അണുബോംബ് പോലെ അവർ കോവിഡിനെപ്പറ്റി പറയും: അടച്ചിരിപ്പുകാലത്തെപ്പറ്റി ജോൺ പോൾ

അടച്ചിരിപ്പാണെല്ലാവരും. എന്താകുമോയെന്ന് അറിയാത്ത അടച്ചിരിപ്പ്. മനുഷ്യകുലത്തെ അനിശ്ചിതത്വത്തിലാക്കി വ്യാപിക്കുന്ന മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് പ്രമുഖ തിരക്കഥാകൃത്ത് ജോൺ പോളുമായൊരു ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം. അദ്ദേഹം മനസ്സു തുറക്കുകയാണ് മനോരമ ഓൺലൈനിനോട്.

ഫോണെടുത്ത ജോൺ പോളിനോടു ‘സേഫ് ആയിരിക്കുന്നല്ലോ’ എന്നു ചോദിച്ചിടത്തുനിന്നാണ് അദ്ദേഹം വാചാലനായത്. ‘ദൈവം സഹായിച്ച് ഇതുവരെ സേഫാണ്. ‘ഇതുവരെ’ എന്നേ പറയാനാകുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം (കൊച്ചി ആലിൻചുവട്) ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കിടെ നാലു തവണ ലോക്‌ഡൗണിലായി. അതിനാൽ നാൽപതിലേറെ ദിവസങ്ങളായി അടച്ചിരിപ്പാണ്. ആളുകൾ ബാരിക്കേഡുകൾ എടുത്തുമാറ്റി വണ്ടിയോടിച്ചുപോകും. പൊലീസെത്തി വീണ്ടും ബാരിക്കേഡ് സ്ഥാപിക്കും. അങ്ങനെ തുടരുന്നു.’



എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ. ചിത്രം: മനോരമ

സുരക്ഷിതമായി ഇരിക്കുന്നതു നമ്മുടെ മിടുക്കല്ലെന്നു ജോൺ പോൾ പറയുന്നു. വരുന്ന 3 ഫോൺ കോളുകളിൽ ഒന്നു മരണമറിയിക്കാനുള്ളതാണ്. ചുറ്റുപാടും ആളുകൾ മരിക്കുന്നു. പലരും ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാകുന്നു. നമുക്ക് ഇത്രയെങ്കിലും പിടിച്ചുനിൽക്കാനായല്ലോ? എത്ര പേർ ഇല്ലാതായി? വീട്ടിലെ ഒരു മുറിയിൽ ഒരാൾ രോഗബാധിതനായി മറ്റാരോടും മിണ്ടാനാകാതെ അടച്ചുപൂട്ടികിടക്കുമ്പോഴാണു കടൽ വന്ന് ആ വീടെടുത്തുകൊണ്ടു പോകുന്നത്. ചെല്ലാനം പോലുള്ള തീരങ്ങളിൽ അതല്ലേ നടന്നത്? എന്നിട്ടു രോഗിയെ അവർക്കായുള്ള ക്യാംപിലേക്കും മറ്റുള്ളവരെ അല്ലാത്തിടത്തേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇങ്ങനെ ക്യാംപുകളിലെത്തുന്നവരിൽ എത്രയോ പേർ രണ്ടും മൂന്നും ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കോവിഡ് ബാധിതരാകുന്നു. ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ദുരന്തങ്ങളും ദുരിതങ്ങളുമാണു നാം ചുറ്റിലും കാണേണ്ടിവരുന്നത്?



