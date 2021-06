തിരുവനന്തപുരം∙ സന്ദര്‍ശക പാസിന്റെ കാലാവധി അവസാനിച്ചവര്‍ ലക്ഷദ്വീപ് വിടാന്‍ ഉത്തരവ്. ഇതേത്തുടർന്ന് കേരളത്തില്‍നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ മടങ്ങുന്നു. പാസ് പുതുക്കാന്‍ എഡിഎമ്മിന്റെ പ്രത്യേക അനുമതി വേണം. ഇനി എഡിഎമ്മിന്റെ പാസുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ദ്വീപിൽ സന്ദർശന പാസ് അനുവദിക്കൂ. വിവാദ ഉത്തരവിനെതിരെ ദ്വീപ് നിവാസികൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിക്കും.

English Summary: Lakshadweep authorities ask visitors to leave from Island