ന്യൂഡല്‍ഹി∙ കോവിഡ് വാക്‌സീന്റെ ഒരു ഡോസ് എടുത്തവരുടെ എണ്ണത്തില്‍ അമേരിക്കയെ മറികടന്ന ഇന്ത്യ. രാജ്യത്ത് 17.2 കോടി ആളുകള്‍ക്ക് ഒരു ഡോസ് വാക്‌സീന്‍ നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നും ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഇന്ത്യ അമേരിക്കയുടെ മുന്നിലെത്തിയെന്നും കോവിഡ് ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് തലവന്‍ ഡോ. വി.കെ. പോള്‍ പറഞ്ഞു.



കോവിഡ് കേസുകള്‍ കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആളുകള്‍ അശ്രദ്ധമായി പെരുമാറരുതെന്നും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ഡോ. പോള്‍ പറഞ്ഞു. ജനുവരിയിലും ഫെബ്രുവരിയിലും പ്രകടിപ്പിച്ചതു പോലെ ഉദാസീനത കാട്ടിയാല്‍ വൈറസ് കൂടുതല്‍ ശക്തിയോടെ മടങ്ങിയെത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കി. വാക്‌സിനേഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതു വരെ അതീവജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ഡോ. പോള്‍ പറഞ്ഞു. ശനിയാഴ്ച പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 1,20,529 ആയി കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ 15,55,248 പേരാണ് രോഗബാധിതരായി ചികിത്സയിലുള്ളത്.

