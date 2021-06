സ്വർണവ്യാപാരത്തിനും അവസരമൊരുക്കാൻ സെബി; ഗോൾഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് വരുമോ?

സ്‌റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഷെയറുകൾ എന്ന പോലെ സ്വർണവും ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാലോ, അതിനു മാത്രമായി ഒരു ഗോൾഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് വന്നാലോ... അതൊരു വൻ സംഭവം ആകുമെന്നു തന്നെയാണ് സെബിയും (സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ) കരുതുന്നത്. ഇത് യാഥാർഥ്യമാക്കാനുള്ള ആലോചനകളുടെ ഭാഗമായി 'ഗോൾഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഡ്രാഫ്ട് സെബി റെഗുലേഷൻസ്, 2021' എന്ന പേരിൽ കൺസൽട്ടേഷൻ പേപ്പറും സെബി പുറത്തിറക്കി കഴിഞ്ഞു.

ഷെയറുകൾ പോലെ എങ്ങനെ സ്വർണം?

സ്വർണത്തിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുക ഏതൊരു ഇന്ത്യക്കാരന്റെയും സാധാരണ സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ആഭരണമായും മക്കളുടെ വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എന്ന നിലയിലും സ്വർണം നേരത്തേ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുക എന്ന പരമ്പരാഗത രീതിയോടൊപ്പം സ്വർണത്തിൽ നിക്ഷേപം നടത്താനും ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ ഗോൾഡ്, ഗോൾഡ് ഇടിഎഫ്, സോവറിൻ ഗോൾഡ് ബോണ്ട്, ഗോൾഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് തുടങ്ങി സ്വർണത്തിൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ ഇപ്പോൾ മാർഗങ്ങൾ ഏറെ.

എന്നാൽ, ഇതിൽ നിന്ന് ഏറെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഗോൾഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന ആശയം. യഥാർഥ സ്വർണത്തെ 100 ഗ്രാം, 50 ഗ്രാം, 10 ഗ്രാം തുടങ്ങിയ കൊച്ചു യൂണിറ്റുകളാക്കി പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യഘട്ടം. ഈ യൂണിറ്റുകളെ ഇലക്ട്രോണിക് ഗോൾഡ് രസീതുകൾ അഥവാ ഇജിആർ (EGR) എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ രൂപം മാറിയ ഇജിആർ സ്വർണത്തെ ലിസ്റ്റുചെയ്ത ഒരു കമ്പനിയുടെ സാധാരണ ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകൾ പോലെ തന്നെ ഗോൾഡ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് ട്രേഡിങ്ങിന് ശേഷം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ തിരിച്ചു ഭൗതിക സ്വർണമാക്കി മാറ്റി നിക്ഷേപകർക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാനും സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു വിശാലമായ ചട്ടക്കൂട് ആണ് സെബി വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന സ്വർണ എക്സ്ചേഞ്ച്.

റീട്ടെയിൽ നിക്ഷേപകർ, ബാങ്കുകൾ, വിദേശ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ നിക്ഷേപകർ (എഫ്‌പിഐ), ജ്വല്ലറികൾ തുടങ്ങിയവരെ എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിൽ വ്യാപാരം നടത്താൻ അനുവദിക്കും. നിലവിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന നിലയിൽ കമോഡിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ വ്യാപാരം നടത്താമെങ്കിലും ഷെയർ മാർക്കറ്റിലേതിന് സമാനമായ ട്രേഡിങ്ങാണ് ഗോൾഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് നിലവിൽ വന്നാൽ യാഥാർഥ്യമാവുകയെന്ന് ഗോൾഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഡ്രാഫ്ടിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സെബി തന്നെയായിരിക്കും വ്യാപാരം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള റെഗുലേറ്ററി ബോഡി.