ഇപ്പോൾ നമ്മളെ തേടിവരുന്ന മരണവാർത്തകളിൽ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളും കൂട്ടുകാരും നമുക്ക് അറിയാവുന്നവരുമെല്ലാമുണ്ട്. ഏതാനും മാസം മുൻപുവരെ നമുക്ക് അറിയാത്തവരെയായിരുന്നു മരണം പുൽകിയിരുന്നത്. മരണസംഖ്യ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ വർധിച്ചു. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും കഴിയാനും പിടിച്ചുനിൽക്കാനും നമുക്കു കഴിയുന്നതിനെ വലിയ കൃപയായി കാണണം. രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന വൈറസുകൾ വിവിധ ഭാവങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നു. ഒപ്പം കറുത്തും വെളുത്തും മഞ്ഞയുമെല്ലാമായി ഫംഗസുകൾ. യെല്ലോ ഫംഗസാണ് ഒടുവിലത്തെ രാജാവ്. ഓരോ രോഗഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥിതി പൂർണമായും ഉടച്ചുവാർക്കപ്പെടുന്നു കടന്നുപോയ കാലം പറഞ്ഞ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന കഥ ഇന്നു വരുന്നവന് ഏൽക്കുന്നില്ലെന്ന സ്ഥിതിയായി.



കടൽ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന ചെല്ലാനം. ചിത്രം: മനോരമ

ഇന്നു ലോകം നേരിടുന്നത് അതിഭീകരമായ സംഭവങ്ങളല്ലേ? എത്രയോ വലിയ യാതനയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു മനുഷ്യർ. ചെല്ലാനത്ത് എന്റെയൊരു സുഹൃത്ത് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വീടും സ്വത്തുവകകളും കടൽ കൊണ്ടുപോയി ഇനിയെന്തെന്നറിയാതെ സ്കൂളുകളിലെയും പള്ളികളിലെയും അഭയാർഥി ക്യാംപുകളിൽ കഴിയുന്നവർ ഓരോ വാഹനം വരുമ്പോഴും റോഡിലേക്ക് ഓടിയിറങ്ങുകയാണ്. വരുന്നവർ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുകയാണെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണവർ. ഭക്ഷണമോ സാനിറ്റൈസറോ കുടിവെള്ളമോ എന്താണു കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നു പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കുകയാണവർ.

ഹെലികോപ്ടറിൽനിന്ന് എറിഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണപ്പൊതികൾക്കായി ആളുകൾ കുന്നിൻചരുവിൽക്കിടന്നു പരസ്പരം പോരാടുമായിരുന്നുവെന്നു നാം വായിച്ചും സിനിമകളിൽ കണ്ടും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വെറും കഥകളായി മാത്രമാണു നാം അതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരുന്നത്. ഇന്നതാ സമാനമായ കാഴ്ചകൾ നമുക്കു ചുറ്റിലും വ്യാപിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷേ, ഈ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുവന്ന ഒരുവന്റെ അടുത്താണു പത്രങ്ങളും ചാനലുകളും സിനിമകളും നാടകങ്ങളുമെല്ലാം സംവദിക്കേണ്ടത്.

കൺവെട്ടത്തുണ്ടോ പരിഹാരം?



ഇന്നത്തെ പ്രതിസന്ധിക്കു നമ്മുടെ കൺവെട്ടത്തൊന്നും പരിഹാരമോ പ്രതീക്ഷയോ കാണുന്നില്ല. ആശ്വസിപ്പിക്കാനേറെ വാക്കുകളുമായി ഒട്ടേറെ പേർ ചുറ്റിലുമുണ്ടെന്നത് ആശ്വാസം. അടുത്തിടെ ഏതാനും പേരോടു ഞാൻ തമാശയ്ക്കു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, ‘കുറച്ചു കാലത്തിനുശേഷം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയ്ക്കെല്ലാം പരിഹാരം കണ്ടെത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാടു ത്യാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. അങ്ങനെയൊരുകാലത്ത് ഇപ്പോൾ രോഗബാധിതരായി രക്ഷപ്പെട്ടവരെയും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരെയും ഗ്ലാസ് ചേംബറുകളിൽ അടയ്ക്കേണ്ടിവരും. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കും. അതായതു നമ്മളെ നമ്മുടെ മക്കൾ വീടിനകത്തുതന്നെ ഗ്ലാസ് ചേംബറിലടയ്ക്കുമെന്ന്.



