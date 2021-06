തിരുവനന്തപുരം∙ മൂന്നു നേതാക്കളും അവരുടെ വിശ്വസ്തരും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തതാണ് വിവാദങ്ങള്‍ക്കിടയാക്കിയതെന്ന ആരോപണവുമായി ബിജെപിയിലെ ഒരു വിഭാഗം. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രന്‍, കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരന്‍, സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എം.ഗണേശന്‍ എന്നിവര്‍ക്കു മാത്രമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ടിനെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരുന്നതെന്നു ചില നേതാക്കള്‍ പറയുന്നു.

കര്‍ണാടകയിലെ ബിജെപി-ആര്‍എസ്എസ് നേതൃത്വത്തിനായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഫണ്ടിന്റെ ചുമതല. ഫണ്ട് കേരളത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവര്‍ ആശയവിനിയമം നടത്തിയത് ഈ മൂന്നുപേരോട് മാത്രം. മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ സംസ്ഥാന-ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിലെ ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് ചര്‍ച്ച ചെയ്തശേഷമാണ് സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ക്കു ഫണ്ട് നല്‍കിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍, ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എത്ര ഫണ്ട് വന്നുവെന്നോ എത്ര ചെലവാക്കിയെന്നോ നേതാക്കളില്‍ മിക്കവര്‍ക്കും ധാരണയില്ല. പരസ്യപ്രതികരണത്തിനു മുതിരുന്നില്ലെങ്കിലും കേരളത്തിലെ നേതാക്കളെ ഒഴിവാക്കി കര്‍ണാടക നേതൃത്വത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കു ചുമതലപ്പെടുത്തിയതാണ് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കിടയാക്കിയതെന്നു നേതാക്കള്‍ പറയുന്നു.



രൂക്ഷ വിമര്‍ശനം ഉയരുന്നത് എം.ഗണേശനെതിരെയാണ്. സംഘടനാ കാര്യങ്ങള്‍ക്കായി ആര്‍എസ്എസ് പാര്‍ട്ടിയിലേക്കയച്ച ആളാണു ഗണേശന്‍. ഗണേശന്റെ നേതൃത്വപരമായ വീഴ്ചയാണ് പാര്‍ട്ടി നേരിടുന്ന വിവാദങ്ങള്‍ക്കു പിന്നിലെന്നു കരുതുന്നവരുണ്ട്. സംഘടനാ ശക്തിയില്ലാത്തപ്പോള്‍പോലും സംഭവിക്കാത്ത നാണക്കേടാണ് ഇപ്പോള്‍ പാര്‍ട്ടിക്കുണ്ടായതെന്നും അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മൂന്നു മണ്ഡലങ്ങളിലെ നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക തള്ളിയതടക്കമുള്ള വീഴ്ചകളും ഗണേശനുമേല്‍ ആരോപിക്കുന്നു. ആര്‍എസ്എസ് ഗണേശനെ മടക്കി വിളിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.



കേന്ദ്രം നിര്‍ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് കൊടകര കുഴല്‍പണക്കേസിനെക്കുറിച്ച് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ചു തുടങ്ങി. പണം തട്ടിയെടുക്കാന്‍ പ്രധാന നേതാക്കള്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ, പാര്‍ട്ടിക്കെതിരെ ആസൂത്രിത നീക്കം നടന്നോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന ഇന്റലിജന്‍സ് വിഭാഗവും വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നു. പാര്‍ട്ടി പ്രതിരോധത്തിലായ സാഹചര്യത്തില്‍ നേതാക്കള്‍ക്കെതിരെ ഉടനെ നടപടി വേണ്ടെന്ന നിലപാടിലാണ് കേന്ദ്രം. നടപടിയുണ്ടായാല്‍ ആരോപണത്തെ ശരിവയ്ക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകും. ഗ്രൂപ്പുകള്‍ മാറ്റിനിര്‍ത്തി ഒറ്റക്കെട്ടായി പാര്‍ട്ടിയെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര നിര്‍ദേശം.



സുരേന്ദ്രന് എതിരെ നില്‍ക്കുന്ന നേതാക്കളോട് വരുംദിവസങ്ങളില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി വാര്‍ത്താസമ്മേളനം വിളിച്ച് ആരോപണത്തെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീണുകിട്ടിയ അവസരം ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാനാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കം. ദേശീയ ശ്രദ്ധ നേടിയ കേസായതിനാല്‍ പരമാവധി തെളിവുകള്‍ ശേഖരിച്ച് മുന്നോട്ടുപോകാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിനു നല്‍കിയിരിക്കുന്ന നിര്‍ദേശം. തൃശൂര്‍ റേഞ്ച് ഡിഐജി അന്വേഷണ വിവരങ്ങള്‍ ദിവസവും ഡിജിപിക്കു റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നുണ്ട്.



English Summary: Allegations against three top BJP-RSS leaders in Kodakara hawala case