തുമെന്നു പറഞ്ഞെങ്കിലും എത്ര വയസ്സു വരെ എന്നു വ്യക്തമാക്കിയില്ല.

ഒരു കുട്ടി നയം എന്തിന്?

1970കളിൽ ചൈനയുടെ ജനസംഖ്യ നൂറു കോടിയോടടുത്തിരുന്നു. ജനസംഖ്യാപ്പെരുപ്പം തടഞ്ഞു സാമ്പത്തികവളർച്ചയുടെ വേഗം കൂട്ടാനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണു ജനന നിയന്ത്രണ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്. 1979 ൽ ഒരു കുട്ടി നയം നിലവിൽ വന്നു. ഒരു കുട്ടി നിയമം പാലിക്കുന്നവർക്കു കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങളും അവസരങ്ങളും നൽകിയാണു സർക്കാർ ഇതു പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ഗർഭനിരോധന വസ്തുക്കൾ വ്യാപകമായി ലഭ്യമാക്കി. നിയമലംഘകർക്കു വൻപിഴ നടപ്പിലാക്കി. കൂട്ട വന്ധീകരണവും ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ നിർബന്ധിത ഗർഭഛിദ്രവും നടന്നു.

പുതുവർഷത്തിൽ വുഹാനിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ച. വുഹാനിലാണ് ചൈനയിൽ ആദ്യമായി കോവിഡ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. ചിത്രം: NICOLAS ASFOURI / AFP

നഗരമേഖലകളിലാണു നയം കൂടുതൽ ശക്തമായി നടപ്പിലാക്കിയത്. ഒരുകുട്ടി നയം മൂലം 40 കോടി ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രിച്ചുവെന്നാണു ചൈനയുടെ അവകാശവാദം. എന്നാൽ ഇതു രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ നടപ്പിലാക്കിയെന്നു കരുതേണ്ടതില്ല. സമ്പന്ന കുടുംബങ്ങൾ വലിയ തുക പിഴയടച്ച് ഒരു കുട്ടി നയം ലംഘിച്ചു. ആദ്യകുഞ്ഞ് പെണ്ണാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ആവാം എന്ന ഇളവ് ഗ്രാമീണമേഖലയിൽ ചില പ്രവിശ്യകളിൽ നൽകി. വംശീയ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഒരുകുട്ടി നിയമം ബാധകമായിരുന്നില്ലെന്നും പറയുന്നു.

നിലവിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജനനനിരക്കുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണു ചൈന. ചൈന മാത്രമല്ല, കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയും ജപ്പാനും ജനസംഖ്യയിലെ ഇടിവ് നേരിടുന്നു.കൂടുതൽ കുട്ടികളുള്ള ദമ്പതികൾക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകുന്ന പദ്ധതികൾ ജപ്പാനിലും ദക്ഷിണ കൊറിയയിലുമുണ്ട്. ജനസംഖ്യപ്പെരുപ്പം എന്ന എഴുപതുകളിലെ ആശങ്ക ഇപ്പോൾ ഒരിടത്തും കേൾക്കുന്നില്ല. പല രാജ്യങ്ങളും അവരുടെ തൊഴിൽശക്തിയെ ബലപ്പെടുത്താൻ ജനസംഖ്യ ഉയരണമെന്നു തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കരുതുന്നത്.

English Summary: Why Has China Moved From It's Two Child Policy To Three? Explainer