ജോൺ പോൾ. ചിത്രം: മനോരമ

ഓക്സിജൻ തരും. നമുക്ക് അവരെയും അവർക്കു നമ്മെയും കാണാം. പക്ഷേ, പരസ്പരം സമ്പർക്കമില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ജീവിതം വരും. ആർക്കു പറയാനാകും അങ്ങനെയൊന്നുണ്ടാകില്ലെന്ന്? എന്തും സംഭവിക്കാമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ. മഹാമാരിയുടെ വ്യാപനപ്രതിസന്ധിക്കു പരിഹാരമായി ഇനി കണ്ടെത്താൻപോകുന്ന മെത്തഡോളജിതന്നെ അതിഭീകരമാകാം. ഒന്നും പറയാനാകില്ല. പൽച്ചക്രങ്ങൾക്കടിയിൽപെട്ട് നമ്മൾതാഴെ വീഴുമോ അതോ ചക്രത്തിൽതന്നെ അള്ളിപ്പിടിച്ചു മുന്നോട്ടുപോകുമോ എന്നതു കാത്തിരുന്നു കാണാം. ഒരു ചക്രത്തിൽനിന്നു മറ്റൊരു ചക്രത്തിലേക്കു മാറിമാറി ചെന്നെത്താൻപോകുന്നത് ഏതു പാത്തിയിലേക്കാണെന്നു നമുക്കെന്നല്ല ആർക്കും ഒരു ധാരണയുമില്ല.



ആശങ്കയിൽ എംടി



ഇടയ്ക്ക് എം.ടി.വാസുദേവൻനായരെ വിളിക്കാറുണ്ടു ഞാൻ. അദ്ദേഹം പുറമേയ്ക്കു ധൈര്യം ഭാവിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഉള്ളിന്റെയുള്ളിൽ വളരെ നിരാശനാണ്. ‘കൊച്ചിയൊന്നും ഞാനിനി കാണുകയുണ്ടാവില്ല. മിഠായിത്തെരുവിലൂടെ ഒരിക്കൽകൂടി നടക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ എനിക്കില്ല’ എംടി പറയുകയാണ്. സത്യമാണതെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നു, കാരണം, എറണാകുളം മറൈൻ ഡ്രൈവിലെ വോക്ക് വേയിൽ പോയിരുന്ന് അൽപനേരം കാറ്റുകൊള്ളാൻ ഇനി എനിക്കു പറ്റുമോ എന്നു ചോദിച്ചാൽ ഉറപ്പില്ലെന്നുതന്നെയല്ലേ മറുപടി പറയേണ്ടത്? അതിനു മറൈൻ ഡ്രൈവുണ്ടാകുമോ ഞാനുണ്ടാകുമോ എന്നെല്ലാം ആർക്കറിയാം?



എം.ടി വാസുദേവൻ നായർ. ചിത്രം: മനോരമ

അതേസമയം, ഇത്തരം ആശങ്കകളൊന്നും അലട്ടാത്ത ഒരു വിഭാഗമുണ്ട്. അന്നുമിന്നും അവനവൻ താമസിക്കുന്ന വീടിന്റെ ജനാലപോലും തുറന്നിടാത്ത, പുറംലോകത്തേക്ക് എത്തിനോക്കാത്ത ഒരു കൂട്ടർ. പുറത്ത് എന്തു സംഭവിക്കുന്നുവെന്നത് ഇവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പുറത്തേക്ക് അവർ വരുന്നതുതന്നെ അവരുടെ ജോലിസംബന്ധമായ കാര്യത്തിനു മാത്രമാണ്. മുറിക്കകത്തുതന്നെ കഴിയേണ്ടിവരുന്നുവെന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കിയാൽ അവർക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഈ ഏകാന്തത അവർ സ്വയം വരിച്ചുകഴിഞ്ഞതാണല്ലോ? അതൊക്കെ അങ്ങനെ നടക്കും, ഞാനിതൊന്നും അന്വേഷിക്കാറില്ല എന്നേ അവർ പറയാറുള്ളൂ.



