‘പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നിൽക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ആക്രമണം, തടയാനായില്ല’; പൊലീസ് പറയുന്നു

കൊച്ചി ∙ വെന്റിലേറ്ററിൽനിന്നു മുറിയിലേക്കു മാറ്റിയെങ്കിലും സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ അജീഷ് പോളിനെ ജീവിതത്തിലേക്കു തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ് എറണാകുളം രാജഗിരി ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ ലിയോ മാർഷലും സംഘവും. ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽനിന്നു തിരിച്ചുവരവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തുടങ്ങിയത് അൽപം ആശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട്. സംഭവ സമയത്ത് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഇൻസ്പെക്ടർ ജി.എസ്.രതീഷ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വിശ്രമത്തിലാണ്.



കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് മറയൂരിൽ മാസ്ക് ധരിക്കാത്തതു ചോദ്യം ചെയ്തതിന്, ലഹരിയിലായിരുന്ന പ്രദേശവാസിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ അജീഷ് പോളിനും രതീഷിനും പരുക്കേറ്റത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അജീഷിന്റെ തലയ്ക്കു ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി. സംഭവമുണ്ടായി ആദ്യ 48 മണിക്കൂർ കഴിയാതെ ഒന്നും പറയാനാവില്ലെന്നായിരുന്നു ഡോക്ടർ അറിയിച്ചത്. ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് എല്ലാ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും അവഗണിച്ചു ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്ന തനിക്കും സഹപ്രവർത്തകനെയും ദുരിതത്തിലേക്കു തള്ളിവിട്ട ദുരന്ത നിമിഷങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് ജി.എസ്.രതീഷ്.

‘ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പതിവു പട്രോളിങ്ങിനിടെയാണ് സംഭവം. കോവിൽ കടവ് സ്വദേശി സുലൈമാൻ എന്നയാളാണ് പ്രതിസ്ഥാനത്ത്. തലേദിവസം ഇയാൾക്കെതിരെ ഉമ്മ നൽകിയ പരാതിയിൽ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ പൊലീസുകാർ പോയി പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചിരുന്നു. അതിൽ ഇയാൾക്കു പകയുണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് വിവരം. പട്രോളിങ്ങിനിടെ ഇയാൾ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചു മാസ്ക് ധരിക്കാതെ നിൽക്കുന്നതു കണ്ടാണ് അടുത്തു ചെല്ലുന്നത്. ലഹരിയിൽ ആയിരുന്നതു കൊണ്ടുതന്നെ പൊലീസിനെ വകവയ്ക്കാതെയായിരുന്നു സംസാരം.

ചോദിക്കുന്നതിനെല്ലാം എതിരായുള്ള മറുപടിയും. അപ്പോഴാണ് ജീപ്പിൽനിന്നിറങ്ങി അയാളെ പിടിച്ചു സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഡ്രൈവറാണ് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയത്. അവിടെ ചെന്നാലും ഇയാൾ ഒരു പ്രശ്നക്കാരനാണ്, സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നാലും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കും. തൽക്കാലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ മതിയെന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് പോടാ എന്നു പറഞ്ഞ് അവനെ വിട്ടു ജീപ്പിലേക്കു തിരികെ കയറുന്നത്.

പരുക്കേറ്റു ചികിത്സയിലുള്ള അജീഷ് ഇവനോടു സംസാരിക്കാൻ പോലും നിന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇവർ അടുത്തടുത്താണ് നിന്നിരുന്നത്. ഇവൻ പോകാൻ തിരിഞ്ഞെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നിൽക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ആക്രമണം എന്നതിനാൽ തടയാനായില്ല. സമീപത്തു കൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന കല്ലെടുത്ത് അജീഷിന്റെ തലയിലേക്ക് എറിയുകയായിരുന്നു. ഇതുകണ്ട് അവൻ വീണ്ടും എറിയാൻ തുടങ്ങുന്നതു തടയാനാണ് പെട്ടെന്നു ചെല്ലുന്നത്.

അപ്പോഴേയ്ക്കും കല്ലേറിൽ അജീഷ് വീണു പോയിരുന്നു. പിടിക്കാൻ ചെന്ന എന്നെയും ആക്രമിച്ചു. തലയിൽനിന്നു രക്തം വന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നു. പെട്ടെന്നു തന്നെ ഡ്രൈവർ അജീഷിനെ എടുത്തു വാഹനത്തിൽ കയറ്റി. ഇവനെ പിടിച്ചു വയ്ക്കാൻ നാട്ടുകാരെ ഏൽപിച്ച് പെട്ടെന്നു തന്നെ അര കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്കു പോയി.

അജീഷിന്റെ നില ഗുരുതരമാകുന്നതു മനസിലാക്കി പെട്ടെന്ന് അടിമാലിയിലെ ആശുപത്രിയിലേയ്ക്കു പോകുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം അജീഷ് സുബോധമില്ലാതെ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വിദഗ്ധ ചികിത്സ വേണമെന്നു മനസിലാക്കിയതോടെയാണ് എറണാകുളത്ത് രാജഗിരിയിലേക്ക് എത്തിയത്’– രതീഷ് പറഞ്ഞു.

