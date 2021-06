ടാറ്റൂ ലൈസൻസ് ഇനി എളുപ്പമല്ല; അംഗീകാരം നൽകാൻ നാലംഗ സമിതി, കർശന നീക്കം

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്ത് ടാ‍റ്റൂ ആർ‍ടിസ്റ്റുകൾക്കും ടാ‍റ്റൂ സ്റ്റുഡിയോകൾക്കും ലൈസൻസ് നിർബന്ധമാക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനം. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ പരാതികൾ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്. ലൈസൻസ് നൽകുന്നതിനായി തദ്ദേശ സ്ഥാപന ഭരണ സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാലംഗ സമിതി‍ക്കു രൂപം നൽകി. മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ, ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പെക്ടർ, ജില്ലാ കെമിക്കൽ അനലിറ്റിക്കൽ ലാബിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, സംസ്ഥാന മലിനീകരണ ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നിവരാണു സമിതി അംഗങ്ങൾ.



അംഗീകാരം വേണം, ഡിസ്പോസബിൾ സൂചികൾ മാത്രം



ടാ‍റ്റൂവിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾക്കും വസ്തുക്കൾക്കും ഇനി മുതൽ സംസ്ഥാന ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ വകുപ്പിന്റെ അംഗീകാരം വേണം. ഡിസ്പോസബിൾ സൂചികളും ട്യൂബുകളും മാത്രമേ ഉപയോഗി‍ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കാൻ സമയപരിധി നൽകും. ലൈസൻസില്ലാത്ത കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കില്ലെന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉന്നത വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.



ടാറ്റൂ ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുന്ന ആർടിസ്റ്റുകൾ യോഗ്യത, പരിശീലനം, പ്രവൃത്തി പരിചയം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ നിയോഗിച്ച സമിതി മുൻപാകെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കണം. ടാ‍റ്റൂവിനായി ഉപയോഗിച്ച സൂചികളും ട്യൂബുകളും ബയോ മെഡിക്കൽ മാലിന്യ സംസ്കരണ ചട്ടങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ചാണ് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടത്. ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർമാർ/ഇൻസ്പെക്ടർമാർ എന്നിവർ ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തണം.



നടപടി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ മുൻകൈ എടുത്തതിനെ തുടർന്ന്



സംസ്ഥാനത്ത് ചില ഉത്സവ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ, ടാ‍റ്റൂവിനായി ഒരേ സൂചികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും അശാസ്ത്രീയ രീതികൾ പിൻതുടരുന്നതും രോഗങ്ങൾ പകരുന്നതിനും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് ടാ‍റ്റൂ ആർ‍ടിസ്റ്റുകൾക്ക് ലൈസൻസ് നിർബന്ധമാക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തത്.



English Summary: Now License is a Must for Kerala Tattoo Artists