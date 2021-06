തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രശ്നങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക പിന്നാക്കാവസ്ഥ, ക്ഷേമം എന്നിവയെക്കുറിച്ചു പഠിക്കാൻ കമ്മിഷനെ നിയോഗിച്ച് സർക്കാർ. പട്ന ഹൈക്കോടതി മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജെ.ബി.കോശി ചെയർമാനായ സമിതിയിൽ ഡോ. ക്രിസ്റ്റി ഫെർണാണ്ടസ് ഐഎഎസ് (റിട്ട.), ജേക്കബ് പുന്നൂസ് ഐപിഎസ് (റിട്ട.) എന്നിവർ അംഗങ്ങളാണ്.

English Summary: Kerala Government constitutes a commision to study the issues of Christian Minorities in the state