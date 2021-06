ട്രംപിന്റെ ഫോറിൻ വൈറസും വകഭേദങ്ങളും; പേരിടലിലെ ഗ്രീക്ക് തന്ത്രം, എന്താണ് ‘കാപ്പ’?

ഒരു പേരിലെന്തിരിക്കുന്നു? റോസാപ്പൂവിനെ മറ്റെന്തു പേരിട്ടു വിളിച്ചാലും അതിന്റെ നറുമണത്തിനു കുറവുണ്ടാകുമോ? ജൂലിയറ്റ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ വില്യം ഷെയ്ക്സ്പിയർ ചോദിച്ചത് ഓർമയില്ലേ! എന്നാൽ റോസാപ്പൂവ് പോലെയല്ല, കോവിഡിന്റെ കാര്യം. അവിടെ പേര് ഒരു പ്രശ്നമാകുന്നു. ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. കോവിഡിന്റെ ആരംഭദശയിൽ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന് കൊറോണ വൈറസ് ഒരു യാഥാർഥ്യമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ മടിയായിരുന്നു. എന്നിട്ടും യാത്രാവിലക്കു പ്രഖ്യാപിക്കാൻ മാർച്ച് 11ന് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ട്രംപ് വൈറസിനെ വിളിച്ചത് ഫോറിൻ വൈറസ് എന്നായിരുന്നു.

ഫോറിൻ വൈറസിൽനിന്ന് യുഎസിനെ രക്ഷിക്കാൻ തൽക്കാലം യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ള യാത്രകൾ റദ്ദാക്കുകയാണ് എന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. എന്നാൽ, ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽതന്നെ ട്രംപ് ട്രാക്ക് മാറ്റി. വൈറസിന് അദ്ദേഹം പേരു നൽകി– ചൈനീസ് വൈറസ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാലറിയാം, മാർച്ച് 15നും 30നും ഇടയിൽ പലതവണ അദ്ദേഹം ചൈനീസ് വൈറസ് എന്നുറക്കെ പറഞ്ഞു! എഴുതിക്കൊടുത്ത പ്രസംഗത്തിലെ കൊറോണയെന്നതു വെട്ടി ചൈനീസ് എന്നാക്കിയാണു ട്രംപ് ഈ പേരുയുദ്ധം നടത്തിയതെന്നു വരെ മാധ്യമങ്ങൾ എഴുതി.

പിന്നാലെ, ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിലെ മറ്റു ചിലർ കൊറോണ വൈറസിനെ വുഹാൻ വൈറസ് എന്നു വിളിച്ചു. ചൈനയിലെ വുഹാനിലായിരുന്നു വൈറസ് ആദ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത് എന്നതിന്റെ പേരിലായിരുന്നു ഈ പരാമർശം. അപ്പോഴും യുഎസ് ലക്ഷ്യമിട്ടത് ചൈനയെ. കടുത്ത പ്രതികരണവുമായി ചൈനയും രംഗത്തെത്തി. ചൈനീസ് വൈറസ് പരാമർശത്തിനെതിരെ ന്യൂയോർക്ക് ഫെഡറൽ കോടതിയിൽ ‘ചൈനീസ് അമേരിക്കൻ മനുഷ്യാവകാശ സഖ്യം’ ഹർജി നൽകി. ഒരു വർഷം മുൻപുള്ള പരാമർശത്തിൽനിന്ന് ഇന്നു പോലും ട്രംപ് ഒരടി പിന്നോട്ടുപോയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും കൊറോണ വൈറസിനെ ചൈനീസ് വൈറസ് എന്നാണു വിളിക്കുന്നത്.

വൈറസ് മാറി, പേരും മാറി

ഈ ഒന്നര വർഷത്തിനിടെ കൊറോണ വൈറസിനു പല ജനിതക മാറ്റങ്ങളും വന്നു. ജനിതക മാറ്റം പുതിയ കാര്യമല്ലെങ്കിലും പെട്ടെന്നു രൂപപ്പെടുന്ന ചില വകഭേദങ്ങൾ കൂടുതൽ അപകടകാരിയാകുന്നുവെന്ന കണ്ടെത്തൽ പ്രശ്നമായി. നോട്ടപ്പുള്ളികളായി തീർന്ന വൈറസുകൾക്കു പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരം ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വിശേഷണങ്ങൾ നൽകി. വൈറസുകളുടെ സ്വഭാവമായിരുന്നു ഇതിനു പരിഗണിച്ചത്. നാം കേട്ടിരിക്കും, ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടെത്തിയ ബി.1.617 കൊറോണ വൈറസ് വകഭേദത്തെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വിശേഷിപ്പിച്ചത് ‘വേരിയന്റ് ഓഫ് കൺസേൺ’ (VOC) എന്നാണ്. ആശങ്ക നൽകുന്നത് എന്ന അർഥത്തിലായിരുന്നു ഇത്.

