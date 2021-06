മുൻ എംഎൽഎയ്ക്ക് സഹായവാഗ്ദാനവുമായി മമ്മൂട്ടി; സഹായം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് സിപിഐയും

കൊച്ചി ∙ സിപിഐ നേതാവും ഹൊസ്ദുർഗ് മുൻ എംഎൽഎയുമായ എം.നാരായണനു സഹായവാഗ്ദാനവുമായി നടൻ മമ്മൂട്ടി. ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് മുമ്പ് ആശുപത്രിയിൽ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ കെട്ടിവയ്ക്കണമെന്ന മനോരമ ഓൺലൈൻ വാർത്തയറിഞ്ഞ മമ്മൂട്ടി ഉടൻ സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം നിംസിൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുകയും അത് നാരായണനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.

അതേസമയം, വാർത്ത കണ്ട് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് എല്ലാ സഹായങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്തുവെന്നും സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വിളിച്ചതായും നാരായണൻ മനോരമ ഓൺലൈനോടു പറഞ്ഞു. ശ്രീചിത്രയിൽ നിന്ന് 70 ദിവസത്തേക്കുള്ള മരുന്നുവാങ്ങി. ഓഗസ്റ്റ് 13 നാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനുമുമ്പ് പണം ശരിയാക്കാമെന്ന് പാർട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മമ്മൂട്ടി സാറിന്റെ ഓഫിസിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും മമ്മൂട്ടി നേരിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നു വേണമെങ്കിലും ഇത് ആവാമെന്നാണ് അറിയിച്ചതെന്നും നാരായണൻ പറഞ്ഞു.

‘‘സിപിഐ പ്രവർത്തകനെന്ന നിലയ്ക്ക് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് പാർട്ടിയുടെ തന്നെ സഹായം സ്വീകരിക്കാനാണ് തീരുമാനം. വേറെ സഹായങ്ങൾ അദ്ദേഹം നൽകിയാൽ സ്വീകരിക്കും. നേരിട്ടു വിളിക്കാമെന്നു മമ്മൂട്ടി സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നേരിട്ട് കാണണമെന്നും ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ യാത്രചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ?. എന്നെപ്പോലുള്ള ഒരാളെ സഹായിക്കാനുള്ള മനസ്സ് അദ്ദേഹം കാണിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്.’’ – നാരായണൻ പറഞ്ഞു. പണത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ് ശസ്ത്രക്രിയ ഓഗസ്റ്റ് 13 ലേക്കു നീട്ടിവച്ചത്. എന്നാൽ, ഇത് അൽപം നേരത്തേ ചെയ്താൽ ആരോഗ്യം കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടുമെന്നാണ് അറിഞ്ഞതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

പത്ത് വർഷം എംഎൽഎ ആയിരുന്ന നാരായണൻ പെൻഷനായി ലഭിക്കുന്ന ചെറിയ തുകകൊണ്ടാണ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ബുദ്ധിമുട്ട് നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിലേക്ക് രോഗം കൂടി എത്തിയതോടെ അദ്ദേഹം ആകെ തളരുകയായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജൻ എം.കുമാരനും എംഎൽഎ ആയിരുന്നു.



English Summary: Actor Mammootty gives helping hand to former MLA M.Narayanan