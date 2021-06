ന്യൂഡൽഹി∙ റേഷൻ സാമഗ്രികൾ വീട്ടുപടിക്കൽ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതി കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുടക്കിയെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിനു പിന്നാലെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ റേഷൻ മാഫിയയുടെ പിടിയിലാണെന്ന ആരോപണവുമായി ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ. റേഷൻ‌ മാഫിയയുമായി ബന്ധമുള്ളതിനാലാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാത്തതെന്നു കേജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞു.

‘വീട്ടുപടിക്കൽ റേഷൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ 2 ദിവസം മാത്രം ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴാണു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിനു തടയിട്ടത്. പീത്‌സ, ബർഗർ, സ്മാർട് ഫോൺ, തുണിത്തരങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ ഹോം ഡെലിവറി നടത്താമെങ്കിൽ റേഷൻ വിതരണത്തിനു മാത്രം എന്താണു കുഴപ്പം?’ കേജ്‌രിവാൾ ചോദിച്ചു.

റേഷൻ മാഫിയയ്ക്കു കടിഞ്ഞാണിടാൻ ആദ്യമായാണ് ഒരു സർക്കാർ ശ്രമിച്ചത്. നടപ്പാക്കുന്നതു തൊട്ടുമുൻപു ഈ പദ്ധതി തടയാൻ പോലും റേഷൻ മാഫിയയ്ക്കു കഴിഞ്ഞത് അവരുടെ സ്വാധീനത്തെയാണു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്– കേജ്‌രിവാളിന്റെ വാക്കുകൾ. പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ ഡൽഹി സർക്കാർ അനുവാദം തേടിയില്ലെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വാദം തെറ്റാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ ഡൽഹി സർക്കാരിനു കേന്ദ്രത്തിന്റെ അനുമതി ആവശ്യമില്ല. എന്നിട്ടും തർക്കം ഒഴിവാക്കാനായി 5 പ്രാവശ്യം അനുമതി തേടി. 72 ലക്ഷം പേർക്കു പ്രയോജനം കിട്ടുമായിരുന്ന പദ്ധതിയാണു മുടങ്ങിയത്. പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി, മഹാരാഷ്ട്ര, ഡൽഹി, ജാർഖണ്ഡ് സർക്കാരുകൾ, കർഷകർ, ലക്ഷദ്വീപിലെ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുമായും കേന്ദ്ര സർക്കാർ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ്.

ഇങ്ങനെയെങ്കിൽ നാം എങ്ങനെ കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കും? പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയാൽ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കു നൽകാം. റേഷൻ ബിജെപിയുടെയോ എഎപിയുടെയോ സ്വന്തമല്ല. മോദിയും കേജ്‌രിവാളും പാവപ്പെട്ടവർക്കു റേഷൻ നൽകിയെന്ന് അറിയാനാണ് ജനങ്ങൾക്കു താൽപര്യം. ഡൽഹിയിലെ ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നു നരേന്ദ്ര മോദിയോടു തൊഴു കൈകളോടെ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്– കേജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞു.

English Summary: "If Pizza, Burger Can Be Delivered Home, Why Not Ration": Arvind Kejriwal