ഇതിനു മുകളിലും താഴെയും ഓരോ വിഭാഗങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. സാധാരണ വകഭേദങ്ങളിൽ അൽപം കരുതലെടുക്കേണ്ടത്, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നു തോന്നിയാൽ, വേരിയന്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് (VOI) എന്നു വിളിക്കും. ഒരുപടി കടന്ന് ആഗോളതലത്തിൽ ആശങ്ക നൽകുന്നതാണ് വിഒസി. കൂടുതൽ അപകടകാരിയാണെന്നു തെളിഞ്ഞാൽ പരിണതഫലം കൂടിയത് എന്ന അർഥത്തിൽ വേരിയന്റ് ഓഫ് ഹൈ കോൺസിക്വൻസ് (VOHC) എന്ന വിഭാഗത്തിലാക്കും. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നടത്തുന്ന വർഗീകരണമാണ് പൊതുവിൽ സ്വീകാര്യമെങ്കിലും ഓരോ രാജ്യങ്ങളും അവരുടെ സാഹചര്യമനുസരിച്ചു വർഗീകരണത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താം.

ഇന്ത്യയുടെ പരിഭവം

പ്രാഥമിക പഠനങ്ങളനുസരിച്ച് വ്യാപനശേഷി കൂടുതലുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് ‘ബി.1.617’ വകഭേദത്തെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വിഒസിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതുസംബന്ധിച്ച വാർത്തകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഇന്ത്യയിലെയും വിദേശത്തെയും മാധ്യമങ്ങൾ ‘ബി.1.617’ വൈറസിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യൻ വകഭേദം എന്നായിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർതന്നെ രംഗത്തു വന്നു. ഇന്ത്യൻ വകഭേദമെന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ വിമർശനം. സമാനമായ യുകെ വകഭേദവും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ വകഭേദവും ബ്രസീൽ വകഭേദവുമെല്ലാം വന്നതോടെയാണു പ്രശ്നപരിഹാര ശ്രമവുമായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന രംഗത്തു വന്നത്.

ഗ്രീക്ക് നാമകരണം

ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടെത്തിയ വകഭേദമായ ബി.1.617.1നു കാപ്പയെന്നും ഇതിന്റെ ഉപ വകഭേദമായ ബി.1.617.2നു ഡെൽറ്റ എന്നുമാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബറിലാണ് ഇരു വകഭേദങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യം ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. യുകെ വകഭേദത്തെ ആൽഫയെന്നും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ വകഭേദത്തെ ബീറ്റയെന്നുമാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബ്രസീൽ വകഭേദം ഇനി മുതൽ ഗാമയെന്നും അറിയപ്പെടും. ഡെൽറ്റ വകഭേദം 53 രാജ്യങ്ങളിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അറിയിച്ചിരുന്നു.

പേരുമാറ്റം എന്തിന്?

കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലവുമായി ചേർത്തു വൈറസ് വകഭേദങ്ങൾക്കു പേരു നൽകുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഗ്രീക്ക് നാമകരണമെന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങൾക്ക് (ഉദാ: ബി.1.617.2) മാറ്റമില്ല. ഗവേഷണ കാര്യങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങൾ തന്നെ തുടരും. സ്ഥലം ചേർത്തു വൈറസുകളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതു വിവേചനപരമാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പൊതുജന സമ്പർക്ക കാര്യങ്ങൾക്കു പുതിയ പേര് ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എളുപ്പം വിളിക്കാനും പ്രത്യേകമായി തിരിച്ചറിയാനുമുള്ള സൗകര്യമാണ് പേരുമാറ്റത്തിലെ പ്രധാന പ്രത്യേകത. സമാന സ്വഭാവവും പേരുമായി ഒട്ടേറെ വകഭേദമുള്ള ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കും കാര്യം എളുപ്പമാക്കും.

English Summary: Cornavirus Variants Got New Names; What it Means?