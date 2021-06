‘ജോലിയിൽ 60 ശതമാനത്തോളം മലയാളി നഴ്സുമാർ; വിലക്ക് മലയാളത്തിനു മാത്രം’

ന്യൂഡൽഹി ∙ മലയാളം സംസാരിക്കരുതെന്ന വിവാദ സർക്കുലർ ജി.ബി. പന്ത് ആശുപത്രി അധികൃതർ പിൻവലിച്ചെങ്കിലും ഇത്തരമൊരു നിർദേശത്തിനു പിന്നിലെ യഥാർഥ കാരണം വ്യക്തമല്ലെന്നു ആശുപത്രി യൂണിയൻ ഭാരവാഹികളും നഴ്സിങ് ജീവനക്കാരും പറയുന്നു.

സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ രോഗികളാരോ ഇതു സംബന്ധിച്ച പരാതി നൽകിയെന്നാണ് അനൗദ്യോഗിക വിശദീകരണം. എന്നാൽ ആശുപത്രിയിൽ പരാതി പരിഹാര വിഭാഗമുണ്ടെന്നിരിക്കെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പരാതിയുമായി ചെല്ലുന്നത് ആരാണെന്ന് ജീവനക്കാർ ചോദിക്കുന്നു. വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന നഴ്സുമാർ പോലും ഇത്തരമൊരു അനുഭവം ആദ്യമെന്നു പ്രതികരിച്ചു.

ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു മാർഗിലെ 800 കിടക്കയുള്ള ജി.ബി. പന്ത് ആശുപത്രി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു കീഴിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആശുപത്രികളിലൊന്നാണ്. മൗലാന ആസാദ് മെഡിക്കൽ കോളജിന്റെ ഭാഗമായ ഗോവിന്ദ് വല്ലഭ് പന്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് മെഡിക്കൽ എജ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ചിൽ 600ലേറെ നഴ്സിങ് ഓഫിസർമാരാണുള്ളത്. അതിൽ തന്നെ 60 ശതമാനത്തോളം(400പേരിലേറെ) മലയാളികൾ.

മലയാളം സംസാരിക്കരുതെന്നും ഇംഗ്ലിഷ്, ഹിന്ദി ഭാഷകളേ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം കടുത്ത നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി ശനി‌യാഴ്ചയാണു സർക്കുലർ ഇറക്കിയത്. ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സിങ് സൂപ്രണ്ട് വിരമിച്ചിട്ടു 2 മാസത്തിലേറെയായി. നിലവിലെ 3 ഡപ്യൂട്ടി നഴ്സിങ് സൂപ്രണ്ടുമാർക്കാണു താൽക്കാലിക ചുമതല. ഇതിൽ ആരാണ് ഉത്തരവിട്ടതെന്ന് നോട്ടിസിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ഉത്തരവ് ഇറക്കിയ ആളുടെ പേരോ സീലോ സർക്കുലറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

പഞ്ചാബ്, മണിപ്പുർ, അസം, രാജസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള നഴ്സുമാരും ആശുപത്രിയിൽ േസവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഭാഷകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു വിലക്കില്ലെന്നും വിചിത്രമാണ്. ‘രോഗികളോടു ഹിന്ദിയിലോ ഇംഗ്ലിഷിലോ തന്നെയാണു സംസാരിക്കുന്നത്. മലയാളി നഴ്സുമാർ തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ മാതൃഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നതു സ്വാഭാവികം. എന്നാൽ മലയാളത്തിനു മാത്രം വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയതു വിചിത്രമാണ്’ ആശുപത്രിയിലെ മലയാളി നഴ്സിങ് ഓഫിസർ പ്രതികരിച്ചു.

കടുത്ത പ്രതിഷേധം പിന്നാലെ പിൻവലിക്കൽ

ആശുപത്രി സർക്കുലറിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധമുയർന്നതോടെയാണു ആശുപത്രി അധികൃതർ ഒടുവിൽ തീരുമാനം പിൻവലിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു ഭാഷകളെപ്പോലെ ഒന്നാണു മലയാളമെന്നും വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയാണു കോൺഗ്രസ് നേതാവും വയനാട് എംപിയുമായ രാഹ‌ുൽ ഗാന്ധി മലയാളികൾക്കൊപ്പം നിന്നത്. വിചിത്രവും ഭരണഘടനാവിരുദ്ധവുമായ തീരുമാനമെന്നാണു ജയ്റാം രമേശ് പ്രതികരിച്ചത്. മാതൃഭാഷയിൽ സംസാരിക്കരുതെന്നു ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനം നിർദേശിച്ചതു ഞെട്ടിച്ചുവെന്നു ലോക്സഭാംഗം ശശി തരൂർ എംപി പറഞ്ഞു. ഇതു അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. കുറ്റകരമാണ്. ഇന്ത്യൻ പൗരന്റെ അവകാശലംഘനമാണ്. ഉത്തരവു പിൻവലിക്കണമെന്നും തരൂർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. #RightToSpeakMalayalam എന്ന പേരിൽ ട്വിറ്ററിൽ ഹാഷ്ടാഗ് ക്യാംപെയിനും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ നഴ്സുമാരോടുള്ള ഇത്തരം സമീപനം മുൻപും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നതാണു വാസ്തവം. 2009ൽ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിൽ 2 മലയാളി നഴ്സുമാരോടു മലയാളം സംസാരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ രാജിവയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കാർഡിയോ തൊറാസിക് വാസ്കുലാർ സർജറി(സിടിവിഎസ്) ഐസിയുവിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നവരോടായിരുന്നു ഈ നിർദേശം. പിന്നീട് ഇവർ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനെ സമീപിക്കുകയുമുണ്ടായി. മറ്റു പല സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും ഇത്തരമൊരു വിവേചന നടപടിയുണ്ടായിട്ടും സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം വിചിത്രമാണെന്നു ഡൽഹി മലയാളികൾ പറയുന്നു.

ഡൽഹിയിലെ ആരോഗ്യരംഗത്തെ സജീവസാന്നിധ്യമാണു മലയാളി നഴ്സുമാർ. മിക്ക സർക്കാർ, സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും നഴ്സിങ് വിഭാഗത്തിൽ പകുതിയിലേറെയും മലയാളികൾ തന്നെയാണ്. ആശുപത്രിയിലെ പല പ്രതിസന്ധികൾക്കും പരിഹാരം കാണാനും ഇവരുടെ ഇടപെടൽ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതൊന്നും പലപ്പോഴും അധികൃതർ ഗൗനിക്കുന്നില്ലെന്നു നഴ്സുമാർ പറയുന്നു. ഡൽഹിയിൽ മലയാളം അക്കാദമി ആരംഭിക്കുമെന്നു ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയാണു വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്. വിഷയത്തിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി സത്യേന്ദർ ജെയിനും സംസ്ഥാന സർക്കാരും ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടുമില്ല.

