സീറ്റു വേണോ? പ്രതിച്ഛായ മെച്ചപ്പെടുത്തിയ റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് വേണം: യുപി ബിജെപി

ലക്നൗ∙ കോവി‍ഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ നട്ടംതിരിഞ്ഞ് പ്രതിച്ഛായ നഷ്ടപ്പെട്ട യുപി ബിജെപി 2022ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നു. അടുത്ത നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രമുഖ നേതാക്കളാണെങ്കിലും സീറ്റുവേണമെങ്കിൽ മികവു തെളിയിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വ്യക്തിഗത പ്രകടന റിപ്പോർട്ട് കാർഡും സമഗ്ര വിലയിരുത്തലും നടത്തും. എംഎൽഎമാരെക്കുറിച്ച് വ്യക്തിഗത റിപ്പോർട്ട് തേടണമെന്ന അഭിപ്രായത്തോട് പാർട്ടി കേന്ദ്ര നേതൃത്വവും യോജിക്കുന്നു.

ബിജെപി ബംഗാളിൽ പിന്തുടർന്ന തന്ത്രങ്ങൾ പോലെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായും പാർട്ടി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി. നഡ്ഡയും എല്ലാ മാസവും സംസ്ഥാനം സന്ദർശിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ പ്രകടനത്തിൽ നേതൃത്വത്തിന് തൃപ്തിയില്ലെന്ന തരത്തിൽ വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നതിനിടെ, ആദിത്യനാഥിനെ പിന്തുണച്ച് ബിജെപി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി (സംഘടനാകാര്യം) ബി.എൽ. സന്തോഷ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

യോഗി ആദിത്യനാഥ് സംസ്ഥാനത്ത് വെല്ലുവിളികളില്ലാത്ത നേതാവാണെന്നും 2022ൽ പാർട്ടിയെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നയിക്കുമെന്നും പാർട്ടി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് സാഹചര്യം കൈകാര്യം മികച്ച രീതിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ചെയ്തെന്ന നിലപാടാണ് സന്തോഷും പങ്കുവച്ചത്. ചിലരുടെ സങ്കൽപ്പങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സിദ്ധാന്തമാണതെന്നായിരുന്നു യുപിയുടെ ചുമതലയുള്ള ബിജെപി നേതാവ് രാധാ മോഹൻ സിങ്ങിന്റെ പ്രതികരണം.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും അമിത് ഷായുടെയും പിന്തുണ ആദിത്യനാഥിന് ഉണ്ടെന്നാണ് ഈ പ്രസ്താവനകളിൽനിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. പാർട്ടിക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയെന്നത് ആദിത്യനാഥ് ആണെന്ന് ഇരുവരും വിശ്വസിക്കുന്നു. അതേസമയം, പാർട്ടി ഘടകങ്ങളിലും മന്ത്രിസഭയിലും ചില മാറ്റങ്ങൾ വന്നേക്കാമെന്നാണ് സൂചനകൾ. ജാതി സമവാക്യം നോക്കി ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ടായേക്കാം. ചില മന്ത്രിമാരെ സംഘടനാ ചുമതലയിലേക്കു മാറ്റി പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

