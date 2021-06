കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണും: പി.പ്രസാദ്

തൃശൂർ ∙ ദേശീയ കർഷക സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചും, കേരളത്തിലെ കർഷകർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് കേൾക്കുകയും ക്രിയാത്മകമായി ഇടപെടുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയും ജൂൺ 5, 6 തീയതികളിൽ ജനകീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ദേശീയ സഖ്യം (എൻഎപിഎം) കേരള ഫാർമേഴ്‌സ് അസംബ്ലി സംഘടിപ്പിച്ചു. കേരളത്തിലെ കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുമെന്ന് കൃഷിമന്ത്രി പി.പ്രസാദ് അസംബ്ലിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

കർഷക സമര നേതാവ് റിച്ചാ സിങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കർഷക സമര നേതാക്കളും എൻഎപിഎം ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗങ്ങളുമായ കിരൺ കുമാർ വിസ്സ, ഡോ. സുനിലം എന്നിവർ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി. കൃഷിയെ വളരെ ഗൗരവമായി കാണുന്ന ഇരുന്നൂറോളം കർഷകരും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും രണ്ടു ദിവസമായി ഓൺലൈൻ ആയി നടന്ന ഫാർമേഴ്‌സ് അസംബ്ലിയിൽ പങ്കുചേർന്നു. മന്ത്രി പി.പ്രസാദ് ആദ്യാവസാനം കർഷകരെയും കർഷക സംഘടനാ പ്രതിനിധികളെയും സശ്രദ്ധം കേൾക്കുകയും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിച്ച് പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകുകയും ചെയ്തു.

അസംബ്ലിയുടെ തുടർച്ചയായി, കേരളത്തിലെ കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങൾ സമഗ്രമായി എഴുതി തയാറാക്കി ജൂൺ 13ന് നടക്കുന്ന പൊതുചർച്ചയിൽ കൊണ്ടുവന്നു സമഗ്രമായ പരിഹാര നിർദേശങ്ങൾ സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കും. പ്രഫ. കുസുമം ജോസഫ്, സണ്ണി പൈകട, ശരത് ചേലൂർ, ജിയോ ജോസ്, വിജയരാഘവൻ ചേലിയ, ജോൺ പെരുവന്താനം, ജോർജ് കുട്ടി കടപ്ലാക്കൽ, സി.ആർ.നീലകണ്ഠൻ, അഡ്വ. അനീഷ് ലൂക്കോസ് എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.

English Summary: Farmers issues will be solved says minister P. Prasad