ഇത്തരത്തിലുള്ളവരെ കോവിഡ് കാലം ഒരുതരത്തിലും ബാധിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് എന്റെ തോന്നൽ. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ മനസ്സിന്റെ രസതന്ത്രം എന്നേ അങ്ങനെതന്നെയാണ്. അത് ഏതുകാലത്തും മാറ്റമില്ലാത്തവയാണ്. കുറച്ചു പരുഷമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ‘ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതും മരിച്ചുപോയി എന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസംപോലും അവരെ ബാധിക്കുന്നതല്ല.’ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ പട്ടിണിയും ദൈന്യതയും രോഗാവസ്ഥയും പോകട്ടെ, അടുത്ത വീട്ടിൽ ആരു താമസിക്കുന്നുവെന്നുപോലും അറിയാത്തവരാണിക്കൂട്ടർ. ഫ്ലാറ്റുകളുംമറ്റും വന്നതോടെ ഇക്കൂട്ടർക്ക് ഏറെ സൗകര്യമായി. ഫ്ലാറ്റിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ, ആരോ ഒരാൾ മരിച്ചു. ആരായാൽ നമുക്കെന്താ എന്നാണു ഭാവം.



അടച്ചിരിപ്പ് 50–ാം ദിവസത്തിലേക്ക്



ഞാനിപ്പോൾ നാൽപതു ദിവസത്തിലധികമായി അടച്ചിട്ടു മുറിയിലിരിപ്പാണ്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ അടുത്തയിടെ വിളിച്ചു. അയാൾ വളരെ സജീവമാണു ജോലികളിൽ. അതിനിടെ കോവിഡ് പോസിറ്റിവായി. ഈരാറ്റുപേട്ടക്കാരനാണ്. നല്ല സൗകര്യമുള്ള വീടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു മുറിക്കകത്താണു രോഗകാലത്തു കഴിഞ്ഞത്. ഭാര്യയും മക്കളും മറ്റു മുറികളിൽ. ജനൽ തുറന്ന് മക്കളെനോക്കി കൈ വീശും, സംസാരിക്കും. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും അനുഭവിച്ചില്ല. ഭക്ഷണമെല്ലാം സമയത്തെത്തും. വൈകാതെ കോവിഡ് നെഗറ്റീവായി. ക്വാറന്റീനും കഴിഞ്ഞു പുറത്തിറങ്ങി. ഇതു പറയാനാണെന്നെ വിളിച്ചത്.



കൊച്ചിയിലെ ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ചിത്രം. ∙മനോരമ

അയാൾ തുടർന്നു, ‘സാറേ, വല്ലാത്ത അവസ്ഥതന്നെ കേട്ടോ? ഇറങ്ങിയപ്പോൾ വല്ലാത്ത സന്തോഷം തോന്നി. ഞാൻ പറമ്പിലെല്ലാം ഇറങ്ങിനടന്നു. ആ പച്ചപ്പെല്ലാം നന്നായി ആസ്വദിച്ചു. പറമ്പിൽ ഒരു മൺതിട്ടയുണ്ട്. അതിന്മേലിരുന്നു. അപ്പോൾ മഴ ചാറി. മഴയത്തുനിന്നു കയറിവരാൻ ഭാര്യ നിർബന്ധിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ മഴയെനിക്കു കൊള്ളണം. അങ്ങനെ മുഴുവൻ മഴയും കഴിഞ്ഞശേഷമേ വീട്ടിലേക്കു തിരിച്ചുകയറിയുള്ളൂ.’



