കാസർകോട്∙ ബിജെപിക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി മഞ്ചേശ്വരത്തെ ബിഎസ്പി സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്ന കെ.സുന്ദര. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മഞ്ചേശ്വരത്തെ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിൽനിന്ന് പിന്മാറിയത് ബിജെപി പണവും ഫോണും നൽകിയത് കൊണ്ടാണെന്ന് കെ.സുന്ദര മനോരമ ന്യൂസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി.

ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ചാൽ വൈൻ പാർലർ നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയും ഫോണും നൽകി. താൻ 15 ലക്ഷം രൂപയാണ് ചോദിച്ചതെന്നും സുന്ദര പറഞ്ഞു. ബിഎസ്പി സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി പത്രിക നല്‍കിയ സുന്ദര പിന്നീട് ബിജെപിയില്‍ ചേരുകയായിരുന്നു. 2016ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സ്വതന്ത്രനായിരുന്നു സുന്ദര 467 വോട്ട് നേടിയിരുന്നു. അന്ന് 89 വോട്ടിനാണ് സുരേന്ദ്രന്‍ പരാജയപ്പെട്ടത്.

English Summary: BJP given lakhs for withdraw nomination against K Surendran, says K Sundara