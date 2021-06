ന്യൂഡൽഹി∙ ഡൽഹി ജിബി പന്ത് ആശുപത്രിയിലെ മലയാളം വിലക്കിനെ വിമർശിച്ച് നേതാക്കളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഹാഷ്ടാഗ് ക്യാംപയ്നും. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു ഭാഷകളെ പോലെ ഒന്നാണു മലയാളമെന്നും വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. ശശി തരൂർ എംപിയും കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവ് ജയറാം രമേഷും നടപടിയെ വിമര്‍ശിച്ചു.

ഡൽഹി സർക്കാരിന് കീഴിലെ ജിബി പന്ത് ആശുപത്രിയിൽ നഴ്സുമാർ ഹിന്ദിയിലോ, ഇംഗ്ലിഷിലോ മാത്രം സംസാരിക്കണമെന്നാണ് നഴ്സിങ് സൂപ്രണ്ട് പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ കർശന നടപടി നേരിടേണ്ടിവരും. തൊഴിലിടത്തിൽ മലയാളം സംസാരിക്കുന്നതായി പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും രോഗികൾക്കും സഹപ്രവർത്തകർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നുമാണ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ വാദം. ഇതരഭാഷക്കാരായ സഹപ്രവർത്തകരോടും രോഗികളോടും ഹിന്ദിയിലോ, ഇംഗ്ലിഷിലോ ആണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് മലയാളി നഴ്സുമാർ പറയുന്നു.

എന്നാൽ മലയാളി നഴ്സുമാർ മാതൃഭാഷയിൽ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് വിലക്കുന്നതെന്നും ഇവർ ചോദിക്കുന്നു. ഭാഷാപരമായ വിവേചനമാണെന്നും വിമർശനമുണ്ട്. വിചിത്രവും ഭരണഘടന വിരുദ്ധവുമായ തീരുമാനമാണെന്ന് ജയറാം രമേഷ് പ്രതികരിച്ചു. മാതൃഭാഷയിൽ സംസാരിക്കരുതെന്ന് ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനം നിർദേശിച്ചത് ഞെട്ടിച്ചുവെന്ന് ശശി തരൂർ പറഞ്ഞു. ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. കുറ്റകരമാണ്. ഇന്ത്യൻ പൗരന്റെ അവകാശലംഘനമാണ്. ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കണമെന്നും ശശി തരൂർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. #RightToSpeakMalayalam എന്ന പേരിൽ ഹാഷ്ടാഗ് ക്യാംപയ്നും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: GB Pant nursing admin in Delhi orders Malayalam cannot be spoken, Leaders Criticises