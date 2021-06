രണ്ടാം തരംഗം കൂടുതൽ ബാധിച്ചത് ചെറുപ്പക്കാരെ; കണക്കുമായി മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം കൂടുതൽ ബാധിച്ചത് ചെറുപ്പക്കാരെയെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. രോഗവ്യാപനം കൂടുതലായി ഉണ്ടായത് 21 മുതൽ 30 വയസ്സ് വരെയുള്ളവരിലാണെന്നാണു കണക്കുകൾ. 2,61,232 പേർക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. 31നും 40 വയസ്സിനും മധ്യേ 2,52,935 പേർക്കും 41നും 50നും മധ്യേ 2,33,126 പേർക്കും രോഗം ബാധിച്ചു.

രണ്ടാം വ്യാപനം കൂടുതലായും ചെറുപ്പക്കാരിലും മധ്യവയസ്കരിലുമാണ് ബാധിച്ചതെന്ന് മന്ത്രി നിയമസഭയെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചു. മരണനിരക്ക് കൂടുതൽ 81 മുതൽ 90 വയസ്സുവരെയുള്ളവരിലാണ്. ഈ പ്രായക്കാരിൽ 17,105 പേർക്ക് രോഗം ബാധിക്കുകയും 502 പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു.‌

രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ കോവിഡ് മൂലം മരണം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് മറ്റു രോഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല. ചെറുപ്പക്കാരിലെ മരണനിരക്ക് രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ കൂടിയിട്ടില്ലെന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഐ.ബി.സതീഷിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

English Summary : Health minister Veena George on covid 19 second wave in Assembly