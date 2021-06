3000 കെഎസ്ആർടിസി ബസുകൾ പ്രകൃതിവാതകത്തിലേക്ക് മാറ്റും: മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ 3000 കെഎസ്ആർടിസി ഡീസൽ ബസുകൾ പ്രകൃതി വാതക ഇന്ധനത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ഉടൻ തുടങ്ങുമെന്ന് മന്ത്രി ആന്റണി രാജു. ബജറ്റിൽ ഇതിനായി 300 കോടി രൂപ മാറ്റിവച്ചിട്ടുണ്ട്. കെഎസ്ആർടിസിയെ ലാഭകരമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ മുന്നോടിയായാണ് തീരുമാനമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.



പദ്ധതികൾ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ധനമായുള്ള പത്ത് ബസുകൾ നിരത്തിലിറക്കാനും നിർദേശം നൽകി. 10 കോടി രൂപ ഈ ആവശ്യത്തിനായി ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ മാറ്റി വച്ചു. ഇന്ത്യൻ കോർപറേഷന്റെയും സിയാലിന്റെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്.

സാധാരണ തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്ന പത്ര വിതരണക്കാർ, മത്സ്യക്കച്ചവടക്കാർ, ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർ, ഹോം ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന യുവാക്കൾ എന്നിവർക്കായി ഗതാഗത വകുപ്പ് വായ്പാ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കും. 200 കോടി രൂപയാണ് പലിശയിളവ് നൽകി വായ്പയായി നൽകുക– മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: 3000 KSRTC buses will be converted to natural gas: Minister Antony Raju