ഇപ്പോഴത്തെ ആലോചനകൾ അനുസരിച്ച്, സ്വർണത്തെ ഒരു കിലോഗ്രാം, 100 ഗ്രാം, 50 ഗ്രാം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് യൂണിറ്റുകളായി സെബി വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, ലിക്വിഡിറ്റി വർധിപ്പിക്കാനായും കൂടുതൽ ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായും അഞ്ച് ഗ്രാം, 10 ഗ്രാം തുടങ്ങിയ ഇജിആറുകളും അനുവദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ ചൈനയ്ക്ക് പിന്നിലായി സ്വർണത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഉപഭോക്താവാണ് ഇന്ത്യ. വാർഷിക സ്വർണ ഡിമാൻഡ് ഏകദേശം 800-900 ടൺ. എങ്കിലും സ്വർണത്തിന്റെ വില നിർണയത്തിലും മറ്റും ഇന്ത്യക്ക് കാര്യമായ പങ്ക് ഇപ്പോഴുമില്ല. ഗോൾഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് വന്നാൽ സ്വർണ ഇടപാടുകളിൽ സുതാര്യത വർധിക്കുകയും സ്വർണത്തിന്റെ രാജ്യാന്തര വില നിർണയിക്കുന്ന ശക്തികളിലൊന്നായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഉയർന്നുവരാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്ന് ജിയോജിത് അസോഷ്യേറ്റ് ഡയറക്ടർ സനിൽ കുമാർ പറഞ്ഞു.

സാധാരണക്കാരനും സ്വർണത്തിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ആശയം സ്വാഗതാർഹമാണെന്ന് പ്രമുഖ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൺസൽറ്റന്റ് ആയ അഭിലാഷ് പുറവൻതുരുത്തിൽ പറയുന്നു. സ്വർണത്തിന്റെ യഥാർഥ മൂല്യം ഉപഭോക്താവിന് ലഭിക്കാൻ ഇതു സഹായിക്കും. സാധാരണ മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുമ്പോൾ സ്വർണത്തിന്റെ മൂല്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇടിവ് ഗോൾഡ് ട്രേഡിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കരിഞ്ചന്ത വ്യാപാരം ഒരു പരിധിവരെ തടയിടുകയും ഉപഭോക്താവിന് അനായാസമായി സ്വർണം പണമാക്കി മാറ്റാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ സുതാര്യമായി നടപ്പിലാക്കുകയുമാവണം സ്വർണ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന ആശയം വഴി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

ഗോൾഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രവർത്തനം മൂന്നുഘട്ടങ്ങളിൽ

ഒന്നാം ഘട്ടം: യഥാർഥ സ്വർണത്തെ ഇജിആർ അഥവാ ഇലക്ട്രോണിക് ഗോൾഡ് റിസീറ്റുകളായി (Electronic gold reciepts) മാറ്റുന്നു. സ്വർണം ഇജിആറാക്കി മാറ്റാനും എക്സ്ചേഞ്ചില്‍ വ്യാപാരം നടത്താനും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിക്ഷേപകൻ (സ്വർണത്തിന്റെ ഉടമ) സ്വർണം വോൾട്ട് മാനേജർക്ക് നൽകുന്നു. വോൾട്ട് മാനേജരായി റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനം വഴി നിക്ഷേപകർക്ക് സ്വന്തം സ്വർണം ഇജിആർ ആക്കി മാറ്റാം. കുറഞ്ഞത് 50 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയുള്ള ഇന്ത്യയിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിനും വോൾട്ട് മാനേജർ ആകാൻ അപേക്ഷിക്കാം. വോൾട്ട് മാനേജർ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഇജിആർ ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇജിആറിന്റെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ വ്യാപാരം നടത്തുന്നതിന് ഓരോ ഇജിആറിനും ഒരു പ്രത്യേക നമ്പർ നൽകുന്നു. രാജ്യാന്തര സെക്യൂരിറ്റീസ് തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ (ISIN) എന്നാണ് ഇവ അറിയപ്പെടുന്നത്. സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലേതു പോലെ തന്നെ ഇജിആർ സ്വർണത്തിന്റെ സുപ്രധാന വിവരങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ട് നിക്ഷേപക കേന്ദ്രങ്ങളായ സിഡിഎസ്എല്ലിലോ (സെൻട്രൽ ഡിപോസിറ്ററി സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ്), എൻഎസ്ഡിഎല്ലിലോ (നാഷനൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡിപ്പോസിറ്ററീസ് ലിമിറ്റഡ്) എന്നിവയിലാകും സൂക്ഷിക്കുക.

രണ്ടാം ഘട്ടം: ഇലക്ട്രോണിക് ഗോൾഡ് റിസീറ്റുകൾ ഗോൾഡ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾക്ക് ഇജിആർ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ ഡിപ്പോസിറ്ററികളിൽ ഇവ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും വ്യാപാരം നടത്താനുള്ള അനുവാദം നൽകുകയും ചെയ്യും. ഇജിആർ വാങ്ങുന്നയാൾക്കും വിൽക്കുന്നയാൾക്കും യഥാക്രമം ഇജിആർ യൂണിറ്റുകളും പണവും എക്സ്ചേഞ്ചിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നു. വ്യാപാരം നടക്കുന്ന ദിവസത്തിന്റെ അവസാനം ഇജിആർ ആരുടെ പക്കലാണെന്ന് ഡിപോസിറ്ററിയെയും സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിനെയും അറിയിക്കുന്നു.

