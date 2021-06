പ്രതിദിന രോഗികളുടെ എണ്ണം ലക്ഷത്തിലേക്ക് താഴുന്നു; മരണം 2427

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിദിന കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷമായി കുറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 1.06 ലക്ഷം പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ മാത്രമാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസത്തിനിടെയുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കണക്കാണിത്. 2.86 കോടി പേർക്കാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പുതുതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കേസുകള്‍ കുറഞ്ഞെങ്കിലും മരണ നിരക്കിൽ കാര്യമായ മാറ്റമുണ്ടായിട്ടില്ല. 2427 പേരാണ് ഞായറാഴ്ച മരിച്ചത്. ആകെ മരണസംഖ്യ മൂന്നര ലക്ഷത്തോട് അടുത്തു. 1.74 ലക്ഷം പേരാണ് ഇന്നലെ രോഗമുക്തി നേടിയത്. 14.01 ലക്ഷം പേരാണ് നിലവിൽ ചികിൽസയിലുള്ളത്.

അതേസമയം, കുട്ടികളിൽ കോവാക്സിൻ ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമാകും. മൂന്നാം ഘട്ട കോവിഡ് തരംഗം കുട്ടികളെയാണ് കൂടുതൽ ബാധിക്കുകയെന്ന വിലയിരുത്തലിൽ പരീക്ഷണം വേഗത്തിലാക്കി വാക്സിനേഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം.

English Summary: India Reports 1 Lakh New COVID-19 Cases, Lowest In Two Months