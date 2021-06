‘സുരേന്ദ്രന്റെ ഹെലികോപ്ടറിൽനിന്നു മാറ്റിയ പെട്ടിക്കുള്ളിൽ എന്താണ്?’

പത്തനംതിട്ട ∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രൻ യാത്ര ചെയ്ത ഹെലികോപ്റ്ററിൽനിന്ന് മാറ്റിയ പെട്ടികളിൽ എന്തായിരുന്നെന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ്. കോന്നിയിൽ സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്ന സുരേന്ദ്രൻ, രണ്ടു തവണയായി മൂന്നു പെട്ടികൾ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്നെന്നും ഇവ കാറിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നെന്നും പത്തനംതിട്ട ഡിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി.ആർ.സോജി ആരോപിച്ചു.

കൊടകര കുഴൽപണ കവർച്ചക്കേസിൽ ബിജെപി നേതാക്കളുടെ പങ്കു പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ, സ്വകാര്യ ചാനലിൽ വന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണു സോജിയുടെ ആരോപണം. പെട്ടികളിൽ എന്തായിരുന്നെന്ന് അന്നു തന്നെ അന്വേഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വിവാദം ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നെന്നും സോജി വ്യക്തമാക്കി.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായാണ് സുരേന്ദ്രനു ബിജെപി ഹെലികോപ്റ്റര്‍ നല്‍കിയത്. ആകെ മൂന്നു തവണയാണ് സുരേന്ദ്രൻ ഇതിൽ പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് വന്നത്. നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ പ്രമദം ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഇറങ്ങിയത്. പിന്നീട് പെരുന്നാട് മാമ്പാട് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ ഹെലിപാഡ‍ിലും പത്തനംതിട്ട കാതോലിക്കേറ്റ് കോളജ് ഗ്രൗണ്ടിലുമാണ് ഇറങ്ങിയത്.

പെരുന്നാട് ഇറങ്ങിയ ദിവസം രണ്ടു പെട്ടികളും കാതോലിക്കേറ്റ് കോളജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയ ദിവസം ഒരു പെട്ടിയുമാണ് സഹായികൾ കോപ്ടറിൽനിന്ന് കാറിലേക്ക് മാറ്റിയതെന്ന് സോജി ആരോപിക്കുന്നു. കൊടകരയിൽ ദേശീയപാതയിൽ വാഹനാപകടം സൃഷ്ടിച്ച് 3.5 കോടി കവർന്ന കേസിൽ സുരേന്ദ്രനെ ചോദ്യംചെയ്യാനുള്ള നീക്കം ഉൾപ്പെടെ നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഹെലികോപ്ടറിൽ കൊണ്ടുവന്ന പെട്ടിയിൽ എന്തായിരുന്നെന്നു വിശദീകരിക്കാനുള്ള ബാധ്യത സുരേന്ദ്രനുണ്ടെന്നും സോജി പറഞ്ഞു.

English Summary: Allegation Against K Surendran on Bags Found in Helicopter