മൂന്നാം ഘട്ടം: ഇലക്ട്രോണിക് ഗോൾഡ് റിസീറ്റുകളെ വീണ്ടും ഫിസിക്കൽ ഗോൾഡ് അഥവാ യഥാർഥ സ്വർണം ആക്കി മാറ്റുന്നു. വ്യാപാരത്തിന് ശേഷം ഇജിആർ, സ്വർണമാക്കി മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾ വോൾട്ട് മാനേജർക്ക് അപേക്ഷ നൽകുന്ന പക്ഷം, ഡിപ്പോസിറ്ററിയിൽ അറിയിച്ച ശേഷം വോൾട്ട് മാനേജർ സ്വർണമാക്കി ഉപഭോക്താവിന് തിരികെ നൽകുന്നു. യഥാർഥ സ്വർണം പിൻവലിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗുണനിലവാരവുമായി ബന്ധപ്പെ എന്തെങ്കിലും തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വ്യാപാരികൾക്ക് ഗുണനിലവാര റിപ്പോർട്ട് നേടാം.

വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെ...

ട്രേഡിങ്ങിന് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തലാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം. ആദ്യമായി ഇജിആറുകൾക്ക് സെക്യൂരിറ്റീസ് ട്രാൻസാക്‌ഷൻ ടാക്സ് (എസ്ടിടി) ഈടാക്കേണ്ടി വരും, പിന്നീട് സ്വർണം പിൻ‌വലിക്കാനായി ഇ‌ജി‌ആറുകൾ‌ ഭൗതിക സ്വർണമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ‌ ജിഎസ്ടിയും ബാധകമാകും. വാങ്ങുന്നവനും വിൽക്കുന്നവനും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ, സംസ്ഥാന ജിഎസ്ടി ഈടാക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഐ‌ജി‌എസ്ടി അഥവാ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് മാത്രമേ ഈടാക്കാൻ കഴിയൂ. എക്സ്ചേഞ്ചിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്ന സ്വർണം ഏതു വിധത്തിലുള്ളതാവണം, പിൻവലിക്കുന്ന സ്വർണം പണമാക്കുന്നതെങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

സ്വർണവ്യാപാരത്തിനു മാത്രമായി എക്സ്ചേഞ്ച് വരുമോ അതോ നിലവിലുള്ള സെൻസെക്സ്, എൻഎസ് സി എന്നിവയിലൂടെയാണോ, മൾട്ടി കമോഡിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് (എംസിഎക്സ്), ഇന്ത്യൻ എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് സമാനമായ രീതിയിൽ പ്രമോട്ടർ ഉടമസ്ഥത വഴിയാണോ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വ്യക്തമല്ല. കൃത്യവും സുതാര്യവുമായ ആഭ്യന്തര സ്വർണ വില കണ്ടെത്തുക, സ്വർണത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുക, റീട്ടെയിൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ കൂടി പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വർണവ്യാപാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, രാജ്യത്ത് സ്വർണത്തിന്റെ പുനരുപയോഗം വർധിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് നിർദിഷ്ട ഗോൾഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നതന്ന് സെബിയുടെ കൺസൾട്ടേഷൻ പേപ്പറിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ കേന്ദ്രധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ ഇന്ത്യയിൽ ഗോൾഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് സംവിധാനം നിലവിൽ വരുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സെബി പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. കൺസൾട്ടേഷൻ ഘട്ടത്തിലായതിനാൽ ഗോൾഡ് എക്സ്ചേ‍ഞ്ചിനെപ്പറ്റിയുള്ള പൊതുജനാഭിപ്രായം ആരായുന്നതിനുള്ള അവസരവും സെബി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ആശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും സെബിയെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ, വ്യാപാരം ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിനോമിനേഷൻ (ഉദാ. 5ഗ്രാം, 10 ഗ്രാം) എന്തായിരിക്കണം, സ്വർണം സംഭരിക്കുന്നതിനും വിതരണത്തിനും ചാർജുകൾ ഈടാക്കണമോ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങളും സെബി ആരായുന്നുണ്ട്.