ഞാനയാളോടു പറഞ്ഞു, ‘എടോ, എനിക്കു തന്നോട് അസൂയതോന്നുന്നു. രോഗബാധിതനല്ലാഞ്ഞിട്ടും ഞാനിവിടെ അടച്ചിട്ട മുറിയിൽനിന്നു പുറത്തിറങ്ങാനാകാതെ നാൽപതിലേറെ ദിവസങ്ങളായി ശ്വാസംമുട്ടി കഴിയുമ്പോൾ താനവിടെ തുറന്ന ആകാശത്തുനിന്നു മഴത്തുള്ളികൾ വരുമ്പോൾ പച്ചപ്പടർപ്പുകൾക്കു നടുവിൽ മൺതിട്ടയിലിരുന്ന് അതു കൊണ്ടു, കാറ്റ് ആസ്വദിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ കൊല്ലാനുള്ള അസൂയ എനിക്കുണ്ട്.’



അതു ഗ്രാമീണമേഖലയിലെ ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സൗഭാഗ്യമാണ്. എന്റെ മകളുള്ളതു കൂത്താട്ടുകുളത്താണ്. അവളും അവളുടെ മകളുമെല്ലാം അടച്ചുപൂട്ടപ്പെടുന്ന ദുരവസ്ഥ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. അവരുടെ കോംപൗണ്ട് മൂന്നരയേക്കറാണ്. അതിലേക്ക് ആരും വരുന്നില്ല, പുറത്തേക്കും ആരും പോകുന്നില്ല. അയൽക്കാരോടു വേലിക്കൽ നിശ്ചിത അകലംപാലിച്ചുനിന്നുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ പറയാം. പറമ്പിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. നഗരവാസികൾ അനുഭവിക്കുന്ന തിക്ക്മുട്ട് അവർ നേരിടുന്നില്ല. ഓരോ സ്ഥലത്തിന്റെയും പ്രകൃതമനുസരിച്ചാണ് അടച്ചിടലിന്റെ വകഭേദങ്ങൾ.



മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിം



ഈയിടെ എനിക്കൊരാൾ ഒരു വിദേശ ഷോർട്ട് ഫിലിം അയച്ചുതന്നു. 50 വയസ്സുള്ളയൊരാൾ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നു. പക്ഷേ, ആറോ ഏഴോ വയസ്സുള്ള മകൻ ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഉറങ്ങല്ലേ, എന്നോടു കൊറോണയെക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കൂ എന്നാണവൻ പറയുന്നത്. എത്രതവണ ഞാൻ നിന്നോട് ഇതേക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നയാൾ. അല്ലല്ല, ഓരോ തവണ കേൾക്കുമ്പോഴും എനിക്കു പുനർജന്മം ലഭിച്ചതുപോലെയാണു തോന്നുന്നതെന്നു കുട്ടി. നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങി അയാൾ പുസ്തകമെടുത്ത് ഒരിക്കൽകൂടി ആ കഥ പറയുകയാണ്, ‘മനുഷ്യൻ അവന്റെ അഹങ്കാരംകൊണ്ടും മുൻപിൻ നോക്കാതെയുള്ള മത്സരംകൊണ്ടും പ്രകൃതി അവനു നൽകിയതെല്ലാം സ്വയം നശിപ്പിച്ചു. അവൻ ആകാശം മുഴുവൻ വിമാനങ്ങളുടെ പുകകൊണ്ടുനിറച്ചു.



ഭൂമിയിലും ഭൂമിയോടു ചേർന്നുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലും മുഴുവൻ അവൻ വാഹനങ്ങളുടെ പുകകൊണ്ടു നിറച്ചു. ചെടികൾ വാടിപ്പോയി. ചെടികൾ വാടാതിരിക്കാൻ അവൻ വിഷംകൊണ്ടു തളിച്ചു. ഒരു ഊൺമേശയ്ക്കു ചുറ്റും ഇരിക്കുന്ന അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും അവരവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ നോക്കിയാണു ഭക്ഷണം കഴിച്ചത്. അവർ കഴിക്കുന്നതെന്തെന്ന് അവരറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും മുഖം കണ്ടില്ല, മനസ്സു കണ്ടില്ല. അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ അവനു കാണിച്ചുകൂട്ടാവുന്ന എല്ലാ തോന്നിവാസവും കാണിച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ സഹിക്കാനാകാതെ പ്രകൃതി കൊറോണയെ പറഞ്ഞുവിടുകയാണ്.



