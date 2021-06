‘ചില വൃത്തികേടുകളെക്കാൾ നല്ലത് കുടുംബ വാഴ്ച’; ബിജെപിക്കെതിരെ അഭിഷേക്

കൊൽക്കത്ത ∙ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജിയുടെ മരുമകൻ അഭിഷേക് ബാനര്‍ജിയെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചപ്പോൾ കുടുംബവാഴ്ച എന്നാണ് ബിജെപി പരിഹസിച്ചത്. ഇതിന് മറുപടിയുമായി അഭിഷേക് രംഗത്തെത്തി. ചില വൃത്തികേടുകളെക്കാൾ നല്ലത് കുടുംബവാഴ്ചയാണെന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചടിച്ചു.

‘നിങ്ങൾ കുടുംബവാഴ്ച എന്ന് ആരോപിച്ച് ഇവിടെ ക്യാംപെയ്ൻ നടത്തി. ജനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു മറുപടി തരികയും ചെയ്തു. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ചില നേരങ്ങളിൽ വൃത്തികേടുകളെക്കാൾ നല്ലത് കുടുംബ വാഴ്ചയാണ്’– അഭിഷേക് പറഞ്ഞു.

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ആദ്യമായി നടന്ന മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ യോഗത്തിലാണ് അഭിഷേക് ബാനർജിയെ പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കുന്നതിന് അഭിഷേക് നിർണായക പങ്കു വഹിച്ചതാണ് പുതിയ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കാൻ കാരണം. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞൻ പ്രശാന്ത് കിഷോറിനെ എത്തിക്കുന്നതിനും അഭിഷേക് മുൻകൈ എടുത്തിരുന്നു.

