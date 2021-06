സമരം നിർത്തി ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്ന് കോടതി; രാജിവച്ച് മൂവായിരത്തോളം ഡോക്ടർമാർ

ഭോപാൽ ∙ സമരം ചെയ്യുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ച് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനു പിന്നാലെ രാജിവച്ച് മൂവായിരത്തോളം ജൂനിയർ ഡോക്ടർമാർ. വ്യാഴാഴ്ച, മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതിയാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ സമരം നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും ഉടൻ ജോലിയിൽ തിരികെ പ്രവേശിക്കണമെന്നും ഉത്തരവിട്ടത്.

ഉത്തരവിനു പിന്നാലെ ആറു മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലെ മൂവായിരത്തോളം ജൂനിയർ ഡോക്ടർമാർ അതതു കോളജ് ഡീനുകൾക്കു രാജി സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നെന്നു മധ്യപ്രദേശ് ജൂനിയർ ഡോക്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (എംപിജെഡിഎ) പ്രസിഡന്റ് ഡോ. അരവിന്ദ് മീണ പറഞ്ഞു. തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിച്ച സമരം തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സ്റ്റൈപെൻഡ് വർധിപ്പിക്കണമെന്നും തങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തിനും സൗജന്യ കോവിഡ് ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ സമരം. ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകുമെന്നും മെഡിക്കൽ ഓഫിസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് റസിഡന്റ്സ് ഡോക്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ തുടങ്ങിയവയുടെ അംഗങ്ങൾ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നും എംപിജെഡിഎ അറിയിച്ചു.

സംഘടനയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാമെന്നു മേയ് 6ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉറപ്പു നൽകിയതാണെന്നും എന്നാൽ പിന്നീട് തുടർനടപടികൾ ഉണ്ടായില്ലെന്നും ‍ഡോ. അരവിന്ദ് മീണ പറഞ്ഞു. പിന്നാലെയാണ് മേയ് 31ന് ജൂനിയർ ഡോക്ടർമാർ സമരം ആരംഭിച്ചത്.

ഇതിനെതിരെ അഭിഭാഷകനായ ശൈലേന്ദ്ര സിങ് സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിച്ചപ്പോഴാണ് മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി, സമരം നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30നുള്ളിൽ ഡോക്ടർമാർ തിരികെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചത്. മഹാമാരിയുടെ സമയത്ത് ഇതുപോലുള്ള സമരങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മുഹമ്മദ് റഫീഖ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.

