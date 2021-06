മീൻ ‘പൊള്ളിച്ചത്’ കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? കയ്യും ‘പൊള്ളും’; നെയ്മീൻ അരക്കിലോ 1000 വരെ!

തൃശൂർ ∙ ഒരു കിലോ നെയ്മീൻ വാങ്ങി പൊള്ളിക്കാമെന്നു വിചാരിച്ചാൽ കൈ കൂടി പൊള്ളും. ഓൺലൈൻ വ്യാപാര സൈറ്റുകളിൽ നെയ്മീനിന്റെ വില കിലോയ്ക്ക് 1260 രൂപ! തലയും വാലും ഒഴിവാക്കി നടുക്കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച നെയ്മീനിന്റെ വില പിന്നെയും കൂടും, കിലോയ്ക്ക് 1920 രൂപ. അതായത്, അരക്കിലോ മീനിന് 1000 രൂപയോളം. കേരളത്തിന്റെ തീരമേഖലയിൽനിന്നുള്ള മീനിന്റെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞതാണു കാരണം. ലോക്ഡൗൺ വീണ്ടും കർശനമാക്കിയതോടെ മീൻ ലഭ്യത ഇനിയും കുറയും.

മീനുമായി വ്യാപാരികൾ വീട്ടുപടിക്കലെത്തുന്നതും മാർക്കറ്റിൽ പോയി നേരിട്ടു വാങ്ങുന്നതും ലോക്ഡൗണ്‍ മൂലം നിലച്ചതോടെ ഓൺലൈൻ വ്യാപാര സൈറ്റുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുത്തനെ കൂടിയിരുന്നു. എന്നാൽ, മീനിന്റെ ലഭ്യത വീണ്ടും കുറയുകയും വാങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുകയും ചെയ്തതോടെ വില ഉയർന്നു. ഒരു കിലോ ചെറിയ ചെമ്മീനിന് 500 മുതൽ 600 രൂപ വരെ ഓൺലൈനിൽ വിലയുണ്ട്. വ്യാപകമായി ആൾക്കാർ വാങ്ങിയിരുന്ന കേരയ്ക്ക് 550 രൂപയായി വില വർധിച്ചു.



വറ്റയുടെ വില 600 രൂപയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. മോദയുടെ വില 700 രൂപയിലെത്തി. കായലോരത്തും മറ്റും കൂടുകളിൽ വാരിക്കൊടുത്തിരുന്ന കക്കയിറച്ചിക്കും വിലയേറി, കിലോയ്ക്ക് 200 രൂപ. ഇടത്തരം ചെമ്മീനിന് 700 രൂപയായി വില ഉയർന്നു. ടൈഗർ പ്രോൺ എന്ന വലിയ കടൽ ചെമ്മീനിന് കിലോയ്ക്ക് 1000 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ (ജൂൺ 6) വില. ‌മാർക്കറ്റുകളിലും മറ്റും ഇതര സംസ്ഥാനത്തുനിന്നു മീൻ എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും വില പതിവിലും കൂടുതലാണ്.



