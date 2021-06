24 മണിക്കൂറിൽ 381 കോവിഡ് കേസുകൾ; പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 0.5%; മാതൃകയായി ഡൽഹി

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 381 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ. മൂന്നു മാസത്തിനിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിദിന കേസാണിത്. പോസിറ്റിവിറ്റി റേറ്റ് 0.5 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. ഒറ്റ ദിവസം 34 പേരാണ് രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. ഏപ്രിൽ 8നു ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഡൽഹി ഇത്രയും കുറഞ്ഞ പ്രതിദിന മരണം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ 1189 പേരാണ് രോഗമുക്തരായി ആശുപത്രി വിട്ടത്. 97.86 ആണ് ഡൽഹിയിലെ രോഗമുക്തി നിരക്ക്. 5889 സജീവ രോഗികളാണ് ഡൽഹിയിലുള്ളത്. 76,857 സാംപിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത്.



രോഗവ്യാപനത്തിൽ കുറവ് അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാൾ ശനിയാഴ്ച കൂടുതൽ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 50 ശതമാനം ആളുകളുമായി മെട്രോ സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കാനും ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ കടകളും ഷോപ്പിങ് മാളുകളും തുറക്കാനും അനുമതി നൽകി.



English Summary : Delhi Reports Less Than 400 Covid Cases, Positivity Rate Falls To 0.5%