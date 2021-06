അഞ്ച് വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; ഹിന്ദി സീരിയൽ നടൻ പേൾ വി.പുരി റിമാൻഡിൽ

മുംബൈ ∙ അഞ്ചു വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ സീരിയൽ നടൻ പേൾ വി.പുരി റിമാൻഡിൽ. മുംബൈ അദിതി കദം കോടതി സെഷൻസ് ജഡ്ജിയാണ് പേളിനെ 14 ദിവസത്തെ ജുഡിഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടത്. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഇയാളെ മുംബൈ പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തത്.

രണ്ടുവർഷം മുൻപ് കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നടപടി ഉണ്ടായത്. നാഗിന്‍ എന്ന ഹിന്ദി സീരിയലിലൂടെ പ്രശസ്തനാണ് പേള്‍. 2019ൽ വാസൈ എന്ന സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ വച്ചാണ് സംഭവം നടന്നത്. ടെലിവിഷൻ അഭിനേത്രിയായ അമ്മയ്ക്കൊപ്പമാണ് കുട്ടി സെറ്റിലെത്തിയത്. പെൺകുട്ടിയ്ക്ക് അടിവയറ്റിൽ വേദന അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നു കാര്യം തിരക്കിയപ്പോഴാണ് പീഡനം പുറത്തറിഞ്ഞത്.

പേളിനൊപ്പം നേരത്തേ ജോലി നോക്കിയിരുന്നയാളാണ് കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ. പോക്സോ അടക്കമുള്ള വകുപ്പുകളും ചേർത്താണു നടനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.