കൊറോണ അതിന്റെ താണ്ഡവം തുടങ്ങിയപ്പോഴാണു മനുഷ്യൻ യാഥാർഥ്യബോധത്തിലേക്കു വന്നത്. അയ്യോ എന്നു പറഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്തുനിൽക്കുന്നവനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ നോക്കി. അവനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ അനുവാദമില്ലായിരുന്നു. കെട്ടിപ്പിടിക്കാതെതന്നെ അവർക്കു മനസ്സു പരസ്പരം കാണാനായി. കാരണം, അന്യംനിന്നുപോകുകയാണു മനുഷ്യവംശമെന്നു വന്നപ്പോൾ അവന്റെ അടിവയറ്റിൽനിന്നുണ്ടായ ഒരു ആളലുണ്ടല്ലോ? അതിൽ അവന്റെ പശിമയും പച്ചപ്പും ഹരിതസ്പന്ദനങ്ങളും വീണ്ടുമുണർന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാടു പേരെ ബലികൊടുക്കേണ്ടിവന്ന ഈ പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തെ, മഹായുദ്ധത്തെ അവൻ മറികടന്നു തിരിച്ചുവന്നു. അതായിരുന്നു ശുഭപ്രതീക്ഷയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ആ ഷോർട് ഫിലിമിലെ കഥ.



ജോലിയുള്ള ഭാര്യയും ഭർത്താവും അവരവരുടെ കംപ്യൂട്ടറിനു മുന്നിലിരിക്കുന്നു. ഇടയ്ക്കിടെ മൊബൈൽ ഫോണും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. മൈക്രോഅവ്നിൽ ഭക്ഷണമുണ്ട്. എപ്പോഴാണു വേണ്ടതെന്നുവച്ചാൽ എടുത്തു കഴിച്ചോളൂ. ഈ തിരക്കിട്ട ജീവിതത്തിനിടയിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ തലോടലേൽക്കാതെ ഒരു തലമുറ വളർന്നുവരുന്നു. വീടിനകത്തെ അവസ്ഥയാണത്. പുറത്തെ കാര്യം പറയേണ്ടതുമില്ല. ബവ്റിജസ് വിൽപനശാലകൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. 2000 രൂപയ്ക്കും മറ്റുമാണ് ഒരു കുപ്പി മദ്യം വിൽക്കുന്നത്. അതുതന്നെ ലോകത്തെ സമസ്ത അഴുക്കും ചേർത്തു തയാറാക്കുന്നത്. വിഷമാണു വിളമ്പുന്നത്. മരുന്നുകളിലും സർവത്ര മായം. കോവിഡ് കാലം വാണിജ്യവൽക്കരിച്ചു നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്ന കാലം. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനു വിലയിടുന്ന കാലം. അതിൽനിന്നൊരു വിടുതൽ തേടുകയാണു മനുഷ്യകുലം.



മറികടന്നവർ കഥപറയും



കോവിഡിന് 50 വർഷത്തിനുശേഷം ഈ ലോകത്ത് ഇത്തരം കഥപറയുന്നവരേറെയുണ്ടാകും. കൊച്ചുമക്കളോട്, അന്നു വരുന്ന തലമുറയോടു നമ്മളുടെ മക്കളതു പറയും. അവർ നേരിട്ട പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ച്, കോവിഡ് കാലത്തെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്. നാഗസാക്കിയിലും ഹിരോഷിമയിലുമുണ്ടായ അണുബോംബ് ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മളോടു മുൻ തലമുറ പറഞ്ഞതുപോലെ. കോവിഡ് കാലം മറികടന്നവർ നേരനുഭവത്തോടെ കഥപറയുമ്പോൾ അടുത്ത തലമുറയത് അവിശ്വസനീയതയോടെ കേട്ടിരിക്കും.



