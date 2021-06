കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് മരുന്ന്; ഹൈബി ഈഡന്റെ പദ്ധതിക്ക് പിന്തുണയുമായി മമ്മൂട്ടി

എറണാകുളം∙ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 40 ദിവസങ്ങളായി ഹൈബി ഈഡൻ എംപി നടപ്പിലാക്കുന്ന മരുന്ന് വിതരണ പദ്ധതിയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി നടൻ മമ്മൂട്ടി. കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് രോഗികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വൈറ്റമിൻ മരുന്നുകൾ, പ്രതിരോധ പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പൾസ് ഒക്സിമീറ്ററുകൾ, സാനിറ്റൈസറുകൾ മുതലായവ മമ്മൂട്ടി ഹൈബി ഈഡന് കൈമാറി. കടവന്ത്രയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയാണ് എംപി മരുന്നുകൾ ഏറ്റു വാങ്ങിയത്. രമേശ്‌ പിഷാരടിയും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മമ്മൂട്ടി ചോദിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു.

ഒരു ജനപ്രതിനിധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് രോഗികൾക്ക് മരുന്നിന് വേണ്ടിയുള്ള ഹെൽപ് ഡെസ്ക് ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചത് ഹൈബി ഈഡൻ ആയിരുന്നു. രാവിലെ 9 മണി മുതൽ രാത്രി 9 മണി വരെ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക്കിൽ വിളിച്ചാൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് രോഗികൾക്കാവശ്യമുള്ള മരുന്നുകൾ വീട്ടിലെത്തിക്കും. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായവരോ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോ സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്ന മറ്റു രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകളും എത്തിക്കും. ഡോക്ടറുടെ സേവനം ആവശ്യപ്പെടുന്നവരെ ഡോക്ടർ തിരിച്ച് വിളിക്കുന്നതിന് ഡോക്ടർ ഓൺ കോൾ പദ്ധതിയും ആരംഭിച്ചിരുന്നു.



ഇടപ്പള്ളി ഫ്യൂചറേസ് ഹോസ്പിറ്റൽ, കളമശേരി കിൻഡർ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നിവരുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഡോക്ടർ ഓൺ കോൾ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഡോക്ടർമാർ, ഐടി വിദഗ്ധർ, പ്രഫഷണൽ കോളജ് വിദ്യാർഥികൾ എന്നിവരാണ് എംപിയുടെ കോവിഡ് ഹെൽപ് ഡെസ്ക്കിൽ സേവനം അനുഷ്‌ഠിക്കുന്നത്. ഇന്ററാക്റ്റീവ് വോയിസ് റെസ്പോൺസ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചുള്ള കോൾ സെന്ററാണ് ഇതിനു വേണ്ടി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.



എറണാകുളം പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിനു കീഴിൽ പറവൂർ, കളമശേരി, വൈപ്പിൻ, എറണാകുളം, കൊച്ചി, തൃപ്പൂണിത്തുറ, തൃക്കാക്കര എന്നീ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉള്ളവർക്കാണു മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുക. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരാണ് മരുന്നുകൾ വീടുകളിൽ എത്തിക്കുന്നത്. 40 ദിവസങ്ങളിലായി 28,89,456/- രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. 3624 രോഗികൾക്കാണ് മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്തത്. 2178 രോഗികൾ ഇതിനകം ഡോക്ടർ ഓൺ കോൾ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതായും ഹൈബി ഈഡൻ എംപി പറഞ്ഞു.



