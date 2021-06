ന്യൂഡൽഹി ∙ 45 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും 4 ആഴ്ചയ്ക്കകം പോളിങ് ബൂത്തുകളിൽ കോവിഡ് വാക്സീൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതു ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള മാസ് വാക്സിനേഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ. ‘വോട്ടർ എവിടെയോ അവിടെ വാക്സീൻ’ എന്ന പേരിലാണു പദ്ധതി. 45ന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള എല്ലാവർക്കും 4 ആഴ്ചയ്ക്കകം ഒരു ഡോസ് വാക്സീൻ എങ്കിലും ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

‘45 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള 57 ലക്ഷം ആളുകൾ ഡൽഹിയിലുണ്ട്. ഇതിൽ 27 ലക്ഷം ആളുകൾ ഒരു ഡോസ് വാക്സീൻ എങ്കിലും സ്വീകരിച്ചവരാണ്. ഈ പ്രായവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കായുള്ള വാക്സീൻ വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ കാലിയാണ്. വാക്സീൻ‌ സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നു പലരും തീരുമാനിച്ചതാണ് കാരണം. അതുകൊണ്ടു വാക്സീനുമായി ഞങ്ങൾ വീട്ടുപടിക്കലേക്ക് എത്തുകയാണ്’– കേജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏതു കേന്ദ്രത്തിലെത്തിയാണോ ജനം വോട്ടു ചെയ്തത്, അതേ കേന്ദ്രത്തിൽതന്നെ വാക്സീൻ ലഭ്യമാക്കും. സാധാരണ ഗതിയിൽ വീടിനോടു ചേർന്നുതന്നെയായിരിക്കുമല്ലോ പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളും. ഇവിടേക്ക് ആളുകൾക്കു നടന്നെത്താമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജനസംഖ്യയിലെ വലിയൊരു വിഭാഗത്തിന് ഒറ്റത്തവണയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡോസ് വാക്സീൻ വിതരണം പ്രഖ്യാപിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി ഇതോടെ ഡൽഹി മാറി.

18–44 പ്രായവിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്കായുള്ള വാക്സീൻ വിതരണം ഗതാഗതക്കുരുക്കിലേക്കും വാക്സീൻ ക്ഷാമത്തിലേക്കും വഴിതെളിച്ചതോടെ വിതരണം ഡൽഹി നിർത്തിവച്ചിരുന്നു. 280 വാർഡുകളാണു ഡൽഹിയിലുള്ളത്. ഓരോ ആഴ്ചയും 70 വാർഡ് എന്ന കണക്കിൽ 4 ആഴ്ചയ്ക്കകം വിതരണം പൂർത്തിയാക്കാമെന്നാണു കണക്കുകൂട്ടൽ.

‘വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും വിമുഖത കാട്ടിയാൽ അവരെ ഇതിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി സംഘാംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കും. കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മറ്റു വഴികളില്ല–’ കേജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞു. 45നു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് 27 ദിവസം വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള കോവിഷീൽഡ് വാക്സീൻ ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് അധികൃതരുടെ കണക്ക്.

English Summary: Kejriwal Opens Jabs at Polling Booths Aims to Inoculate 45+ in Less than a Month