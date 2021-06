പ്രസിഡന്റിന്റെ ട്വീറ്റ് നീക്കം ചെയ്തു; നൈജീരിയയിൽ ട്വിറ്ററിന് വിലക്ക്

അബുജ∙ നൈജീരിയൻ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദു ബുഹാരിയുടെ ട്വീറ്റ് നീക്കം ചെയ്തതിനു പിന്നാലെ രാജ്യത്ത് ട്വിറ്റർ നിരോധിച്ചു. നൈജീരിയയുടെ കോർപറേറ്റ് നിലനിൽപ്പിനെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ കഴിവുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു ട്വിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചാണ് നടപടി.



പ്രസിഡന്റിന്റെ ട്വീറ്റ് നീക്കം ചെയ്ത് രണ്ടു ദിവസത്തിനുശേഷമാണു വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത്. നടപടിയിൽ‌ വിശദീകരണം നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നും പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനിശ്ചിതമായി നിർത്തിവയ്ക്കുകയാണെന്നും ഇൻഫർമേഷൻ മിനിസ്ട്രി സ്‌പെഷൽ അസിസ്റ്റന്റ് സെഗുൻ അഡെമി പറഞ്ഞു.

ട്വിറ്ററിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തുന്നതായി വെള്ളിയാഴ്ച പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയെങ്കിലും നൈജീരിയയിൽ ട്വിറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: Twitter "Indefinitely" Suspended In Nigeria Days After It Removed President's Tweet