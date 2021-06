ഐടി മാർഗ നിർദേശം ഉടൻ നടപ്പാക്കണം; ട്വിറ്ററിന് കേന്ദ്രത്തിന്റെ അന്ത്യശാസനം

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്തെ പുതുക്കിയ ഐടി നയങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ ട്വിറ്ററിന് അവസാനമായി ഒരവസരംകൂടി നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ. നയങ്ങൾ ഇനിയും ട്വിറ്റർ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ‘അനന്തരഫലങ്ങള്‍’ ഉണ്ടാകുമെന്നും സർക്കാർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.

നിയമത്തെ ചൊല്ലി കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നിതിനിടെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ടിലെ ബ്ലൂ ബാഡ്ജ് ട്വിറ്റർ നീക്കം ചെയ്തത് വിവാദമായിരുന്നു. ഐടി മന്ത്രാലയം ഇടപെട്ടതോടെയാണ് ട്വിറ്റർ ഇത് പുനഃസ്ഥാപിച്ചത്. വെങ്കയ്യ നായിഡുവിന്‍റെ വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ട് ഏറെ നാളായി നിഷ്ക്രിയമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ബ്ലൂ ടിക്ക് ട്വിറ്റര്‍ നീക്കിയത്.

എന്നാല്‍ ഭരണഘടനാ പദവി വഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ അക്കൗണ്ടില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയത് തെറ്റായ നടപടിയാണെന്നും അന്വേഷണം വേണമെന്നും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലെ ബ്ലൂ ടിക്ക് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നില്ല.

സര്‍സംഘചാലക് മോഹന്‍ ഭാഗവതിന്‍റെ അടക്കം ആര്‍എസ്എസ് നേതാക്കളുടെ അക്കൗണ്ടിലെ ബ്ലൂ ടിക്കും ട്വിറ്റര്‍ നീക്കി.

English Summary: Twitter Given "One Last Notice" In Government's Warning On Digital Rules