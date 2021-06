‘വുഹാന്‍ ലാബിനെപ്പറ്റി ഞാന്‍ പറഞ്ഞത് ശത്രുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും പറയുന്നു’

ന്യൂയോർക്ക് ∙ വുഹാൻ ലാബിനെക്കുറിച്ച് താൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്നും യുഎസിനും ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കുമായി ചൈന 10 ട്രില്യൻ ഡോളർ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും മുൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. കോവിഡിന്റെ ഉൽഭവത്തെക്കുറിച്ച് ചൈന സുതാര്യമായ നിലപാടല്ല സ്വീകരിച്ചതെന്ന് നേരത്തേ ട്രംപ് ആരോപിച്ചിരുന്നു.

വുഹാൻ ലാബിൽനിന്നാണ് വൈറസ് ഉൽഭവിച്ചതെന്ന് ട്രംപ് ആരോപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും വിദഗ്ധർ ഇക്കാര്യം തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. അടുത്തിടെ വുഹാൻ ലാബിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നിരവധിപ്പേർ രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് താൻ പറഞ്ഞത് ശരിയായിരുന്നുവെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞത്.

‘വുഹാൻ ലാബിൽ നിന്നാണ് കൊറോണ വൈറസ് വന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് ശത്രുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും പറയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. യുഎസിനും ലോകത്തിനുമുണ്ടായ നഷ്ടങ്ങൾക്കും മരണങ്ങൾക്കും ചൈന 10 ട്രില്യൻ ഡോളർ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം’– ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഡോ. ആന്റണി ഫൗചിയെയും ട്രംപ് ഉന്നം വച്ചു. ഡോ. ഫൗചിയും ചൈനയും ഇക്കാര്യങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നതിനായി ശബ്ദമുയർത്തി. വുഹാൻ ലാബിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ഫൗചി അറിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും ട്രംപ് ആരോപിച്ചു. ആന്റണി ഫൗചിയായിരുന്നു യുഎസിൽ കോവിഡ് കർമസേനയെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്. ട്രംപും ഫൗചിയും തമ്മിൽ കലഹം രൂക്ഷമായിരുന്നു.

English Summary: I was right about Wuhan lab: Trump