12 ദിവസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിനെ വേണ്ട; ശിശുക്ഷേമ സമിതിയിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പങ്കാളികൾ

ബെംഗളൂരു∙ വിവാഹിതരാകാതെ ഒരുമിച്ചു താമസിച്ചിരുന്നവർ 12 ദിവസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ ജില്ലാ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ സംരക്ഷണയിൽ ഏൽപിച്ചു. തങ്ങൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും കുഞ്ഞിന്റെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കാൻ താൽപര്യമില്ലെന്നാണ് ഇവർ അറിയിച്ചത്.



മൈസൂരുവിലെ സരസ്വതിപുരത്തു വാടകയ്ക്കു താമസിക്കുന്ന 21 വയസ്സുള്ള യുവാവും യുവതിയുമാണ് ആൺകുഞ്ഞിനെ വേണ്ടെന്നു പറഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ബെംഗളൂരുവിലായിരുന്നു യുവതിയുടെ പ്രസവം. തിരിച്ചെത്തിയ ഇവർ കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയാറെടുക്കുന്നുവെന്നു മനസ്സിലാക്കിയ അയൽവാസികൾ പൊലീസിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. അയൽവാസികളിൽ ഒരാൾ കുഞ്ഞിനെ ദത്തെടുക്കാൻ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും നിയമ നടപടികൾ ഭയന്നു പിൻമാറുകയായിരുന്നു.

തുടർന്ന് പൊലീസും ജില്ലാ ശിശുസംരക്ഷണ സമിതിയും ചേർന്നു കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലേഗലിലെ സന്നദ്ധ സംഘടനയുടെ സംരക്ഷണയിൽ ഏൽപിച്ചു. വിദ്യാ സമ്പന്നരായ ദമ്പതികൾക്കു കൗൺസലിങ് നൽകിയതായും കുട്ടിയെ തിരികെ കൊണ്ടുപോകുന്നതു സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാൻ 2 മാസം അനുവദിച്ചതായും സമിതി അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

English Summary: Living-in Couples reject to take over 12 days old baby's protection